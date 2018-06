O Γιάχα Koυ είναι ένας 33χρονος Κορεάτης σκηνοθέτης, περφόρμερ και συνθέτης που στο έργο του ενσωματώνει στοιχεία από διαφορετικά είδη τέχνης, από πολυμέσα και περφόρμανς μέχρι βίντεο, μουσική, κείμενο και εγκατάσταση, με παραστάσεις που συνδέονται άμεσα με την πολιτική, την Ιστορία και τα δικά του προσωπικά ζητήματα.

Στη νέα του παράσταση-διάλεξη Cuckoo (το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας με το όνομα Hamartia Τrilogy που ξεκίνησε το 2014 με το Lolling and Rolling και θα ολοκληρωθεί με το The History of Korean Western Theater την άνοιξη του 2019) ο καλλιτέχνης επιχειρεί ένα ταξίδι στα τελευταία είκοσι χρόνια της Ιστορίας της Νότιας Κορέας, ανοίγοντας έναν αστείο όσο και γλυκόπικρο διάλογο με τρεις νοήμονες, ομιλούσες μηχανές μαγειρέματος ρυζιού.

Πριν από είκοσι χρόνια η Νότια Κορέα βίωσε μια τεράστια οικονομική κρίση, ανάλογη με αυτήν που πλήττει την Ευρώπη σήμερα.

Ο δημιουργός συνομιλεί με τις τρεις μηχανές για το πόσο καταλυτικά επηρέασε η κρίση τη δική του γενιά, για την ανεργία, τη μοναξιά και την έντονη αίσθηση απομόνωσης που βιώνει ο ίδιος και οι συνομήλικοί του – ένα συναίσθημα που αποδίδει με την αμετάφραστη σε άλλες γλώσσες λέξη «golibmuwon» που χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών νεαρών συμπατριωτών του.

Η ιδέα ξεκίνησε μια μέρα που ο ηλεκτρικός «μάγειρας» ρυζιού τον ενημέρωσε ότι το γεύμα είναι έτοιμο, εντείνοντας το αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης που ήδη αισθανόταν, προκαλώντας τον να γράψει τους γλυκόπικρους και αστείους διαλόγους οι οποίοι, μαζί με τους ομιλούντες ρυζομάγειρες, σε μεταφέρουν σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο πολιτικές ιστορίες, τις προσωπικές του εμπειρίες και αντανακλάσεις ευτυχίας, οικονομικής κρίσης και θανάτου...

Info:

22-24/6, 21:00



Πειραιώς 260, Χώρος Ε



Με ελληνικούς υπέρτιτλους