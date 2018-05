Η αναγέννηση των Δυτικών Προαστείων: 10 μέρη που αγαπάμε σε Περιστέρι, Χαϊδάρι και Μπουρνάζι

Montauk

Ένα ταξίδι από τη μία άκρη της Αμερικής ως την άλλη, μέσα σε μια κούπα καφέ

Μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων είναι αναμφισβήτητα ο καφές, γι' αυτό και οφείλει να αντιμετωπίζεται ως ιεροτελεστία. Αυτό ακριβώς το πνεύμα της ιεροτελεστίας θα βρεις στο Montauk, τη νέα άφιξη σε έναν από το εμπορικότερους δρόμους του Χαϊδαρίου, το οποίο ήρθε για να μας ταξιδέψει από τη μία μεριά της Αμερικής ως την άλλη. Το όνομά του παραπέμπει στο παραθαλάσσιο χωριό Montauk στο βόρειο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, και από τη Νέα Υόρκη μας πάει στο Σιάτλ, απ' όπου έφερε τη μηχανή του καφέ. Δεν πρόκειται για μια απλή μηχανή καφέ όμως! Είναι μια καινοτομία για τα δεδομένα της Ελλάδας, καθώς μιλάμε για μια τεράστια εντοιχισμένη μηχανή, απ' όπου ρέουν υπέροχοι μυρωδάτοι καφέδες.

Στο Montauk θα βρεις υπέροχους speciality καφέδες, επιλεγμένους με αυστηρότατα κριτήρια, ενώ οι εξειδικευμένοι baristi του εκπαιδεύονται συνεχώς για να μας προσφέρουν πάντα το καλύτερο. Δοκίμασε οπωσδήποτε τον espresso, τον flat white coffee και τον μοναδικό cold brew του μαγαζιού.

Δεν είναι όμως μόνο οι καφέδες του που κάνουν το Montauk να ξεχωρίζει αλλά και το ζεστό, φιλικό περιβάλλον του με την ιδιαίτερη διακόσμηση. Στον χώρο κυριαρχεί το μάρμαρο σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδισμα με τον φωτισμό, ενώ την παράσταση κλέβει η ταπετσαρία που δεσπόζει στο εσωτερικό του από το Μουσείο Gucci της Φλωρεντίας. Παράλληλα, η υπέροχη αυλή του με τα πάρα πολλά φυτά και μια μεγάλη πλεκτή ομπρέλα στο κέντρο που παραπέμπει σε beach bar το κάνουν ιδανικό hot spot για το καλοκαίρι.

Στην μπάρα για τα ποτά με τον υπέροχο κίτρινο φωτισμό –το Montauk διαθέτει δύο stages, ένα για τον καφέ και ένα για τα ποτά– θα βρεις τα απίστευτα, δροσερά signature cocktails του. Τα Sweet Dreams, Dirty Ginger και Meat me in Montauk είναι must try επιλογές.

Montauk, Καραϊσκάκη 49, Χαϊδάρι, 210 5324499, facebook