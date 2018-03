14 μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη που θα λατρέψεις!

Pax Homemade Burgers

Νέο burger spot στο κέντρο της πόλης!

Πριν από λίγο καιρό στην καρδιά της Θεσσαλονίκης άνοιξε ένα ακόμα Pax Homemade Burgers. Η αλυσίδα με τα φρέσκα σπιτικά burgers, τον 100% μοσχαρίσιο κιμά, τις φρέσκες τηγανητές πατάτες, τη γνώση και την εμπειρία από την κοσμοπολίτικη και απαιτητική γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης έχει ήδη αγαπηθεί από τους λάτρεις των burgers της πόλης. Στο τρίτο Pax, στην Κούσκουρα, σε έναν χώρο με industrial αισθητική, άκρως νεοϋορκέζικη ατμόσφαιρα και γρήγορο on the go service, θα βρεις μεγάλη ποικιλία από burgers που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς, όπως το Bourbon Bacon Jam Burger με bacon omelet, το New Yorker Double Burger με διπλό μπιφτέκι, αλλά και burger με κοτόπουλο ή vegetarian. Εκτός από τα burgers, μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις και τα λαχταριστά burritos, τα απολαυστικά sandwiches και τις ολόφρεσκες σαλάτες του μαγαζιού.

Pax Homemade Burgers, (ΝΕΟ) Κούσκουρα 3, Κέντρο, 2310 256389, Καλαποθάκη & Βενιζέλου 8, Κέντρο, 2310 221852, Mediterranean Cosmos, Πυλαία, 2310 028650, Delivery: 2310 221970, www.paxburgers.gr, Facebook, Twitter, Instagram