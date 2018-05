Richard Avedon: ο μάγος της εικόνας

Η δουλειά του Avedon πάνω στο ρεπορτάζ, το πορτρέτο και τη μόδα κατάργησε τα όρια της φωτογραφίας και κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα θεματολογίας, από πρόσωπα διάσημα ή ανώνυμα έως και ιστορικές στιγμές, όπως το Κίνημα για τα Πολιτικά ∆ικαιώματα του Ανθρώπου στην Αμερική και η πτώση του τείχους του Βερολίνου.

Από τη δεκαετία του 1940 που ξεκίνησε την καριέρα του ως φωτογράφος μόδας έγινε γνωστός περισσότερο για τον χαρακτηριστικό τρόπο του με τον οποίο μεταμόρφωνε τις γυναίκες αποτυπώνοντάς τες στο χαρτί. Οι φωτογραφίες του Avedon είναι αντισυμβατικά σαγηνευτικές και εξαιρετικά ευφυείς.

Το θέμα μίας από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του από το 1948 είναι ένα παπούτσι του Perugia με γούνινο φινίρισμα, φορεμένο από ένα μοντέλο που περπατάει ανάμεσα σε κόσμο σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, καθώς ο πύργος του Άιφελ διακρίνεται αχνά στο βάθος.

Σε μία φωτογραφία του 1955 η Dovima κοιτάζει μέσα από ένα παράθυρο αυτοκινήτου φορώντας ένα υπέροχο λευκό καπέλο του οίκου Balenciaga.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του, τα λυγερόκορμα μοντέλα Malgosia Bela και Gisele Bündchen είναι αγκαλιασμένα λες και προσπαθούν να προστατευτούν από κάποιον αόρατο κίνδυνο, φορώντας υπέρκομψα ρούχα του οίκου Dior.

Marilyn Monroe και Άρθουρ Μίλερ

Στα πορτρέτα του με εξέχοντα πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, ο Avedon κατάφερε να αποτυπώσει το δημιουργικό πνεύμα ολόκληρων δεκαετιών. Μεταξύ των φωτογραφιών που ανήκουν σε μία σειρά με διάσημους καλλιτέχνες υπάρχει μία με το χέρι του Henry Moore, η οποία αναδεικνύει την πεμπτουσία της ύπαρξης του διάσημου γλύπτη.

Σε ένα πορτρέτο του Francis Bacon το 1979, δύο εικόνες συνδυάζονται με τρόπο ώστε να παραπέμπουν στην τεχνική του καλλιτέχνη που αποτύπωνε θλιβερά τεμαχισμένες και δύσμορφες φιγούρες. Αυτή η τολμηρή και καινοτόμος προσέγγιση αποτελεί απόδειξη της οξυδέρκειας και της σφαιρικής αντιμετώπισης με την οποία χειριζόταν ο Avedon τους ανθρώπους που φωτογράφιζε.

H Dovima με φόρεμα Dior, φωτογραφίζεται για τη Vogue από τον Richard Avedon, Οκτώβριος του 1955 Η Nadja Auermann φωτογραφίζεται για τον κατάλογο του πολυκαταστήματος Neiman Marcuw από τον Richard Avedon,1994.

Ο Richard Avedon (1923–2004) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του ως επαγγελματίας φωτογράφος το 1942 στο Τμήμα Φωτογραφίας του Εμπορικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε το Design Laboratory στο New School.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως φωτογράφος στο Harper's Bazaar το 1945, για να συνεχίσει τελικά στο ανταγωνιστικό περιοδικό Vogue, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1988. Το 1992 έγινε ο πρώτος επικεφαλής φωτογράφος στο The New Yorker ως εσωτερικός συνεργάτης του περιοδικού. Τιμήθηκε με το βραβείο Master of Photography από το International Center of Photography και το έργο του περιλαμβάνεται σε σημαντικές συλλογές όπως του MoMA, του Smithsonian και του Metropolitan Museum of Art, μεταξύ αμέτρητων άλλων μουσείων και ιδρυμάτων ανά τον κόσμο.

Είναι ο μοναδικός φωτογράφος για τον οποίον το Metropolitan Museum of Art διοργάνωσε δύο μεγάλες εκθέσεις, το 1978 και το 2002. Το 2007 μία αναδρομική έκθεση που διοργάνωσε το Louisiana Museum of Modern Art στη ∆ανία περιόδευσε στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ και στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Richard Avedon ίδρυσε το Richard Avedon Foundation στη Νέα Υόρκη. Το ίδρυμα φιλοξενεί τις φωτογραφίες του, τα αρνητικά, τις δημοσιεύσεις, τα έγγραφα και όλο του το αρχειακό υλικό.