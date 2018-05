Η μικρή Αμερική του Stephen Shore

Ο 70χρονος σήμερα Αμερικάνος φωτογράφος Stephen Shore έχει ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφιές πορείες. Είχε σκοτεινό θάλαμο στα έξι του, φωτογραφική μηχανή στα δέκα του και τρεις φωτογραφίες του κοσμούσαν τη μόνιμη συλλονή του MoMA όταν ήταν δεκατεσσάρων ετών, καθώς ο Edward Steichen, ο τότε διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης θαύμαζε τη δουλειά του.

Η συνέχεια της καλλιτεχνικής του πορείας ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Μαθήτευσε για δύο χρόνια -ήταν μόλις 17 - στο Factory του Άντι Γουώρχολ συναναστρεφόμενος με την καλλιτεχνική αφρόκρεμα της εποχής ενώ στα 24 του έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στη φωτογραφία.

Δουλεύοντας με το χρώμα- δύσκολο να το φανταστεί κανείς σήμερα αλλά τότε ήταν πραγματικά ριζοσπαστική κίνηση- χρησιμοποίησε διαφορετικά φωτογραφικά φορμάτ και μέσα καταγράφοντας μνημειακές σκηνές της καθημερινής ζωής. Η Αμερική του Shore είναι ένα πορτρέτο της μεγαλοπρέπειας που βρίσκεται κρυμμένη στις πιο τετριμμένες στιγμές. Και αυτός είναι ο πυρήνας της δουλειάς του.

Πέρασε τα επόμενα χρόνια της ζωής του σαν οπτικός εξερευνητής. Κατέγραφε οπτικά ημερολόγια με μικρές, θαμπές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, τα γεύματα που έτρωγε, τα πρόσωπα που συναντούσε, το κρεβάτι όπου κοιμόταν.

«Δεν σκεφτόμουν την ομορφιά πολύ. Είδα τον εαυτό μου ως έναν εξερευνητή. Ήθελα να κάνω τις εικόνες να φαίνονται φυσικές, τόσο φυσικές όσο η αίσθηση της όρασης, να μην είναι μια απόπειρα να πάρουμε κάτι από τον έξω κόσμο και να το μετατρέψουμε σε έργο τέχνης», είχε πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη του.

Στο MoMA φιλοξενείται μέχρι τις 28 Μαίου η μεγάλη αναδρομική έκθεση του φωτογράφου.

Ashland, Ουισκόνσιν, Ιούλιος 1973. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Ποταμός Merced, Yosemite National Park, Καλιφόρνια, 13 Αυγούστου 1979. The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη. Δωρεά του καλλιτέχνη. © 2017 Stephen Shore

1:35 μ.μ., σε εστιατόριο της Chinatown, Νέα Υόρκη, 1965–67. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Γιούτα, Ιούνιος 1972. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Επαρχία του Sutherland, Σκωτία, 1988. The Museum of Modern Art, New York.Δωρεά των Susan και Arthur Fleischer, Jr. © 2017 Stephen Shore

Τέξας, Ιούλιος 1972, 1972. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Πρωινό, εστιατόριο Trail’s End, Kanab, Γιούτα, 10 Αυγούστου 1973. The Museum of Modern Art, New York. © 2017 Stephen Shore

Αμαρίλο, Τέξας, Οκτώβριος 1974. The Museum of Modern Art, New York. Δωρεά ενός γενναιόδωρου ανώνυμου δωρητή. © 2017 Stephen Shore

Ισραήλ, 14 Σεπτεμβρίου 2009. The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη. Δωρεά του καλλιτέχνη. © 2017 Stephen Shore

Νότια από τους καταρράκτες Klamath, Όρεγκον, Ιούλιος 1973. The Museum of Modern Art, New York. The Photography Council Fund. © 2017 Stephen Shore

Νέα Υόρκη, 1964. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Ουάσινγκτον, Νοέμβριος 1972. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Δυτική Βιρτζίνια, 16 Μαίου 1974. Courtesy the artist. © 2017 Stephen Shore

Lookout Hotel, Ogunquit, Μέιν, 16 Ιούλιος 1974. The Museum of Modern Art, New York. Δωρεά ενός γενναιόδωρου ανώνυμου δωρητή. © 2017 Stephen Shore

Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, 21 Ιουλίου 1975. The Museum of Modern Art, New York. Δωρεά ενός γενναιόδωρου ανώνυμου δωρητή. © 2017 Stephen Shore

Γαλλία, 1977. The Museum of Modern Art, New York. Δωρεά του Ιδρύματος Lila Acheson Wallace. © 2017 Stephen Shore

Graig Nettles, Φλόριντα, 1 Μαρτίου 1978. The Museum of Modern Art, New York © 2017 Stephen Shore

Peqi’in, Ισραήλ, Σεπτέμβρης 2009. The Museum of Modern Art, New York. Δωρεά του καλλιτέχνη. © 2017 Stephen Shore

Επαρχία Cherkaska, Ουκρανία,Ιούλιος 2012. Courtesy the artist © 2017 Stephen Shore