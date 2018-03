Οι χριστιανικές εκκλησίες ενός αρχαίου βασιλείου στην Αιθιοπία

Το αρχαίο Βασίλειο του Αξούμ, το εμπορικό έθνος των Αβησσυνίων που βρισκόταν στη βόρεια Αιθιοπία, ήταν από τα πρώτο που υιοθέτησαν τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία, όταν το 340 ο βασιλιάς Εζανά ασπάστηκε τον χριστιανισμό και προχώρησε στην κατασκευή της Παναγίας της Σιών στο Αξούμ.

Ήταν εδώ, σύμφωνα με τους Αιθίοπες που ο Μενελίκ, γιος του βασιλιά Σολομώντα και της βασίλισσας του Σαβά, έφερε την Κιβωτό του Συμφώνου που περιείχε τις Δέκα Εντολές.

Μέχρι τον πέμπτο αιώνα, εννέα Βυζαντινοί άγιοι διέδωσαν τη χριστιανική πίστη στην ορεινή ύπαιθρο και τους επόμενους δέκα αιώνες χτίστηκε ή λαξεύτηκε μια σειρά θεαματικών εκκλησιών από συμπαγή βράχο, που λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Η Lalibela, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έχει το πιο γνωστό σύμπλεγμα εκκλησιών, αλλά και η βόρεια περιοχή της Tigray, λιγότερο γνωστή και πιο απομακρυσμένη, έχει πολλές εκκλησίες που είναι αρχιτεκτονικά αριστουργήματα ναοδομίας βασιλικού τύπου.

Το βιβλίο Ethiopia: The Living Churches of an Ancient Kingdom που εκδόθηκε από τους οίκους Ludwig Publishing και The American University in Cairo Press, παρουσιάζει μια επιλογή από αυτή τη σημαντική πολιτιστική κληρονομιά με εντυπωσιακές φωτογραφίες, μερικές από τις οποίες φιλοξενούμε σήμερα.

Η εκκλησία στο Debre Damo. Το Debre Damo, ένα οροπέδιο στην βόρεια Αιθιοπία, είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του χριστιανισμού της χώρας. Αυτή η μικρή, σύγχρονη εκκλησία είναι χτισμένη μπροστά από το σπήλαιο όπου λέγεται ότι ο Αραγάουι -ένας από τους εννέα ιεραπόστολους που έφερε τον Χριστιανισμό στην Αιθιοπία- εξαφανίστηκε.

Η Timqat είναι η πιο σημαντική από τις εννιά κύριες χριστιανικές γιορτές της Αιθιοπίας και γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου.

Πλήθος μαζεύεται γύρω από μια δεξαμενή νερού σε σχήμα σταυρού που συμβολίζει τον Ιορδάνη Ποταμό όπου βαπτίστηκε ο Χριστός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Προσκυνητές νωρίς το πρωί κατευθύνονται προς την πιο καλοφτιαγμένη και καλοδιατηρημένη εκκλησία της Lalibela, την Bete Giyorgis (Σπίτι του Αγίου Γεωργίου). Είναι ίσως η νεότερη εκκλησία της πόλης και ο μύθος λέει ότι κατασκευάστηκε όταν ο Άγιος Γεώργιος εμφανίστηκε ενώπιον του βασιλιά Lalibela και ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχαστεί. Το σχέδιο του έχει το σχήμα ενός ελληνικού σταυρού, με ισομεγέθεις βραχίονες και ένα μοτίβο στην οροφή όπου είναι χαραγμένος ένας τριπλός ελληνικός σταυρός.

Η εκκλησία Abuna Gebre Mikael στο όρος Gheralta είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες του 18ου -19ου αιώνα. Οι καλλιτέχνες της Gondarine διδάχθηκαν από τους Ιησουίτες πως να αποδίδουν αφηγηματικές σκηνές και εκφράσεις προσώπων. Στην παλέτα των παραδοσιακών καφέ και κίτρινων χρωμάτων προστέθηκαν εντυπωσιακά μπλε, μοβ, πορτοκαλί και γκρίζα.

Η εκκλησία Yohannes Maequddi βρίσκεται και αυτή στο όρος Gheralta και είναι η τελευταία από τις σπουδαίες βασιλικές της επαρχίας Tigray που βρίσκεται στον Βορρά στα σύνορα της χώρας με την Ερυθραία. Είναι λαξευμένη σε ένα βουνό 230 μέτρα πάνω από από μια κοιλάδα. Ο προθάλαμος που χωρίζεται σε δύο μέρη, έχει έναν χαμηλό τρούλο στον οποίο είναι χαραγμένος ένας σταυρός. Στο εσωτερικό υπάρχουν πολύχρωμες τοιχογραφίες βιβλικών σκηνών, πορτρέτα αγίων και γεωμετρικά σχέδια που καλύπτουν όχι μόνο τους τοίχους αλλά και την οροφή.

Χτισμένη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Yikuno Amlak (1270-85), αυτή η εκκλησία έχει μερικές από τις παλαιότερες τοιχογραφίες στην Αιθιοπία, που χρονολογούνται από τα τέλη του 13ου αιώνα. Στις αγιογραφίες της περιλαμβάνονται οι παλαιότερες σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης στην Αιθιοπία και εικόνες αγίων καθώς επίσης και θέματα από την Καινή Διαθήκη. Στη φωτογραφία φαίνεται η οροφή του ναού, διακοσμημένη με μια ζωφόρο από τέσσερις αψίδες που πλαισιώνουν έναν απλό σταυρό.

Arbatu Entsessa. Αυτή η πέτρινη εκκλησία της δεκαετίας του 1960 είναι αφιερωμένη στα Τέσσερα Θηρία της Αποκάλυψης, αλλά και στο Τετράμορφο, το οποίο λατρεύεται στην Αιθιοπία και αντιπροσωπεύει τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ο Ματθαίος έχει ανθρώπινο πρόσωπο, ο Μάρκος είναι πρόσωπο λιονταριού, ο Λουκάς απεικονίζεται ως το θυσιαζόμενο βόδι και ο Ιωάννης ως αετός. Οι τοίχοι και η οροφή καλύπτονται με εικόνες που αρχικά έγιναν σε ζεστούς γήινους τόνους αλλά ανακατασκευάστηκαν με πρωτογενή χρώματα.

Πέτρος και Παύλος, Teka Tesfai. Αυτή η εκκλησία, όπως και πολλές άλλες στην περιοχή Gheralta, βρίσκεται σε μια καταπληκτική τοποθεσία: σε μια στενή πλαγιά κάτω από έναν προεξέχοντα βράχο. Κάποτε η μοναδική πρόσβαση ήταν δυνατή με 15μετρη ανάβαση σε έναν κάθετο βράχο, ενώ τώρα υπάρχει και μια ξεχαρβαλωμένη σκάλα. Η εκκλησία είναι κατασκευασμένη από ξύλο, πέτρα και λάσπη ενώ το ιερό της βυθίζεται στο βράχο. Τα τείχη έχουν μερικές υπέροχες τοιχογραφίες του 17ου αιώνα σε απαλά χρώματα σε στυλ του 15ου αιώνα όπως αυτά που βρέθηκαν στο Abuna Yemata και στο Yohannes Maequddi.

Ο Abuna Yemata, ένας από τους εννέα αγίους, επέλεξε να ζήσει ως ερημίτης στην κορυφή του Guh στο όρος Gheralta και ίδρυσε μια εκκλησία στον βράχο που η προσέγγισή της απαιτεί μια απότομη και επικίνδυνη ανάβαση.

Abuna Yemata. Ένας ιερέας στέκεται στο μοναδικό παράθυρο της εκκλησίας Abuna Yemata. Οι ιερείς λένε χαριτολογώντας στους επισκέπτες ότι εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά παραβρίσκονται κάθε εβδομάδα στην κυριακάτικη λειτουργία και κανείς δεν έχει πέσει.