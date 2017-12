Άνδρες από όλη την Ελλάδα ποζάρουν γυμνοί στο πιο σέξι ημερολόγιο του 2018 (NSFW)

Το Greeks Come True μάς είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη του περσινή κυκλοφορία. Ένα ημερολόγιο ανδρικού γυμνού στα πρότυπα των πολύ δημοφιλών αντίστοιχων πρότζεκτ του εξωτερικού, με επαγγελματίες αθλητές αλλά και όμορφους Έλληνες «της διπλανής πόρτας» να ποζάρουν για αρκετά τολμηρές -για τα εγχώρια τουλάχιστον δεδομένα- λήψεις.

Φυσικά, στην εποχή που το γυμνό των social media είναι καθημερινό, ασταμάτητο και δωρεάν, ένα τέτοιο εγχείρημα έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον πρωτοτυπία και υψηλή αισθητική για να ξεχωρίσει.

Μετά λοιπόν τα θετικά σχόλια και την αναγνώριση που έλαβε από διεθνή μέσα όπως το OUT, το Attitude και το Kaltbut Magazine, φέτος το «Greeks Come True» επέστρεψε με ένα νέο ημερολόγια για το 2018 (μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ, οι τυπωμένες εικόνες είναι uncensored, με actual γυμνό, σε σχέση με τα teasers που δημοσιεύουμε σήμερα) και μια making of ταινία από τη φωτογράφιση, όλα με την υπογραφή του διεθνούς φήμης Έλληνα φωτογράφου Βαγγέλη Κύρη, και πάει ένα βήμα παραπέρα.

Είχαμε μια σύντομη συζήτηση με τον φωτογράφο, που μας εξήγησε την εμπλοκή του με το πρότζεκτ, καθώς μας παραχώρησε και μερικές ακόμα εικόνες κατ' αποκλειστικότητα:

Η έμπνευση για το φετινό «Greeks Come True» προήλθε από τον νατουραλιστικό ιταλικό κινηματογράφο του '50 και του '60.

— Κύριε Κύρη, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα naked calendar; Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε συγκεκριμένα στο «Greeks Come True»;

Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν πολλές φορές με το ανδρικό γυμνό. Στο «Greeks Come True», από το πρώτο ραντεβού, με τράβηξε το όραμα των παιδιών που το δημιούργησαν, η ενέργεια καθώς και ο άψογος επαγγελματισμός τους. Μαθαίνοντας περισσότερα για το πρότζεκτ και όλη τη θετική ανταπόκριση που είχε λάβει ήδη από την αρχή του, πίστεψα πως μαζί θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα με παγκόσμια αποδοχή.

— Πέρσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ημερολόγιο εστίασε στο ίδιο του το πρωτοποριακό για την Ελλάδα περιεχόμενο, μια και ήταν η πρώτη του χρονιά, ενώ φέτος έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπογραφή ενός διακεκριμένου φωτογράφου, όπως εσείς. Σε ποια άλλα σημεία θεωρείτε ότι διαφοροποιείται το φετινό πρότζεκτ σε σχέση με πέρσι; Πώς το φέρατε στα μέτρα σας και στη δική σας αισθητική;

Ο κάθε φωτογράφος, είτε είναι διακεκριμένος είτε όχι, πιστεύω ότι φέρνει ένα πρότζεκτ στη δική του αισθητική, αν ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Όταν συζητήσαμε με το team το concept, καταλάβαμε ότι βαδίζουμε σε μια κοινή αισθητική, μετρήσαμε τα όρια και βρήκαμε την χρυσή τομή.

© Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης Το εξώφυλλο του ημερολογίου για το 2018 © Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης

— Διαβάζουμε πως σκοπός του πρότζεκτ είναι να «ξανασυστήσει την έννοια του ελληνικού ανδρικού κάλλους στο παγκόσμιο κοινό». Τι διαθέτει για εσάς, φωτογραφικά, ο ιδανικός άντρας για ένα γυμνό;

Καταρχάς πρέπει να έχει καλογυμνασμένο σώμα, καλή κίνηση και να μπορεί να αποδώσει μέσω του προσώπου και των εκφράσεών του μέρος της ιδιοσυγκρασίας του. Θεωρώ πολύ σημαντικό το τελευταίο στοιχείο καθώς προσδίδει στο γυμνό, και όχι μόνο, μια παραπάνω πληροφορία που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την οπτική ή ακόμα και το νόημα μιας φωτογραφίας. Αν αυτό δεν το έχει το μοντέλο, εκεί καλούμαι να το δημιουργήσω εγώ.

— Συμμετείχατε στην επιλογή των φωτογραφιζόμενων; Τι περιμένατε να δείτε από αυτούς; Σας δυσκόλεψε κάποιος;

Συμμετείχα στην τελική επιλογή των φωτογραφιζόμενων. Η δυσκολία ήταν ότι κάποιοι φωτογραφίζονταν για πρώτη φορά και μάλιστα γυμνοί. Δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα για να νιώθουν άνετα και στην πραγματικότητα δεν με δυσκόλεψε κανείς. Μόνο η υπερβολική ζέστη που είχε τον Ιούλιο!

— Περιγράψτε μου πόσο διήρκεσαν οι φωτογραφίσεις και το κλίμα που επικρατούσε σε αυτές.

Οι φωτογραφίσεις διήρκεσαν δυο μέρες και το κλίμα που επικρατούσε ήταν υπέροχο, σαν να παίζαμε ένα παιχνίδι. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν άμεση σχέση με τον αθλητισμό και αυτό βοήθησε πολύ στο να δημιουργηθεί γρήγορα η αίσθηση μιας ιδιαίτερης ομάδας. Υπήρξαν πολλές αυθόρμητες και όμορφες στιγμές, όπως θα δείτε και στη Making Of ταινία που θα κυκλοφορήσει σύντομα, όπου πραγματικά τα αγόρια απόλαυσαν όλη τη διαδικασία της φωτογράφισης, ενώ δέθηκαν μεταξύ τους.

© Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης © Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης

— Οι λήψεις έγιναν σε ένα ιδιαίτερο location, έναν πύργο του 18ου αιώνα στον Σαρωνικό. Γιατί επιλέξατε αυτή την τοποθεσία;

Κάθε concept για μένα έχει μια εσωτερική ιστορία, η οποία διαδραματίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Η έμπνευση για το φετινό «Greeks Come True» προήλθε από τον νατουραλιστικό ιταλικό κινηματογράφο του '50 και του '60. Ο συγκεκριμένος πύργος ήταν ότι πιο κατάλληλο για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την ιδέα.

— Το γυμνό πλέον το βρίσκουμε παντού και δωρεάν, ειδικά στα social media. Τι είναι αυτό που κάνει ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ σαν το «Greeks Come True» να ξεχωρίζει;

Για μένα το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια εσωτερική ιστορία. Το γυμνό μπορεί να το αποδώσει κανείς με χιλιάδες τρόπους όμως αυτό δεν σημαίνει πως όλοι μπορούν να έχουν το ίδιο βάρος στο «έμπειρο» πλέον μάτι του θεατή. Από εμάς υπήρξε μια προσπάθεια να δούμε πέρα από το γυμνό κορμί και να αποτυπώσουμε στον φακό και μερικά στοιχεία πολύ προσωπικά, του κάθε φωτογραφιζόμενου. Ιστορίες που ίσως να μην είναι πολύ ξεκάθαρες με μια πρώτη ανάγνωση, καθώς σαφώς και ξεχωρίζει η σάρκα πρώτα, αλλά για αυτούς που έχουν την απαραίτητη φαντασία και κριτική ικανότητα, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.

— Σε ποια κατηγορία γυμνού θα κατατάσσατε τα δικά σας γυμνά;

Γενικά αποφεύγω οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση. Με ενδιαφέρει περισσότερο η παρατήρηση του θεατή. Τι λέει η κάθε φωτογραφία μου στον καθένα. Είναι ωραίο όταν μιλάει διαφορετικά στο κοινό.

— Για το «Greeks Come True» έχουν γράψει μεγάλα διεθνή έντυπα. Πείτε μου ένα στοιχείο που σας γοητεύει και ένα που σας απωθεί στα αντίστοιχα ημερολόγια του εξωτερικού και στα ανδρικά γυμνά που φιλοξενεί ο διεθνής τύπος.

Επειδή υπάρχουν πολλά ημερολόγια ανά τον κόσμο, με γοητεύει όταν κάποιο από αυτά ξεχωρίζει για το καλό γούστο, ένα ιδιαίτερο concept με ωραία πρόσωπα και σώματα, και κυρίως όταν διακρίνω μια καλλιτεχνική εσωτερικότητα, κάτι που νομίζω ότι πετύχαμε με το «Greeks Come True». Όλα τα άλλα ούτε καν τα βλέπω.

© Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης © Greeks Come True / Βαγγέλης Κύρης

Info

greekscometrue.com

facebook.com/greekscometrue

instagram.com/greekscometrue