Όλα θα γίνουν απλά τώρα







Οι μετακομίσεις είναι το άλλαγμα δέρματος φιδιού του εποίκου των σύγχρονων δυτικών μητροπόλεων. Χρεοκοπημένων ή μη. Συνοψίζουν στα σημαινομενά τους αυτό που ακριβώς που έκανε την πόλη πόλο έλξης και πόλο απώθησης.

Σε κάθε φαντασιακό η αιτία, το κίνητρο και το αποτέλεσμα διαφέρουν. Άλλος -την εποχη των δανειοδοτημένων αγ-Ελλάδων- μετακόμιζε σε κάθε αλλαγή status του. Οικονομικού, επαγγελματικού, κοινωνικού; Δεν είχε καμιά σημασία τότε. Η μετακόμιση όριζε το κέλυφος που μεταμφίεζες τα δεδομένα σου και τα απωθημένα σου καθώς και τη υψομετρική διαφορά που επιθυμούσες να διασαφηνιστεί.

Άλλο Παρίσια κι άλλο Πατήσια κι ας καταγόσουν από την ανωκάτω Μαγουλίτσα.

Η κρίση όπως όλοι διαπιστώσαμε τη τελευταία δεκαετία επέφερε βιαία όχι μόνο αλλαγή πλευράς μάγουλου (και μαγουλίτσας) αλλά και κυκλωνικό μπουρδούκλωμα σε οτι είχαμε συνηθίσει να περιφέρουμε (και να καταλήγουμε σε αυτό) μέσω της μετακόμισης ως το μέρος εκείνο που έχει την δυνατότητα όχι μόνο να μας επαναφορτίσει ασχέτως της εικόνας του και του status που διεκύρησσε παλιότερα αλλά και να μας προστατεύσει πια από τις χρηματοπιστωτικές θύελλες.

Έτσι πιόνεροι του lifestyle, ημιαφανή γρανάζια της σταλμένης στο διάβολο χρηματοπιστωτικής ευωχίας, πρωταγωνιστές και κομπάρσοι, καπετάνιοι και πλήρωμα, α', β', γ' κ.τλ. θέσης βρέθηκαν όλοι σε ένα αναπάντεχο,-αλλά εντέλει -ανακουφιστικό roller coaster.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο παρενδυτικός κοινωνικός χαρακτήρας της μετακόμισης άλλαξε δραματικά το εγχειρίδιο χρήσης του. Οι καβατζωμένοι ασβοί συνεχίζουν να βρωμάνε το ίδιο. Απλώς έχουν περιβάλλει τη βρώμα τους με το ύφος που επιτάσσει η εποχή: μαριναρισμένοι τόσο όσο να μη προκαλούν.

Οι υπόλοιποι είναι η αλήθεια δυσκολευτήκαμε μέχρι να ζυγοσταθμιστούμε ανάμεσα στον κάθε κύκλο των τεκτονικών αναταράξεων. Αναλόγως γενιάς, ιδιοσυγκρασίας, ηλικίας (ψυχικής όχι κυριολεκτικής) και αντοχών each and everyone τραμπαλίστηκε, τραυματίστηκε αλλά λίγο ή πολύ βρήκε το τι ορίζει το σημείο που θα αλλάζει το δέρμα από τούδε και εφεξής.

Η ανάγκη να ισσοροπήσει ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά καρδιά και λογική μαζί επιθυμούν, ανεξαρτήτως πρόσκαιρων επιφανειακών επιχωματώσεων, όσο κι αν οι καιροί πετσοκόβουν τις επιθυμίες (ρεαλιστικέςή μη) και σε αυτό που ορίζει η ίδια η πόλη ως βασικό αλφαβητάρι της.

Δηλαδή: Όλα θα γίνουν απλά τώρα αν ξέρεις και να κρατάς και να πετάς.