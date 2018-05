O ξένος τύπος είναι γεμάτος το τελευταίο διάστημα από άρθρα σχετικά με τον R. Kelly. Για χρόνια, ο δημοφιλής ερμηνευτής βρίσκεται υπεράνω νόμου εξαιτίας της επιτυχίας του.

Μια σύντομη περίληψη της 25χρονης καριέρας του συνοψίζεται στα αναρίθμητα χιτ του στην κορυφή των τσαρτ, στις 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων του και στις διάφορες μηνύσεις και κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.



Ο R. Kelly θεωρείται ένας θρύλος για την μαύρη μουσική της δεκαετίας του '90. Αυτοαποκαλείται ως o «γητευτής» του R&B. Αν και δεν ακούγεται πολύ το τελευταίο διάστημα, μεσουρανούσε την δεκαετία του ΄90 στα τσαρτ με κομμάτια όπως το «I Believe I Can Fly» που έγινε το απόλυτο χιτ του. Κρυβόταν επίσης πίσω από την μουσική και τους στίχους του «You’re not Alone» του Michael Jackson.



Ο Robert Sylvester Kelly γεννήθηκε το 1967 στο Σικάγο, το τρίτο παιδί από τα τέσσερα παιδιά μιας φτωχικής οικογένειας. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο από γυναίκες. Η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια ενώ ο πατέρας του ήταν απών το περισσότερο διάστημα.

Η πρώτη του σχέση ήταν σε ηλικία 8 χρονών με ένα συνομίλικο του κορίτσι. Έληξε με τραγικό τρόπο όταν κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού, το κορίτσι έπεσε σε ένα ποτάμι και το ρεύμα την παρέσυρε. Από 8 χρονών άρχισε να τραγουδάει στην χορωδία της εκκλήσιας της γειτονιάς του. Στα 11 του δέχθηκε μια αδέσποτη σφαίρα στον ώμο καθώς γυρνούσε σπίτι του με το ποδήλατο του.

Ο 51χρονος μουσικός αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες εις βάρος του, όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα από αυτά δεν έχει αμαυρώσει την καριέρα του, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Μέχρι σήμερα βγάζει ανενόχλητος χιτ, εμφανίζεται στην τηλεόραση, κάνει sold-out συναυλίες και κάνει πετυχημένες συνεργασίες. Εφόσον η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να τον αγκαλιάζει, στα μάτια των φαν του, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι είναι αθώος.



Άρχισε να κάνει καριέρα στη μουσική όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο το 1989 σε ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων με παρουσιάστρια την Natalie Cole. Το έπαθλο ήταν 100.000 δολάρια. Η δουλειά που τον απογείωσε ήταν το πρώτο σόλο άλμπουμ του «12 Play», το 1993. Ένα χρόνο μετά έγινε μέντορας της συγχωρεμένης Aaliyah και έκανε παραγωγή στο πρώτο της άλμπουμ. «Age Ain't Nothing But A Number» ήταν ο προβοκατόρικος τίτλος του.

Δεν απείχε από την αλήθεια και ήταν ένα σενάριο που θα επαναληφθεί πολλές φορές αργότερα στην ζωή του. Εκείνη την εποχή άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες που ήθελαν τον 28χρονο τότε Kelly να έχει προτίμηση στα ανήλικα κορίτσια. Όταν γνώρισε την Aaliyah, εκείνη ήταν μόλις 14 χρονών. Την παντρεύτηκε όταν έγινε 15, με πλαστά χαρτιά που έλεγαν ότι ήταν 18.

Ήταν ένας γάμος εξπρές που ακυρώθηκε μετά από 2 ημέρες όταν η οικογένεια της αντιλήφθηκε τι είχε γίνει και έσπευσε να την απομακρύνει από κοντά του. Ο Kelly αρνήθηκε ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις και η Aaliyah δεν σχολίασε ποτέ τι είχε γίνει μεταξύ τους.

Η πραγματική φύση της σχέση τους παρέμεινε ένα μεγάλο μυστήριο μέχρι τον τραγικό θάνατο της το 2001 σε ηλικία 22 ετών. Σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ του BBC που ερευνούσε τις καταγγελίες εις βάρος του, κοντινοί του άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι δεν την ξεπέρασε ποτέ.

Ο 28χρονος τότε Kelly και η Aaliyah παντρέυτηκαν όταν εκείνη ήταν 15 χρονών.

Το ίδιο ντοκιμαντέρ αποκάλυψε, επίσης, ότι για χρόνια ήταν κοινό μυστικό στη μαύρη κοινότητα του Σικάγο -και κάτι παραπάνω από αστικός θρύλος για τις έφηβες που μεγάλωναν στα προάστια της πόλης- ότι σύχναζε έξω από σχολεία με σκοπό να «ψαρεύει» νεαρά κορίτσια.



Η πρώτη μήνυση εναντίον του για σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη έγινε το 1996, τη στιγμή που η καριέρα του είχε περάσει σε άλλο επίπεδο.

Την είχε γνωρίσει το 1991 όταν ήταν 15 και εκείνος 24. Η σχέση τους διήρκεσε 3 χρόνια. Το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη η κοπέλα ήταν τόσο μεγάλο που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η υπόθεση διευθετήθηκε το 1998 εκτός δικαστηρίων με την προϋπόθεση να μην μιλήσει ποτέ δημόσια για την εμπειρία της.



Να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι σε τέτοιου είδους υποθέσεις, η εξωδικαστική διευθέτηση είναι αρκετά διαδεδομένη στην Αμερική και κάπως προβληματική. Γιατί αυτή η τακτική νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο τον βιασμό ή την σεξουαλική παρενόχληση και ενισχύει το επιχείρημα της αθωότητας του εναγομένου. Ταυτόχρονα, αποδυναμώνει την θέση του θύματος που φέρεται να έχει δόλιους σκοπούς εξαρχής.



Η μοναδική στιγμή που ο Kelly βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης ήταν όταν ο Jim DeRogatis- ο βασικός δημοσιογράφος που ασχολείται ασταμάτητα με τις καταγγελίες εναντίον του από το 2000 - έλαβε δύο ανώνυμες βιντεοκασέτες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε αυτές ένας άνδρας που μοιάζει στον τραγουδιστή κάνει σεξ με δυο νεαρές γυναίκες ακαθόριστης ηλικίας ενώ σε κάποια φάση ουρεί πάνω στην μία.

Ο DeRogatis και συνεργάτες του μιλούν για τις βιντεοκασέτες που ο δημοσιογράφος παρέδωσε στην αστυνομία.

Ο DeRogatis παρέδωσε το υλικό στην αστυνομία όπου κατάφερε να σχηματίσει δικογραφία με 14 κατηγορίες για παιδική πορνογραφία εις βάρος του Kelly και να τον συλλάβει.Κατά την διάρκεια της εισαγγελικής έρευνας ταυτοποιήθηκε ότι το δεύτερο κορίτσι ήταν ηλικίας μόλις 14 ετών.

Την ίδια περίοδο, είχαν γίνει άλλες τρεις μηνύσεις από διαφορετικές γυναίκες που διευθετήθηκαν εκτός δικαστηρίου. Για την κατηγορία της πορνογραφίας, χρειάστηκαν 6 χρόνια για να πάει σε δίκη που κράτησε ένα μήνα και στην οποία αθωώθηκε επειδή η νεαρή κοπέλα και η οικογένεια της αποφάσισαν να μην καταθέσουν.



Η δεύτερη γυναίκα – μετά την Aaliyah – που παντρεύτηκε το 1996 και απέκτησαν τρία παιδιά μαζί, έκανε αίτηση διαζυγίου το 2005, ζητώντας την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του, με την αιτιολογία ότι την κακοποιούσε και προσπαθούσε να την ελέγχει.

Ο Kelly δήλωσε ότι απλά είχαν ένα έντονο καυγά, η μητέρα της είπε ότι όσα χρόνια ήταν μαζί προσπαθούσε να κάνει πλύση εγκεφάλου στην κόρη της.



Πέρσι το καλοκαίρι, ο DeRogatis δημοσίευσε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με καταγγελίες γονέων όπου κατηγορούσαν τον Kelly ότι κρατά παρά την θέληση τους, έξι γυναίκες στις δυο επαύλεις του. Δύο από αυτές τις γνώρισε όταν ήταν ανήλικες, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του ως μουσικού παραγωγού.

Οι εν λόγω καταγγελίες μιλούν για περιστατικά όπου ο Kelly δεν τις επιτρέπει να κάνουν τίποτα χωρίς την έγκριση του, τις διατάζει τι θα φάνε, πώς θα ντύνονται, κτλ. Οι ίδιες εμφανίζονται σπάνια, μόνο για να ισχυριστούν ότι περνούν καλά.

Η Δικαιοσύνη δεν θέλει να επέμβει περισσότερο αυτή τη φορά, κυρίως για οικονομικούς λόγους, επειδή ήδη έχει ξοδέψει ένα αστρονομικό ποσό σε μια δίκη που δεν έβγαλε πουθενά.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του DeRogatis στη εφημερίδα Chicago Sun-Times.



Εφόσον η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να τον αγκαλιάζει, στα μάτια των φαν του, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι είναι αθώος. Οι θαυμαστές του, έχουν αποκτήσει ανοσία μετά από τόσες μηνύσεις που πλέον τις αγνοούν ως φήμες.

Η αθωωτική απόφαση φαίνεται πώς καθησύχαζε και τους γονείς των κοριτσιών που μπλέχτηκαν σε αυτή την ιστορία, θαμπωμένοι από το ταλέντο και την ευφυΐα του, του εμπιστεύτηκαν την καριέρα των παιδιών τους.

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση του DeRogatis όσον αφορά την έρευνα του, είναι ότι υποθέσεις αφορούν αφροαμερικανές γυναίκες. Οι λεπτομέρειες που βγαίνουν προς τα έξω, είναι ακόμη πιο ανατριχιαστικές.

Με λύπη καταλήγει στα λόγια του Malcolm X πριν από 60 χρόνια ότι το πιο αδικημένο και πιο απροστάτευτο και παραμελημένο άτομο στην Αμερική συνεχίζει να είναι η μαύρη γυναίκα. Η πληθώρα των μηνύσεων και των καταγγελιών που έχει δεχτεί ανά καιρούς ο Kelly κρύβουν μια μακροχρόνια παραβατική συμπεριφορά που δεν δικαιολογείται.



Τα άρθρα του DeRogatis, όμως, όπως και η έκρηξη των #metoo και #timesup αφύπνισαν δυο Αφροαμερικανές που σαν αντίδραση δημιούργησαν το #MuteRKelly, μια διαδικτυακή καμπάνια με αρχικό στόχο να μποϊκοτάρει τις συναυλίες του που σταδιακά πήρε απρόσμενη διάσταση. Πρόσφατα, έκαναν ένα ποστ στο Twitter που ζητούσαν από την RCA Records, το Spotify, την Apple Music να σταματήσουν να τον εκπροσωπούν.



Λίγες μέρες μετά, το Spotify τους απάντησε με μια ιστορική και αμφιλεγόμενη κίνηση. Δεν θα συμπεριλαμβάνει πλέον την μουσική του R. Kelly - μεταξύ άλλων αμφιλεγόμενων δημιουργών - στις επίσημες και επιδραστικές playlists του λόγω περιεχομένου μίσους.

Το #MuteRKelly, είναι μια διαδικτυακή καμπάνια με αρχικό στόχο να μπουκοτάρει τις συναυλίες του και που σταδιακά πήρε απρόσμενη διάσταση.

Ο όρος «περιεχόμενο μίσους» ορίζεται ως «οτιδήποτε υποστηρίζει ή υποκινεί ρητά και κατά κύριο λόγο, το μίσος ή τη βία εναντίον μιας ομάδας ή ενός ατόμου, βάσει χαρακτηριστικών όπως η φυλή, η θρησκεία, το φύλο, η ταυτότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η εθνικότητα, ή η αναπηρία».

Η μουσική του Kelly δεν είναι ακραία αλλά ο ίδιος έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά στην προσωπική του ζωή κάτι που δεν συμβαδίζει με την ηθική της εταιρείας όπως αιτιολόγησαν την απόφαση τους. Τo παράδειγμα του Spotify ακολούθησαν πιο σιωπηρά η Amazon Music και η Pandora.

Χωρίς διάθεση παρεξήγησης, χαίρομαι που κάποιος έκανε κάτι επιτέλους σε αυτή την ιστορία. Από την άλλη, η λογοκρισία δεν εμπεριέχει τίποτα καλό σε οποιαδήποτε μορφή της.

Το Spotify , βέβαια, δεν πέταξε εντελώς την μουσική του από την πλατφόρμα. Υπάρχει ακόμη εκεί και μπορεί κάποιος να ακούσει τα άλμπουμ του, χρησιμοποιώντας την μηχανή αναζήτησης. «Μήπως όμως το παρατράβηξε;» ανησυχούν αρκετοί ανάμεσα τους, οι New York Times, ο Kendrick Lamar και η SZA.

Και τι γίνεται με την υποκρισία που εμπεριέχει κάτι τέτοιο. Για έναν ανερχόμενο καλλιτέχνη, αυτό σημαίνει ξαφνικό θάνατο στην καριέρα του. Για τον R. Kelly που είναι ήδη φτασμένος, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα τον επηρεάσει όταν συνεχίζει να έχει την υποστήριξη της δισκογραφικής του, RCA Rercords.



Η βιομηχανία του θεάματος συχνά κάνει τα στραβά μάτια και επεμβαίνει μόνο όποτε την συμφέρει. Χρειάστηκαν δεκαετίες και πάνω από 60 επώνυμες καταγγελίες για να καταδικαστεί μόλις φέτος ο Bill Crosby για βιασμό.

Ο νόμος λειτούργησε εκεί, αλλά καθυστερημένα, κάτι που δεν φαίνεται πουθενά προς το παρόν στον ορίζοντα για τις περιπτώσεις του Weinstein ή του R. Kelly. Και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα.