Αρκετά έχουν αλλάξει στη ζωή του 28χρονου Καναδού από τότε που παράτησε το σχολείο στα 17 του για να φτάσει να γίνει ένας από τους πιο πετυχημένους R&B ερμηνευτές της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Weeknd, όμως, δεν έφερε απλώς το R&B ξανά στη μόδα αλλά του έδωσε πιο κυριλέ αισθητική με τους πειραματισμούς και τις προσεγμένες συνεργασίες του. Με τους φορτισμένους και πρόστυχους στίχους του σχετικά με το σεξ, τα ναρκωτικά και τα αυτοκαταστροφικά πάρτι, το έκανε ένα από τα πιο δημοφιλή είδη του 21ού αιώνα.

Το κανονικό του όνομα είναι Abel Makkonen Tesfaye και οι γονείς του ήταν μετανάστες από την Αιθιοπία. Γεννήθηκε στο Οντάριο το 1990. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα του δουλειά «Μy Dear Melancholy». Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην καριέρα του.

2011

Στις αρχές του χρόνου ανεβάζει τα τρία πρώτα κομμάτια που έχει ηχογραφήσει στο YouTube, τα «What you need», «Loft Music» και «The Morning» που έχει υπογράψει με το ψευδώνυμό του και το εμότικον «xo» που έγινε σήμα κατατεθέν του και σημαίνει «ένα φιλί και μια αγκαλιά». Αυτά είναι αρκετά για να τραβήξουν την προσοχή του Drake, που του ζητάει να συμμετάσχει στο άλμπουμ του «Take Care».



Tην ίδια χρονιά κυκλοφορεί μαζί τα τρία mixtapes του «House of Balloons», «Thursday» και «Εchoes of Silence» με τίτλο «Balloons Trilogy», που κάνουν 8 εκατομμύρια downloads και προσελκύουν μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Υπογράφει με τη Republic Records που ανήκει στη Universal.

The Weeknd - Kiss Land

2012

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του ευρωπαϊκής περιοδείας, τραγουδώντας τη διασκευή του «Dirty Diana» σε μια συναυλία του στο Λονδίνο, εντυπωσιάζει την Katy Perry και τη Florence and the Machine.



Κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του «Kiss Land», που φτάνει στο Νο2 του Billboard.



Κατακτάει την πρώτη θέση των τσαρτ χάρη στη συνεργασία του με την Ariana Grande στο κομμάτι «Love me harder» και αμέσως περνάει σε ένα πιο ποπ κοινό

2015

To «The Hills» από τον δεύτερο δίσκο του «Beauty behind the madness» είναι το Νο1 στο Billboard.



Τρία ακόμα κομμάτια του διαρρέουν από τον δίσκο, ανάμεσά τους άλλη μια επιτυχία, το «Can't feel my face», που ανεβαίνει επίσης στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ. Το άλμπουμ, τελικά, κυκλοφορεί τον Αύγουστο. Είναι το πιο πιο streamed άλμπουμ της χρονιάς, με πάνω 60 εκατομμύρια plays.



Τον Σεπτέμβριο σπάει ρεκόρ όταν γίνεται ο πρώτος στην Ιστορία καλλιτέχνης που καλύπτει με δικά του κομμάτια τις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard Hot R&B Songs, με τα «Can't feel my face», «Earned It» και «The Hills».

The Weeknd - Starboy (official) ft. Daft Punk

2016

Κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ «Starboy», όπου συνεργάζεται με τους Daft Punk και τον Kendrick Lamar. Σε αυτό ακούγεται πιο ποπ και mainstream από ποτέ.



Την ίδια χρονιά συνεργάζεται με την Beyoncé στο «Lemonade» και με τον Kanye West στο «Life of Pablo».



Για τις ανάγκες του άλμπουμ κυκλοφορεί μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Grant Singer και τίτλο Mania.



Είναι επίσης η χρονιά που αλλάζει το διάσημο κούρεμά του, που φημολογείται ότι ήταν εμπνευσμένο από τον Jean-Michel Basquiat

2017

Συνεχίζει τις σπουδαίες συνεργασίες. Ξεχωρίζει το «Lust for Life» της Lana Del Rey, ενώ κάνει ένα σύντομο αλλά αξιοπρόσεκτο πέρασμα στο βίντεο του χιτ της χρονιάς, το «XO Tour Llif3» του ανερχόμενου ράπερ Lil Uzi Vert.

Το 2017 ο Weeknd συνεργάστηκε με τη Lana Del Rey για το «Lust for Life».

2018

Με ένα ποστ στο Instagram δηλώνει ότι έχει στα σκαριά μια νέα δουλειά. Δύο μέρες μετά, στις 30 Μαρτίου, κυκλοφορεί εντελώς απροειδοποίητα το EP «My Dear Melancholy».



Σε αυτό μιλάει για πρώτη φορά για την προσωπική του ζωή και τραγουδάει για τις αποτυχημένες σχέσεις του με την Bella Hadid και τη Selena Gomez. Για την τελευταία αφήνει υπόνοιες ότι της είχε προτείνει να της δωρήσει το νεφρό του. Η ίδια το αρνείται.



Το άλμπουμ φτάνει στα 29 εκατομμύρια streams τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του και προσγειώνεται στο Νο1 του Billboard.

Τον Απρίλιο το «Call out my name» από το «My Dear Melancholy» ανεβαίνει στην πρώτη θέση των επίσημων ελληνικών τσαρτ και μένει εκεί για δύο εβδομάδες, μέχρι να το ρίξει η Ariana Grande με το «No tears left to cry».