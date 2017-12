Σκεπτόμενη και ποπ σταρ: Η Camila Cabello είναι η νέα αποκάλυψη της mainstream βιομηχανίας

Πάει καιρός από την τελευταία φορά που νικητής ενός τραγουδιστικού talent show απασχόλησε πραγματικά το mainstream και σημείωσε επιτυχία στα charts.



Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι τηλεοπτικές εποχές που οι scouters, οι managers και τα μεγαλοστελέχη δισκογραφικών καραδοκούσαν στη γωνία κάθε τελικού για να αποσπάσουν πρώτοι ένα χρυσό συμβόλαιο από την προσωπικότητα που είχε το πακέτο «επιβλητική παρουσία - εντυπωσιακή φωνή» και έγραφε περισσότερο στην κάμερα.



Ωστόσο, η 20χρονη Camila Cabello φαίνεται πως έχει όλα τα φόντα και πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι η επόμενη μεγάλη σταρ που έχει βγει από μουσικό reality.

Τη γνωρίσαμε πρώτη φορά ως μέλος της γυναικείας R&B ποπ πεντάδας Fifth Harmony, η οποία σχηματίστηκε το 2012 στο πλαίσιο της δεύτερης σεζόν της αμερικανικής εκδοχής του «X-Factor». Το γκρουπ τερμάτισε τελικά τρίτο και η Camila μέχρι σήμερα έχει καταφέρει, είτε μέσα από τη μετέπειτα πορεία της με αυτό είτε ως solo καλλιτέχνις που είναι σήμερα, να έχει ήδη τρία τραγούδια στο top10 του Hot100 του Billboard.

Η Camila ήταν αυτή που ξεχώρισε εξαρχής από το γκρουπ και η απόφασή της να αποχωρήσει από αυτό πριν από έναν χρόνο ήταν όχι μόνο αναμενόμενη, ακριβώς γιατί ήταν η μόνη που θα μπορούσε να κυνηγήσει μια επιτυχημένη solo καριέρα, αλλά και απρόβλεπτη, καθώς το γκρουπ βρισκόταν στην καλύτερή του φάση.

Η τελευταία και μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα είναι το «Havana», ένα κομμάτι βαθιά επηρεασμένο από την pop latin τάση της εποχής. Αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο ομότιτλο ντεμπούτο της το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο και σκαρφάλωσε στο Νο 1 έξι διαφορετικών χωρών, όπως και μέχρι το Νο 2 των αμερικανικών charts.

Camila Cabello - Havana

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται ιδανικά, αλλά η ζωή της Cabello δεν ήταν πάντοτε τόσο παραμυθένια κι έχει χρειαστεί να παλέψει για τις ιδέες, τις κινήσεις και τις πολιτικές της τοποθετήσεις.

Γεννήθηκε το 1997 και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα, από μητέρα Κουβανή και πατέρα Μεξικανό. Όταν ήταν ακόμα πολύ μικρή μετακόμισαν οικογενειακώς στην Πόλη του Μεξικού και στα έξι της η μητέρα της τής ανακοίνωσε πως θα πήγαιναν μια εκδρομή στην Disney World. Στην πραγματικότητα, φυσικά, οι γονείς της σχεδίαζαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ και να συνεχίζουν τη ζωή τους στο Μαϊάμι.

Η Sinu (έτσι ονομάζεται η μητέρα της) ταξίδεψε μαζί με την κόρη της με πούλμαν και αρχικά έμεναν σε έναν φίλο, αλλά ο πατέρας της έμεινε πίσω γιατί δεν είχε τα νόμιμα χαρτιά που απαιτούνταν για να πάει μαζί τους.

Στην Κούβα η μητέρα της δούλευε ως αρχιτέκτονας, αλλά στο Μαϊάμι κατέληξε να δουλεύει στην αλυσίδα Marshalls, ενώ ο πατέρας της, όταν κατέφθασε κάποιους μήνες αργότερα, έπιασε δουλειά σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά πάντα κατάφερναν να έχουν φαγητό και στέγη. H Camila μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και νοσταλγίας για την Κούβα και τελικά αποφάσισε να εμπιστευτεί την καλλιτεχνική της φλέβα.



Παράτησε το λύκειο και δοκίμασε την τύχη της στο τραγούδι, με την πλήρη συναίνεση των γονιών της. «Πάντα με στήριζαν και με ενθάρρυναν να κυνηγήσω τα όνειρά μου, παρ' όλες τις δυσκολίες, γι' αυτό κι εγώ, τώρα που είμαι καλά οικονομικά, τους έκανα δώρο το ταξίδι μέλιτος στην Τζαμάικα που ποτέ δεν κατάφεραν να κάνουν» δήλωσε πρόσφατα στο Billboard.

Αποφάσισε να συμμετάσχει στο «X-Factor» και εκεί έγινε μέλος του γυναικείου γκρουπ Fifth Harmony. Μόλις ολοκληρώθηκε το show, υπέγραψαν σχεδόν αμέσως ένα συνδυαστικό συμβόλαιο με τη Syco Music και την Epic Records, μέσω των οποίων έχουν κυκλοφορήσει ένα EP και δύο δίσκους − όλα έφτασαν στο top10 των charts της πατρίδας τους.



Μάλιστα, με το single «Work from home» από το τελευταίο τους άλμπουμ κατάφεραν να γίνουν το πρώτο γυναικείο γκρουπ που έχει ένα τραγούδι δεκάδας γι' αυτήν τη δεκαετία.

Η κίνησή της θύμισε σε πολλούς την αντίστοιχη επιλογή καριέρας της Beyoncé και χώρισε τους fans του σχήματος σε στρατόπεδα: κάθε πλευρά έχει τη δική της άποψη για το τι συνέβη στην πραγματικότητα.

Η δικαιολογία της Camila ήταν πως «δεν γράφαμε εμείς τα κομμάτια και δεν είχα την καλλιτεχνική ελευθερία που ήθελα. Δεν καταφέραμε να εκφράσουμε πραγματικά τον εαυτό μας μέσα από τη μουσική».

Όπως και να 'χει, ήταν μια τολμηρή κίνηση, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων επιβράβευσε θριαμβευτικά το ένστικτο της Cabello. Ήδη, πριν από την αποχώρησή της είχε συνεργαστεί με τον Καναδό τραγουδιστή Shawn Mendes για το κομμάτι «I know what you did last summer» και τον Οκτώβριο του 2016 με τον ράπερ Machine Gun Kelly για το single «Bad Things», το οποίο ανέβηκε μέχρι το 4 των Billboard charts και μάλλον λειτούργησε καταλυτικά, αλλά και προφητικά, ως προς την επόμενη απόφασή της.

Shawn Mendes, Camila Cabello - I Know What You Did Last Summer

Φέτος μετράει κάποιες συμμετοχές σε δίσκους άλλων μουσικών, αλλά το δικό της πρώτο, αποφασιστικό βήμα το επιχείρησε τον Μάιο, όταν κυκλοφόρησε το single «Crying in the club» με συνθετικά credits από τη Sia ως το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της «The Hurting. The Healing. The Loving» ή, όπως είχε πει, «η ιστορία του ταξιδιού μου από το σκοτάδι στο φως».

Τελικά, ο τίτλος άλλαξε τον φετινό Αύγουστο και μαζί με αυτό έβγαλε δύο ακόμη προωθητικά singles, το «OMG» και το «Havana». Μετά από αρκετές εβδομάδες παραμονής στις χαμηλές θέσεις των αμερικανικών και βρετανικών charts κατάφερε να κάνει το άλμα και να φτάσει, τον Νοέμβριο, στο Νο 2 των πρώτων και στην κορυφή των δεύτερων. Το «Havana» είναι ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει και ο ράπερ Young Thug και της δίνει την ευκαιρία να μιλήσει ανοιχτά για το πόσο νοσταλγεί την πραγματική της πατρίδα, την Κούβα.

Λίγο πριν αναλάβει την εξουσία ο Tραμπ, είχε πει στη Lena Dunham, στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής συνέντευξης: «Θα υποστηρίξω τους μετανάστες, θα υποστηρίξω τον ισπανόφωνο πληθυσμό των ΗΠΑ και τα δικαιώματά τους», ενώ μετά τη δυσμενή απόφαση του Tραμπ για τους μετανάστες, τουίταρε «το #MuslimBan είναι απάνθρωπο, νιώθω σοκαρισμένη. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ».

Πέρα από νεανική παρουσία, εκφραστική φωνή και γλυκό πρόσωπο, η Κουβανομεξικανή έχει και κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες, τις οποίες εκφράζει ανοιχτά και στηρίζει έμπρακτα.

Παράλληλα, συνεργάζεται με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Save The Children, σχεδιάζοντας μπλουζάκια με μηνύματα, προκειμένου να στρέψει την προσοχή σε θέματα που αφορούν τα ίσα δικαιώματα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη και στις ευκαιρίες στη ζωή γενικότερα, κι έχει βοηθήσει και άλλους παρόμοιους οργανισμούς.

Μπορεί η μουσική της Cabello να μην ξεφεύγει από τα σχετικά χαμηλά ποιοτικά στάνταρ στα οποία μας έχουν συνηθίσει τα charts, αλλά φαίνεται πως ως προσωπικότητα και role model έχει κάτι το ξεχωριστό. Έχει καταφέρει ήδη πολλά για το νεαρό της ηλικίας της, αλλά το 2018 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά της.