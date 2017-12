Αναπόσπαστο κομμάτι της συναισθηματικής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων είναι τα διαχρονικά τραγούδια που έχουμε συνδέσει με τις γιορτές.



Ενώ μπορεί μερικές επιτυχίες να τις έχουμε σιχαθεί από τις άπειρες φορές που τις έχουμε ακούσει θέλοντας και μη (βλέπε «Last Christmas!» και «All I want for Christmas is you») και άλλα κλασικά τραγούδια να είναι απλώς τόσο κλισέ που να έχουν απολέσει την γιορτινή τους αύρα, υπάρχουν ορισμένοι ιδιαίτεροι δίσκοι και συλλογές που πιάνουν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα με ιδιαίτερα ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο.



Είτε θεωρείτε το όλο κυνήγι της εορταστικής διάθεσης μια καπιταλιστική αηδία, είτε περνάτε τα Χριστούγεννα κάτω από το δέντρο βουτηγμένοι σε βαθιά μελαγχολία, είτε πιστεύετε ακόμα στον Άγιο Βασίλη, είτε όχι (γιατί όχι;), αυτοί είναι δεκαπέντε (συν ένας) δίσκοι που μπορεί να σας δώσουν νέες αφορμές για να απολαύσετε τις γιορτές, να ντύσετε ηχητικά τα εορταστικά σας τραπέζια ή απλώς να φιλοσοφήσετε για το πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ο ψυχαναγκασμός της ευδαιμονίας των εορτών.

The Beach Boys

The Beach Boys' Christmas Album (1964)

Οι ιδιοφυείς αρμονίες του Brian Wilson προκαλούν ακαριαία μελαγχολία, η οποία παραπέμπει κυρίως σε αυτήν που προκαλούν τα Χριστούγεννα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το «God only knows» ακούγεται στην τελευταία σκηνή της κλασικής χριστουγεννιάτικης ρομαντικής κωμωδίας, «Love Actually».



Πριν κυκλοφορήσουν το θρυλικό «Pet Sounds» όμως, έγραψαν ένα άλμπουμ για τις γιορτές, το οποίο περιλαμβάνει διασκευές κλασικών κομματιών με τη χαρακτηριστική σφραγίδα των Beach Boys αλλά και πέντε νέες συνθέσεις του Wilson, οι οποίες φέρουν αυτή την τόσο παιχνιδιάρικη, surf διάθεση που δεν σου επιτρέπει τίποτε άλλο από το να σκέφτεσαι έναν Άγιο Βασίλη να καβαλάει το κύμα με την ιστιοσανίδα του.

Vince Guaraldi Trio

A Charlie Borwn Christmas(1965)

Αυτό είναι το επίσημο soundtrack του special χριστουγεννιάτικου επεισοδίου της εμβληματικής παιδικής σειράς «Charlie Brown», γνωστής για τον σκυλάκο Snoopy. Ο θρύλος θέλει τον παραγωγό της σειράς Lee Mendelson να έχει γνωρίσει το αμερικανικό τζαζ τρίο Vince Guaraldi σε ένα ταξί στη Νέα Υόρκη.



Οι αρχικές ανησυχίες μήπως η μουσική ακουστεί υπερβολικά σοβαρή και ενήλικη κατευνάστηκαν αμέσως μόλις ενώθηκε με την εικόνα και ο γλυκόπικρος τζαζ ήχος του άλμπουμ ανακαλεί σήμερα μνήμες από μια πιο αθώα Αμερική.

Loretta Lynn

Country Christmas (1966)

Το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ μίας εκ των δυναμικότερων γυναικών του αμερικανικού πενταγράμμου μπορεί να μην έκανε ποτέ κάποια αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία, αλλά μας χάρισε μερικές από τις πιο απολαυστικές country εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών της εορταστικής περιόδου.



Ο λόγος όμως που διαφοροποιείται από έναν τυπικό χριστουγεννιάτικο δίσκο είναι τα τέσσερα φεμινιστικά-πριν-από-τον-φεμινισμό τραγούδια που έγραψε η Loretta Lynn με τους αντίστοιχα αντιδραστικούς τίτλους «Τo heck with ole Santa Claus» και «I won't decorate your Christmas tree».

Jimmy Smith

Christmas Cookin (1966)

Ο Jimmy Smith ήταν ένας Αμερικανός τζαζίστας που προσπαθούσε συνεχώς να βρει τρόπο να εισχωρήσει στο mainstream ακροατήριο. Με αυτό το άλμπουμ μερικώς το πέτυχε: είναι γεμάτο γκρουβάτες ορχηστρικές συνθέσεις οικείων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που ισορροπούν ανάμεσα στη lounge jazz και στην R&B.



Ιδανικό για εκείνες τις παράλογα ζεστές ημέρες των εορτών που, αντί για παλτά, φοράμε ζακέτες και ανοίγουμε τα παράθυρα.

John Fahey

The New Possibility (1968)

Στο peak της καριέρας του, ο βιρτουόζος Αμερικανός κιθαρίστας ψυχεδελικής folk αποφάσισε να ηχογραφήσει ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, εμπνεόμενος από τη μελέτη της γερμανο-αγγλικής θεολογίας και τη μύησή του στην υπαρξιακή, χριστιανική φιλοσοφία του Paul Tillich.



Το αποτέλεσμα είναι μια αριστουργηματική συλλογή 14 ακουστικών, κιθαριστικών και εντελώς ελεύθερων διασκευών σε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα άσματα, η οποία αναδίδει μια μελαγχολική, απόκοσμη ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα αποτελεί, προς έκπληξη και του ίδιου του Fahey, μακράν την πιο ευπώλητη κυκλοφορία της τεράστιας δισκογραφίας του.

Various: The Dynamic Super Stars

Christmas In The Tropics (1973)

Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς είναι τα Χριστούγεννα στην Τζαμάικα; Αν μια τέτοια σκέψη σάς φαίνεται ελκυστική, τότε θα πρέπει να ακούσετε αυτή την εξωτική συλλογή από ρέγκε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θα νιώσετε πως περνάτε τις διακοπές σας αραχτοί σε μια αχανή παραλία του νότιου ημισφαιρίου.



Αξίζει μόνο και μόνο γι' αυτό το φανταστικό εξώφυλλο, με τον Τζαμαϊκανό Άγιο Βασίλη να είναι ξαπλωμένος σε μια τροπική αμμουδιά, περιτριγυρισμένος από αιθέριες υπάρξεις.

Jacob Miller and Ray I

Natty Christmas (1978)

O Jacob «Killer» Mike θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια της ρέγκε, αλλά η καριέρα του τελείωσε άδοξα το 1980, όταν σκοτώθηκε στα 27 του σε αυτοκινητικό δυστύχημα.



Πρόλαβε όμως να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο αλλόκοτα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ που έχουν γραφτεί ποτέ και σήμερα θεωρείται κλασικό σε συγκεκριμένους κύκλους.

Meco*

Christmas In The Stars: Star Wars Christmas Album (1980)

Εσείς γνωρίζατε ότι υπάρχει χριστουγεννιάτικη μουσική συλλογή «Star Wars»; Εγώ, μέχρι πριν από λίγες μέρες, πάντως, που την ανακάλυψα και ούρλιαξα από ενθουσιασμό, δεν είχα ιδέα. Αφηγητής είναι ο Βρετανός ηθοποιός Anthony Daniels, δηλαδή ο άνθρωπος που χάρισε τη φωνή του στο ρομπότ C-3PO.



Είναι ένα γλυκύτατο concept άλμπουμ που, εντελώς προφητικά, ακούγεται σαν μιούζικαλ της Disney. Το πιο αξιοσημείωτο απ' όλα είναι η συμμετοχή του Jon Bon Jovi ως Jon Bongiovi στο τραγούδι «R2-D2, we wish you a merry Christmas».

Various

A Christmas Record (1981)

Με αυτήν τη συλλογή το πιο πιθανό είναι να ξεράσετε ό,τι έχει απομείνει από ευχάριστες, χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις. Κυκλοφόρησε αρχικά από το underground label ZE Records και εμπεριέχει σκοτεινά τραγούδια από new wave, no wave και post-punk μπάντες της εποχής, οι οποίες βάλθηκαν να δημιουργήσουν αποπνικτικά κομμάτια που κατακρεουργούν την εορταστική πλευρά των Χριστουγέννων.

Low

Christmas (1999)

Οι Low είναι μια slowcore/indie rock μπάντα από το Ντουλούθ της Mινεσότα, την παγωμένη πόλη όπου εκτυλίσσεται η αμερικανική τηλεοπτική σειρά και ταινία «Fargo». Οπότε κάτι παραπάνω ξέρουν από τη σκληρή πλευρά των Χριστουγέννων, τη βαρυχειμωνιά και την απομόνωση που μπορεί να κρύβουν.



Έτσι, την αποτυπώνουν σε αυτό το μίνι άλμπουμ-δώρο στους fans του γκρουπ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ανατριχιαστική διασκευή του «Little drummer boy» αλλά και το «Just like Christmas», ένα τραγούδι που φέρει τη δική τους υπογραφή και αφήνει ένα αίσθημα χαρμολύπης, ίδιο με εκείνο που νιώθει κανείς με το τέλος της εορταστικής περιόδου.

Arcade Fire

A Very Arcade Xmas (2002)

Μπορεί σήμερα οι Arcade Fire να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα του πλανήτη, αλλά μόνο οι πιο σκληροπυρηνικοί fans τους γνωρίζουν πως στον κατάλογό τους υπάρχει και ένα χριστουγεννιάτικο ημιεπίσημο EP που ηχογραφήθηκε live σε ένα πάρτι το 2001.



Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εορταστικό, παρεΐστικο τζαμάρισμα, το οποίο μπορείτε να βρείτε μόνο διαδικτυακά, καθώς τα λίγα αντίτυπα που έγραψαν τα έχουν μοιράσει σε κάποιους τυχερούς φίλους τους.

Sufjan Stevens

Songs For Christmas (2006)

Το άλμπουμ αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια συγκεντρωτική συλλογή πέντε χριστουγεννιάτικων EΡs που είχε ηχογραφήσει ο indie folk Αμερικανός καλλιτέχνης το διάστημα 2001-2006. Τα περισσότερα κομμάτια βασίζονται σε παραδοσιακά κάλαντα απ' όλο τον κόσμο, ενώ άλλα είναι γραμμένα από τον Sufjan Stevens.

Ορισμένες συνθέσεις αποπνέουν τη θρησκευτική πνευματικότητα που συναντάμε και στις «κανονικές» κυκλοφορίες του μουσικού, αλλά υπάρχουν και κάποιες που ακούγονται σαν χριστουγεννιάτικες παρωδίες.

Η ευαισθησία που συνυπάρχει με το μυστήριο σε όλη τη συλλογή θυμίζει εκείνες τις νύχτες που ήμασταν παιδιά και ξυπνούσαμε για να δούμε αν κατέβηκε ο Άγιος Βασίλης από την καμινάδα (που ποτέ δεν είχαμε).

Bob Dylan

Christmas In The Heart (2009)

Αυτό είναι ένα από τα πιο περίεργα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Ο μεγάλος και τρανός (και Εβραίος) Μπομπ Ντίλαν αποφασίζει, στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του, να τραγουδήσει κάλαντα, ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια των εορτών με έναν τόσο προφανή τρόπο, που μοιάζει σχεδόν ειρωνικός.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πάντως: «Αυτά τα τραγούδια είναι μέρος της ζωής μου, όπως τα folk τραγούδια. Έπρεπε να τα παίξω όπως είναι». Καλά έκανε, αλλά εγώ, όποτε ακούω τον δίσκο, φαντάζομαι παιδάκια να παρακολουθούν με τρομαγμένα πρόσωπα έναν κατσούφη Μπομπ Ντίλαν-Άγιο Βασίλη που έχει σιχαθεί τις γιορτές.

The Flaming Lips/Imagine Peise

Atlas Eets Christmas (2014)

H Imagine Peise ήταν μια χαρισματική τζαζ πιανίστρια από το Ιράκ, η οποία δεν άντεξε το βάρος της ύπαρξής της και αυτοκτόνησε το 1978. Μόλις στα 18 της είχε κυκλοφορήσει ένα πολύ περίεργο άλμπουμ με πιανιστικές διασκευές σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μπολιασμένες με ανατολίτικα ηχητικά στοιχεία.

Οι Flamings Lips, γνωστοί κυνηγοί του obscure, ανακάλυψαν αυτόν το δίσκο, ως σωστοί curators τον περιποιήθηκαν όπως του αξίζει και τον επανακυκλοφόρησαν την Black Friday του 2014. Μεθυστική αύρα και παραισθησιογόνα ατμόσφαιρα σε μια ψυχεδελική ανάγνωση των εορτών που μόνοι οι Flaming Lips θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τόσο πετυχημένα.

Sia

Everyday It's Christmas (2017)

Το όγδοο άλμπουμ της χαμαιλεόντειας ποπ σταρ Sia τη βρίσκει να ξορκίζει τη μελαγχολία των γιορτών με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Αυστραλή έγραψε δέκα ολοκαίνουρια κομμάτια τα οποία θυμίζουν συνειρμικά όλα τα γνωστά τραγούδια της εορταστικής περιόδου, αλλά τελικά δεν μοιάζουν με κανένα. Το άλμπουμ, μάλιστα, έφτασε μέχρι και το νούμερο 27 του Billboard.

Είναι μια συλλογή τραγουδιών που ακροβατεί εντυπωσιακά στο σκοινί της χριστουγεννιάτικης χαρμολύπης που δημιουργούν η ζεστή ατμόσφαιρα, η πολλή σαμπάνια και οι απολογισμοί, ενώ αυτό που μένει στο τέλος ως επίγευση είναι η μπόλικη αγάπη για όλους τους ακροατές της.

Various

A Christmas Gift For You From Phil Spector (1963)

Οk, ξέρω ότι κλέβω και ότι αυτό δεν είναι ένα «διαφορετικό» χριστουγεννιάτικο άλμπουμ αλλά εκείνο που όσοι (σαν κι εμένα) φτιάχνουν παρόμοιες λίστες βρίσκουν μια δικαιολογία για να το συμπεριλάβουν για έναν και μόνο λόγο. Δεν είναι απλώς ένα ξεχωριστό εορταστικό άλμπουμ, δεν είναι απλώς η ομορφότερη συλλογή χριστουγεννιάτικων τραγουδιών που έχει γραφτεί, ούτε καν ένα ορόσημο της εποχής, είναι η αποθέωση του Wall Of Sound του Phil Spector και εμπεριέχει μια dream team τραγουδιστριών της Mowtown.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου του 1963, δηλαδή την ημέρα που δολοφονήθηκε ο John F. Kennedy, με αποτέλεσμα η αξία του να εκτιμηθεί σε βάθος χρόνου. Παραμένει ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο άλμπουμ που μοιράζει ανατριχίλες ανεξαρτήτως εποχής.