This is America: οι παρωδίες

Είναι γεγονός ότι «καλπάζει», είναι για άλλη μια εβδομάδα στο νούμερο ένα της Αμερικής και στα 10 πιο δημοφιλή κομμάτια της Μεγάλης Βρετανίας, το βίντεο κοντεύει τα 250 εκατομμύρια views και ήταν λογικό να εμφανιστούν και απομιμήσεις. Σατιρικές κυρίως, αλλά κάποιες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αυτή του Falz με τίτλο This is Nigeria:

This is Nigeria

Επίσης:

This is Corea

This is America (Ουκρανικό)

This is Canada

This is Jamaica

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραγουδάει το κομμάτι:

This is Russia

This is Brazil

Childish Gambino - This Is America (Official Dance Video)

Και το αυθεντικό:

Childish Gambino - This Is America (Official Video)