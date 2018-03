Η Georgie Bee είναι γυναίκα drag queen (και το drag της τα σπάει)

Το drag, ως μορφή τέχνης, έχει τόσα πολλά παρακλάδια, όσο ρευστή είναι η ταυτότητα και η έκφραση του φύλου.

Στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από την επιτυχία του ριάλιτι RuPaul's Drag Race που έγινε η αφορμή να ξεπηδήσει μια νέα γενιά εγχώριων drag queens.



Στα ελληνικά drag shows είμαστε περισσότερο συνηθισμένοι οι drag queens να είναι αγόρια, συνήθως γκέι, ενώ το show που γίνεται στο παλιότερο σχετικό μαγαζί της Αθήνας, τις Κούκλες, κατηγοριοποιείται μάλλον διαφορετικά γιατί εκεί οι drag queens είναι κυρίως τρανς γυναίκες.

Ωστόσο οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, μπορεί να κάνει drag και να του προσδώσει την προσωπική του αισθητική.

Πρόκειται για μια κουβέντα αρκετά επίκαιρη, η οποία έχει ανοίξει και πάλι αυτές τις μέρες με αφορμή που έχει δοθεί μέσω του RPDR.

Τι είναι το drag; Δεν αφορά κανέναν αν είμαι γυναίκα. Τίποτα δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο για τους performers που μπαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας,

Κατά την πολυετή διάρκειά του ριάλιτι, αρκετοί διαγωνιζόμενοι έκαναν coming out ως τρανς γυναίκες κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος πολλών κύκλων και φυσικά αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό και υποστήριξη, τόσο από τους αντιπάλους τους όσο και από την ίδια τη RuPaul.

Όμως μια πρόσφατη σχετική δήλωση της εμβληματικής drag queen, ακτιβίστριας και τηλεπερσόνας, έχει ξεσηκώσει σάλο στην κοινότητα και εκτεταμένο σχολιασμό στα social media:

«Το drag χάνει την αίσθηση του κινδύνου και της ειρωνείας όταν δεν το κάνουν άντρες, γιατί στον πυρήνα του είναι μια κοινωνική δήλωση, ένα μεγάλο "άντε γαμήσου" στην πατριαρχική κοινωνία. Όταν το κάνουν άντρες, είναι μια πραγματική απόρριψη της αρρενωπότητας» σχολίασε σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες.

Γνωστή στους drag κύκλους της λονδρέζικης σκηνής για την over the top αισθητική του drag της, η Georgie Bee θα παρουσιάσει το show της για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, ένα act που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φωτο: Pepo Fernandez

Σε επόμενη ερώτηση για το αν θα δεχόταν στο Drag Race κάποιον που έχει προχωρήσει σε μετάβαση φύλου, η Ru απάντησε:

«Μάλλον όχι. Μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι ως γυναίκα και να λες ότι βρίσκεσαι σε μετάβαση, αλλά όλα αλλάζουν όταν αρχίζει να αλλάζει το σώμα σου, αλλάζει το όλο κόνσεπτ σε αυτό που κάνεις. Είχαμε συμμετέχοντες που είχαν κάνει ενέσεις στο πρόσωπο και ίσως λίγο στα οπίσθια, εδώ κι εκεί, αλλά δεν είχε γίνει φυλομετάβαση».

Συνέχισε μάλιστα κάνοντας τον εξής παραλληλισμό: «Μπορείς να παίρνεις αναβολικά και να είσαι αθλητής, αλλά όχι στους Ολυμπιακούς».

Ακολούθησε σωρεία αντιδράσεων και κατηγοριών ότι εξαιρεί τις γυναίκες, cis και trans, από το παιχνίδι και τελικά αναγκάστηκε να τα μαζέψει λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «λυπάται για τον πόνο που προκάλεσε».

Το ζήτημα εδώ είναι προφανώς ότι το Drag Race και η τέχνη του drag δεν πρέπει να συγχέονται. Το ένα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ριάλιτι της δεκαετίας, με τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια LGBT κοινότητα, ενώ το άλλο είναι μια μορφή τέχνης που έχει ρίζες πολύ παλιότερες και κανέναν περιορισμό στο ποιος θα την ακολουθήσει.

Έτσι λοιπόν, και το ελληνικό κοινό θα γνωρίσει απόψε μια πολύ διαφορετική drag performer στο μεγάλο πάρτι Athens DJs for Athens Pride που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Ρομάντσο για την ενίσχυση του Athens Pride.

Ανάμεσα στους 19 DJs και τους 14 performers που συμμετέχουν και φέτος αφιλοκερδώς, βρίσκουμε γνωστές εγχώριες queens (Φιλοθέη, Chraja, Daglara, Δουkissα κ.ά.), φυσικά τη συνήθη ύποπτο A Man to Pet που στηρίζει τον θεσμό since day one και κάθε χρόνο φέρνει την camp τρέλα της από το Λονδίνο, και ακόμα μια άφιξη από Λονδίνο, την Georgie Bee.

Γνωστή στους drag κύκλους της λονδρέζικης σκηνής για την over the top αισθητική του drag της, θα παρουσιάσει το show της για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, ένα act που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Α, και μια επουσιώδης λεπτομέρεια που κολλάει με όλη την προηγούμενη εισαγωγή: Η Georgie είναι γυναίκα. Μας απάντησε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις, καθώς ετοίμαζε βαλίτσες για Αθήνα:

«Η σκηνή του Λονδίνου διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από καλλιτέχνες που προέρχονται από όλα τα γένη και οτιδήποτε υπάρχει στο ενδιάμεσο». Φωτο: Pepo Fernandez

— Θυμάσαι την πρώτη φορά που έκανες drag; Γιατί μια γυναίκα αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτή τη μορφή τέχνης;

Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν η πρώτη φορά. Έχω κάνει drag και ως king (σ.σ. ο όρος drag king αναφέρεται συνήθως σε γυναίκες που υποδύονται ανδρικούς χαρακτήρες) και ως queen. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχω κάνει και ως μωρό.

Τι είναι το drag; Δεν αφορά κανέναν αν είμαι γυναίκα. Τίποτα δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο για τους performers που μπαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας, είτε πρόκειται για queens ή για kings.

— Πώς θα περιέγραφες σε κάποιον το είδος του drag που κάνεις;

Camp, σέξι, γεμάτο πούλιες.

— Τι είναι αυτό που κάνει την drag σκηνή του Λονδίνου να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή; Έχεις αντιμετωπίσει διακρίσεις από τις άλλες queens επειδή είσαι γυναίκα;

Η σκηνή του Λονδίνου διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από καλλιτέχνες που προέρχονται από όλα τα γένη και οτιδήποτε υπάρχει στο ενδιάμεσο.

Δεν έχω βιώσει ποτέ διακρίσεις από τις άλλες queens ως γυναίκα. Το μόνο που λαμβάνω, ως γυναίκα στον queer χώρο, είναι ότι η ιεραρχία ευνοεί τα γυναικεία σώματα.

— Δουλεύεις παράλληλα και ως σχεδιάστρια παπουτσιών. Έχει τίποτα κοινό η αισθητική σου στη μόδα και στο drag;

Όχι ιδιαίτερα. Αγαπώ τα άσχημα, λαμπερά παπούτσια που κανείς δεν θα φορούσε. Αν είχα δικό μου brand, είμαι σίγουρη ότι θα ήμουν η μόνη πελάτισσα.

— Είσαι φαν του RuPaul's Drag Race; Θα έπαιρνες μέρος;

Το παρακολουθούσα περιστασιακά, μέχρι περίπου τη σεζόν 6. Ανακάλυψα ότι δεν συμβαδίζει με τη δική μου εμπειρία στο drag.

Γενικά έχω πολλά θέματα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον, ούτε αληθινό για μένα. Είναι ριάλιτι – έχει τη θέση του στην ανάδειξη της ορατότητας, αλλά είναι μόνο αυτό. Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα.

— Η νικήτρια της τελευταίας σεζόν, η Sasha Velour, αντιπροσωπεύει μια κάπως genderfuck αισθητική. Πιστεύεις ότι η ρευστότητα ανάμεσα στα γένη είναι το μέλλον του drag;

Η θηλυκότητα και η αρρενωπότητα δεν ανήκει σε κανέναν στην πραγματικότητα.

— Έχεις ξανάρθει στην Αθήνα; Πώς νιώθεις που θα λάβεις μέρος σε ένα πάρτι για την ενίσχυση του Athens Pride, τη στιγμή που τα LGBTQ δικαιώματα στην Ελλάδα αποτελούν ακόμα θέμα συζητήσεων;

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα έρθω στην Αθήνα. Δεν έχω ξανάρθει, οπότε δεν έχω ιδέα τι να περιμένω. Κάθε Έλληνας που έχω γνωρίσει είναι υπέροχος, ευγενικός και όμορφος, μέσα και έξω.

Γιατί φοβάται η κοινωνία τόσο πολύ την αγάπη; Η ορατότητα είναι το κλειδί.

Info

Athens DJs for Athens Pride

Σάββατο 10/3, 22:00-07:00

Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα)

Συμμετέχουν: Α Man Το Pet (UK), Chraja, Costas Argiriou, Daglara, Darla Qubit, Dear Quentin, Δουkissα, Drama Queers, Φιλοθέη, Georgie Bee (UK), Harakiri, House Of Kareola, Jacob Of Cappadocia, Jonbenet Blonde (UK), K.Atou, Klausie, ΛεGirlz, Lockbird, Molly//Bolt, Nikko Patrelakis, Roubi Roubi Roubi, The Dreamer, Viscosity

Party Visuals: Haris Lalousis

Οργάνωση: Στάθης Μητρόπουλος

Είσοδος: 5 € (τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Athens Pride)