Η παράξενη χρονιά 2017. Αφού βλέπω το τελευταίο της φως απέναντι, ξάπλα αλλά όχι εντελώς, παράπονο κανένα.

Ευχές σε όλους τους ζωντανούς να ζήσουν κι άλλο.

Μουσική!

And tomorrow the sun will shine again

And on the way which I shall follow

She will again unite us lucky ones

As all around us the earth breathes in the sun

Slowly, silently, we will climb down

To the wide beach and the blue waves

In silence, we will look in each other's eyes

And the mute stillness of happiness will sink upon us