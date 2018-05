IL Exclusive Fitness: Ένα γυμναστήριο διαφορετικό από τα υπόλοιπα

ADVERTORIAL

Η Ιωάννα Λαουμτζή αποφάσισε να ταράξει τα νερά του fitness, δημιουργώντας στην Ηλιούπολη ένα γυμναστήριο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που ξεχωρίζει για τη μοναδική του φιλοσοφία. Σε έναν χώρο που θυμίζει περισσότερο σπίτι παρά γυμναστήριο, η ίδια, μαζί με μια ομάδα ειδικών συνεργατών υγείας (γιατροί, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι), μας συστήνει το IL Exclusive Fitness.

Πρόκειται στην ουσία για μια μετεξέλιξη του personal training που στόχο έχει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος γυμναστικής, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες σου. Φέτος το γυμναστήριο έκλεισε έναν χρόνο ζωής και το γιόρτασε με ένα λαμπερό aperitivo πάρτι.

Tο IL Exclusive Fitness αποτελεί την εξέλιξη του personal training. Είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης one on one, σχεδιασμένο από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο ειδικά για σένα. Ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά και βελτιώνεται όσο βελτιώνεσαι, προσαρμόζεται στις πραγματικές σου ανάγκες και στον δικό σου τρόπο ζωής, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τους στόχους σου.

Το ραντεβού δόθηκε στο υπέροχο wine bar restaurant Villa Grigio 46 στο Παλαιό Φάληρο. Τα μέλη και οι συνεργάτες του γυμναστηρίου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά με ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί ως το επιστέγασμα της επιτυχημένης χρονιάς που πέρασε.



Η Ιωάννα Λαουμτζή μίλησε στη LiFO για την επιτυχία του γυμναστηρίου της, τα οφέλη του IL Exclusive Fitness αλλά και για το μεγάλο πάρτι που δόθηκε για τα γενέθλιά του.



— Πες μου λίγα λόγια σένα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τον χώρο του fitness;

Θυμάμαι που στην ερώτηση «Ιωάννα, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;», η απάντησή μου ήταν πάντα γυμνάστρια. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν το μόνο που μου ταίριαζε και το έβλεπα ως μονόδρομο. Το 2006 κάνω τον στόχο μου πραγματικότητα, ξεκινώντας τη φοιτητική μου ζωή στην Αθήνα. Το 2011 αποφοιτώ από τα ΤΕΦΑΑ, έχοντας ολοκληρώσει δύο ειδικότητες (αθλητικό μάρκετινγκ και θαλάσσιο σκι).

Η μεγάλη μου επιθυμία να διευρύνω τις γνώσεις μου με οδηγεί σε συνεργασία με πολύ επιτυχημένα γυμναστήρια των νοτίων προαστίων, δουλεύοντας αποκλειστικά ως personal trainer. Μέσα από τα 8 χρόνια συνεχόμενης εμπειρίας κατέγραψα τι σημαίνει προσωπική γυμναστική, πόσο σημαντική είναι, ποια είναι τα πραγματικά της οφέλη και ποια λάθη κάνουμε οι προπονητές.

Η προσωπική γυμναστική είχε αρχίσει ήδη να γίνεται αποκλειστική υπόθεση. Ανακαλύπτω, λοιπόν, ότι είμαι έτοιμη να κάνω το επόμενο βήμα κι έτσι δίνω μορφή στην ιδέα μου, ιδρύοντας το IL Exclusive Fitness και παρουσιάζοντας στο κοινό το Exclusive Fitness Philosophy.

— Τι είναι, τελικά, το IL Exclusive Fitness;

Aποτελεί την εξέλιξη του personal training. Είναι ένα «ζωντανό» εξατομικευμένο πρόγραμμα εκγύμνασης one on one, σχεδιασμένο από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο ειδικά για σένα. Ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά και βελτιώνεται όσο βελτιώνεσαι, προσαρμόζεται στις πραγματικές σου ανάγκες και στον δικό σου τρόπο ζωής, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τους στόχους σου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπονημένο από εξειδικευμένους trainers, ικανό να σε οδηγήσει άμεσα στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να σε εισαγάγει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Στο γυμναστήριό μας οι Exclusive Fitness trainers διαθέτουν ειδικές γνώσεις κι έχουν συγκεκριμένο τρόπο εργασίας με στόχο τη δημιουργία δυνατής σχέσης εμπιστοσύνης με τον trainer, τον καθορισμό εφικτών στόχων, τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος, τη συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σου αλλά και την εκμάθηση λειτουργικών κινητικών προτύπων, βασισμένων στην καθημερινότητά σου, με σκοπό την αποφυγή τραυματισμών.



Η διαδικασία του IL Exclusive Fitness για κάθε νέο μέλος έχεις ως εξής: στο πρώτο exclusive session σκοπός είναι να γίνουν κατανοητές οι ιδιαιτερότητες κάθε σώματός, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση που κάνω εγώ η ίδια με όποιον ενδιαφέρεται για το exclusive training αλλά και μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου άσκησης και υγείας, στο οποίο καταγράφονται όλες οι ιδιαιτερότητες του σώματος.

Το δεύτερο exclusive session αφορά μια πρώτη δοκιμή του προγράμματος, που είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορέσoυμε, είτε εγώ είτε η ομάδα μου, να δούμε πώς ανταποκρίνεται κάθε σώμα και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Στο τέλος, προτείνουμε το ιδανικό πλάνο προπονήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει οριστεί



— Φέτος το γυμναστήριο έκλεισε έναν χρόνο λειτουργίας και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι.

Ναι, κάναμε ένα υπέροχο πάρτι στο εξαιρετικό wine bar restaurant Villa Grigio 46 στο Παλαιό Φάληρο. Η βραδιά ήταν το επιστέγασμα μιας πετυχημένης χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε. O πρώτος χρόνος λειτουργίας του IL Exclusive Fitness είναι γεγονός και θέλαμε να το γιορτάσουμε με τα μέλη μας με ένα aperitivo πάρτι.

Άλλωστε, η επιτυχία μας είναι τα αποτελέσματά μας, οι ασκούμενοί μας, ο κόσμος μας. Αυτοί αποτελούν και τη διαφήμισή μας. Η επιμονή και η συνέπειά τους στη δική μας προσέγγιση στη γυμναστική είναι το πραγματικό μας κίνητρο.

Info:

Λεωφ. Βουλιαγμένης 350 & Πίνδου 2, Ηλιούπολη, 210 9918938, 6944 260921

facebook, Instagram, www.ioannalaoumtzi.gr