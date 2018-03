Πολλοί κριτικοί λογοτεχνίας θεωρούν το βιβλίο του Thomas De Quincey «Εξομολογήσεις ενός Άγγλου Οπιοφάγου» που δημοσιεύθηκε το 1821 ως την πρώτη απροκάλυπτη εξερεύνηση της δημιουργικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Έκτοτε πολλοί ακολούθησαν το παράδειγμα του.

Είτε πρόκειται για ηρωίνη, που προτιμούν τα μέλη των ροκ και πανκ συγκροτημάτων, ή για την εύκολη σε χρήση αλλά πιο δαπανηρή κοκαΐνη, εδώ και αιώνες το κοινό έχει εξωραΐσει τη χρήση τους και την έχει συνδέσει με αγαπημένα βιβλία, τραγούδια και ταινίες.

Αν αμφιβάλλετε δεν έχετε παρά να ρωτήσετε κάποιον ποια είναι η κατ' εξοχήν ταινία που σκέφτεται όταν ακούει την λέξη «ηρωίνη». Οι πιθανότερες απαντήσεις είναι το Trainspotting ή το Pulp Fiction.

Από το Xanax στο Adderall, το Percocet και το σιρόπι βήχα με κωδεΐνη, τα νέα αυτά ναρκωτικά επηρεάζουν, θέλγουν, εμπνέουν και σε κάποιες περιπτώσεις καταστρέφουν καλλιτέχνες που θαυμάζουμε.

Όμως πέρα από τα «παλιακά» ναρκωτικά, πλέον υπάρχει μια νέα φουρνιά φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα οποία κάποια διατίθενται νόμιμα και κάποια άλλα παράνομα. Αυτά αναφέρονται συχνά σε στίχους ή αποτελούν αγαπημένες συνήθειες ηρώων σε τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κ.λπ.

Από το Xanax στο Adderall, το Percocet και το σιρόπι βήχα με κωδεΐνη, τα νέα αυτά «ναρκωτικά» επηρεάζουν, θέλγουν, εμπνέουν και σε κάποιες περιπτώσεις καταστρέφουν καλλιτέχνες που θαυμάζουμε. Οι περισσότεροι από εμάς μπορούν να κατανοήσουν την επήρεια του ποτού στη δημιουργική διαδικασία λόγω προσωπικής εμπειρίας, αλλά τι προσδίδει στους καλλιτέχνες το «lean»;

Αξίζει τον κόπο να μάθουμε, ιδίως αν είστε λάτρεις της ραπ, δεδομένου ότι το ένα τρίτο των τραγουδιών της κορυφαίας δεκάδας του Hot 100 chart του Billboard το 2017, αναφέρουν το συγκεκριμένο ναρκωτικό.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκρυπτογραφήσουμε την πολιτισμική επίδραση αυτής της νέας γενιάς ουσιών, φρεσκάροντας και τις γνώσεις μας για τις «κλασικές επιλογές».

Adderall

(στην Ελλάδα η ουσία κυκλοφορεί με την ονομασία Concerta)

Μπορεί να προκαλέσει: Πνευματική εγρήγορση, βελτιωμένη συγκέντρωση, αυξημένη εστίαση.

Γνωστό και ως: «Χάπι της μελέτης».

Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Πρόκειται για έναν συνδυασμό αμφεταμίνης και δεξτροαμφεταμίνης. Το Adderall στις ΗΠΑ είναι η νέα εκδοχή του Obetrol που είχε εγκριθεί ως φάρμακο για απώλεια βάρους από το FDA.

Η άδεια του ανακλήθηκε το 1973 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε ως θεραπεία για παιδιά που πάσχουν από ΔΕΠΥ. Ωστόσο, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι ενήλικες είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακή ομάδα που το χρησιμοποιεί.



Πολιτιστικές αναφορές: Το Adderall ανεβάζει τα επίπεδα ντοπαμίνης και προκαλεί ευφορία, αλλά κυρίως εκτιμάται για την ικανότητα του να αυξάνει την πνευματική συγκέντρωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη συνδέεται με αναψυχή αλλά με ανθεκτικότητα και φιλοδοξία.

Ο ράπερ Danny Brown από το Ντιτρόιτ αναφέρεται στον εαυτό του ως Adderall Admiral (Ναύαρχο Adderall), αποκαλώντας το φάρμακο ως τα «στεροειδή της ραπ».

Δαφνοστεφείς χρήστες: Ο συγγραφέας Tao Lin και ο Danny Brown του οποίου στίχοι όπως «Eatin' on an Adderall / Wash it down with alcohol / Writin' holy mackerel / Actual or factual» εκθειάζουν την επίδραση του.

Taipei (2013), του Tao Lin που το έγραψε παίρνοντας Adderall. Το άλμπουμ ΧΧΧ του Danny Brown που περιλαμβάνει το κομμάτι «Adderall Admiral».

Κοκαΐνη

Μπορεί να προκαλέσει: Ευφορία, πνευματική εγρήγορση, υπερδραστηριότητα, υπερευαισθησία.

Γνωστή και ως: Κόκα, κοκό, κολομβιάνα, χιόνι

Καθεστώς: Παράνομη.

Πληροφορίες: Οι Περουβιανοί και άλλοι λαοί της Λατινικής Αμερικής μασούσαν παραδοσιακά φύλλα κόκας. Σήμερα η κοκαΐνη αποτελείται από επεξεργασμένα φύλλα κόκας που καταλήγουν σε μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης.

Πολιτιστικές αναφορές: Η κοκαΐνη διεγείρει την έκλυση ντοπαμίνης, προκαλώντας μια σύντομη αλλά έντονη αίσθηση ευεξίας που σε αφήνει με μια μεγάλη ανάγκη για επανάληψη της. Στην ποπ κουλτούρα, αλλά και τη ζωή, συνδέεται συνήθως με την απληστία, τον υλισμό και φυσικά το χρήμα ή όλα αυτά μαζί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαρκής χρήση της στην ταινία Ο Λύκος της Wall Street.

Στο μουσικό πεδίο οι αναφορές είναι επίσης άπειρες. Ξεκινάμε από το ομώνυμο άσμα του Joe Cocker (ο οποίος έχεις και ταιριαστό επώνυμο) και πάμε στον Steven Tyler των Aerosmith που έχει δηλώσει στην εκπομπή 60 Minutes, «ια μπορούσατε να πείτε ότι έχω σνιφάρει το μισό Περού».

Επίσης, στις αρχές του 1990 ο Jay-Z έγινε από ντίλερ επιχειρηματίας της hip hop, ενώ τα τραγούδια του Pusha T των Clipse, που αυτοαποκαλείται Mr. Sniffles, έβριθαν αναφορών στην κοκαΐνη.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Ως απόλυτη σκηνή ανθολογίας για την χρήση κοκαΐνης οφείλουμε να αναφέρουμε τον Al Pacino όταν βρίσκεται με ένα βουνό κοκαΐνης μπροστά του στο Scarface του 1983.

O Al Pacino στο «Scarface» το 1983.

Lean (Κωδεΐνη)

Μπορεί να προκαλέσει: Ήπια ευφορία, λήθαργο και αίσθηση διαχωρισμού/αποστασιοποίησης από το σώμα.

Γνωστό και ως: Μαθητής, purple drank, dirty Sprite.

Καθεστώς: Χορηγείται μόνο με συνταγή.

Πληροφορίες: Το lean είναι ένα σπιτικό μείγμα από κωδεΐνη, όπως αυτή περιέχεται σε αντιβηχικά σιρόπια και σε αναλγητικά χάπια, Sprite και καραμέλες.

Πολιτιστικές αναφορές: Το lean ήρθε στο προσκήνιο στις αρχές των '90s λόγω των ράπερ από το Χιούστον, όπως ο Pimp C των UGK που αργότερα πέθανε από επιπλοκές εξαιτίας της κατανάλωσης του, και ο DJ Screw, του οποίου τα remix επιβράδυναν τα τραγούδια στα 60 bpm ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με την κατάσταση υπερβολικής χαλαρότητας στην οποία σε φέρνει.

Όσο αυξανόταν η επιρροή της ραπ σκηνής του Χιούστον, τόσο αυξανόταν και η δημοφιλία του ποτού και όταν ο Lil Wayne έγινε γνωστός σε όλη την Αμερική, το lean εκτινάχθηκε στη δόξα μαζί του.



Δαφνοστεφείς χρήστες: Οι Three 6 Mafia, το συγκρότημα από το Μέμφις που έχει κερδίσει και ένα Όσκαρ, τραγούδησαν πολλές φορές για το πώς είναι να ρουφάς το sizzurp και ράπερ από την Ατλάντα όπως ο Gucci Mane («World War 3: Lean», «Servin' Lean»), ο Future που συνηθίζει να ραπάρει για τις κραιπάλες του με ναρκωτικά («Codeine Crazy», «Dirty Sprite») και ο Young Thug, με τα «Drinking Lean Is Amazing» και «2 Cups Stuffed», που περιέχει τον εμπνευσμένο στίχο «Lean! Lean, lean! Lean! Lean, lean, lean!».

Ecstasy και Molly

Μπορεί να προκαλέσει: Ευφορία και αίσθημα αυξημένης ενσυναίσθησης.

Γνωστά και ως: E, X.

Καθεστώς: Παράνομο.

Πληροφορίες: Η χημική ονομασία του Ecstasy είναι 3,4-μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη, και συνήθως απλά αποκαλείται MDMA.

Το MDMA αρχικά χορηγήθηκε στις ΗΠΑ ως ψυχοθεραπευτική ουσία στα '70s, ώσπου μια ομάδα χημικών που τύγχαναν και τέως συνεργάτες του Timothy Leary, εισήγαγαν πειραματικά το Ecstasy στην dance και party σκηνή, προτείνοντάς το ως υγιέστερη εναλλακτική της κοκαΐνης. Η Molly είναι μια μορφή του ecstasy που συνήθως είναι σε κρυσταλλική μορφή και γνωρίζει ξανά μεγάλες δόξες.

Πολιτιστικές αναφορές: Στα '90s το ecstasy ήταν η κινητήριος δύναμη των clubbers, και στην καθ' ημάς αποτελούσε το αγαπημένο ναρκωτικό όσων σύχναζαν στο Άλσος και τα Οινόφυτα.

Η Molly αποτελεί σήμερα το όχημα με το οποίο το ecstasy ανακάμπτει. Έγινε ξανά δημοφιλής με την άνοδο των EDM στα τέλη των '00s με αρχές των '10s και με την ερώτηση της Madonna προς το κοινό του φεστιβάλ Ultra του Miami το 2012: «Πόσοι ανάμεσά σας είδαν τη Molly;».

Η Chloë Sevigny μαζί με τα άλλα club kids στην ταινία «Party Monster» (2003) με θέμα την club σκηνή.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Όλοι θυμόμαστε τον νεαρό που δήλωνε στην κάμερα ότι «βλέπει κύκλους» και στη συλλογική μας συνείδηση σίγουρα κατακτά την πρώτη θέση μεταξύ των κοινών θνητών.

Σε ό,τι αφορά διάσημους χρήστες, το 1996 ο Σκωτσέζος συγγραφέας Irvine Welsh κυκλοφόρησε το μπεστ σέλερ Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance και το 2013 η Molly κατέκτησε την ποπ όταν η πρώην σταρ των παιδικών προγραμμάτων της Disney και νυν «κακό κορίτσι» Miley Cyrus τραγούδησε στο «We Can't Stop», «We like to party / dancing with Molly / Doing whatever we want».

Fentanyl

Μπορεί να προκαλέσει: Ευφορία, χαλάρωση.



Γνωστό και ως: Fent.



Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Το Fentanyl είναι ένα συνθετικό οπιοειδές που μοιράζεται τις ιδιότητες της μορφίνης αλλά είναι έως και 100 φορές ισχυρότερο. Το 2017 συνδέθηκε με τα περισσότερα περιστατικά υπερβολικής δόσης από οποιοδήποτε άλλο συνθετικό οπιοειδές.

Ανάρτηση στο Instagram από τον ράπερ Lil Peep που πέθανε από υπερβολική δόση Fentanyl πέρυσι.



Πολιτιστικές αναφορές: Το θέμα με το Fentanyl δεν είναι τι σου προσφέρει, αλλά κυρίως τι σου στερεί. Αυτό το εξαιρετικά επικίνδυνο και ισχυρό εθιστικό αναλγητικό παράγεται συχνά σε παράνομα εργαστήρια και πωλείται σαν φτηνό Xanax ή αντί άλλων συνταγογραφούμενων χαπιών.

Έχει συνδεθεί με σχεδόν κάθε πρόσφατο overdose διασήμων όπως η περίπτωση του Prince, του Tom Petty και, όπως φημολογείται, της Dolores O'Riordan, παρότι τα αποτελέσματα της νεκροψίας της δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Συνήθως όταν πια μαθαίνουμε ότι κάποιος κάνει χρήση Fentanyl είναι ήδη πολύ αργά για τον ίδιο. Ένα δείγμα στίχων ωστόσο μας προσέφερε ο Black Thought στο «Hot 97 Freestyle»: «As babies we went from Similac and Enfamil / To the internet and fentanyl».

Ηρωίνη

Μπορεί να προκαλέσει: Το Trainspotting περιγράφει πολύ γλαφυρά την επίδραση της ηρωίνης στον οργανισμό: ένα κύμα ευφορίας σαν «τον καλύτερο οργασμό που είχες ποτέ, πολλαπλασίασε τον επί χίλια, και πάλι καμία σχέση».



Γνωστή και ως: πρέζα, παραμύθα, άσπρη, ζαπρέ, ζουζού.



Καθεστώς: Παράνομη.

Πληροφορίες: Η καλλιέργεια της παπαρούνας του οπίου χρονολογείται από την αρχαιότητα. Η μορφίνη είναι παράγωγο του οπίου που εξήχθη από το όπιο το 1805 και η ηρωίνη συντέθηκε από τη μορφίνη το 1874, από έναν Άγγλο χημικό.

Πολιτιστικές αναφορές: Και πάλι από το Trainspotting: «Διαλέγω να μη διαλέξω ζωή. Διαλέγω κάτι άλλο. Και οι λόγοι; Δεν υπάρχουν λόγοι. Ποιος χρειάζεται λόγους όταν υπάρχει η ηρωίνη;».

Ο Ewan McGregor εξυμνεί την ηρωίνη στην υπερεπιτυχημένη ταινία «Trainspotting» (1996).

Δαφνοστεφείς χρήστες: Η ηρωίνη συνδέεται με τους σπουδαίους της τζαζ όπως ο Miles Davis, η Billie Holiday, o John Coltrane και ο Charlie Parker — αλλά και με τους αστέρες της rock και της grunge μουσικής που σημείωσε μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό στα '90s. Στην Ελλάδα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος δήλωνε την δεκαετία του '80 «χαρμάνης κι άφραγκος».

LSD

Μπορεί να προκαλέσει: Παραισθήσεις, στρεβλώσεις της αντίληψης και να μεγενθύνει την αίσθηση των γνωσιακών ικανοτήτων του ατόμου.



Γνωστό και ως: Acid, τριπάκι.



Καθεστώς: Παράνομο.

Πληροφορίες: Ο Ελβετός χημικός Albert Hofmann συνέθεσε το LSD το 1938.

Πολιτιστικές αναφορές: Τα ψυχεδελικά είναι στενά συνδεδεμένα με την αντικουλτούρα των κινημάτων των '60s. Ο Jimi Hendrix φέρεται να τοποθετούσε ένα δισκίο στην εσωτερική πλευρά της μπαντάνας του κατά την διάρκεια των συναυλιών ώστε να διαλύεται με τον ιδρώτα του και να απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό του καθώς έπαιζε.

Σήμερα τα στελέχη της βιομηχανίας τεχνολογίας συνηθίζουν να προσλαμβάνουν μικροδόσεις ώστε να είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί (παρ'ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι στις μικρές αυτές δόσεις η φάση μάλλον λειτουργεί ως placebo).

Επάνω σειρά, αριστερά προς τα δεξιά: έπειτα από 20', 85 ', 2 ώρες και 30'. Μεσαία σειρά, αριστερά προς δεξιά: 2 ώρες και 32', 2 ώρες και 35', 2 ώρες και 45'. Κάτω σειρά, αριστερά προς τα δεξιά: 4 ώρες και 25', 5 ώρες και 45', 8 ώρες.



Τα σχέδια είναι από ένα πείραμα που λέγεται πως διεξήχθη το 1954 από τον ψυχίατρο Oscar Janiger, όπου χορηγήθηκαν σε έναν καλλιτέχνη δύο δόσεις 50 μικρογραμμαρίων LSD με διαφορά μίας ώρας, και του ζητήθηκε να σκιτσάρει τον γιατρό κατά τη διάρκεια οκτώ ωρών.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Σίγουρα στην κατηγορία αυτή ανήκει ο Hunter S. Thompson, συγγραφέας του Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας, με τη μνημειώδη φράση: «Αγόρασε το εισιτήριο, κάνε το ταξίδι... κι αν περιστασιακά τα πράγματα ξεφύγουν απ' αυτό που φανταζόσουν, τότε σκέψου ότι οφείλεται στην εξαναγκαστική επέκταση της συνείδησης: Συντονίσου, τριπάρισε και φάε τα χτυπήματα».

Ο Stewie σε ένα επεισόδιο του «Family Guy» εμφανίζεται τριπαρισμένος σε συναυλία των Grateful Dead.

Μαριχουάνα

Μπορεί να προκαλέσει: Περιορισμένη ευφορία, αυξημένη αισθητηριακή αντίληψη, αυξημένη όρεξη.



Γνωστή και ως: Φούντα, χόρτο.



Καθεστώς: Παράνομη στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: Καλλιεργείται επί αιώνες και καταναλώνεται από πολλούς πολιτισμούς.

Πολιτιστικές αναφορές: Άπειρες. Η ρέγγε του Bob Marley μιλάει διαρκώς γι' αυτήν, ο Snoop Dogg μας παροτρύνει να την πίνουμε κάθε μέρα στο «Smoke the Weed» κι εδώ οι Locomondο «πίνουν μπάφους και παίζουν Pro».

Δαφνοστεφείς χρήστες: Δικαιωματικά ο Snoop Dogg, που έχει εξυμνήσει τρίφυλλα και πεντάφυλλα σε αμέτρητα τραγούδια με τίτλους όπως «This Weed Iz Mine», «Stoner's Anthem» και «Smokin' Smokin' Weed».

O Snoop Dog στο βίντεοκλιπ του «Stoner's Anthem».

OxyContin

Μπορεί να προκαλέσει: Ευφορία.



Γνωστό και ως: Oxy, "ηρωίνη των ορεσίβιων".



Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Το συνθετικό οπιοειδές οξυκωδόνη προήλθε από ένα αλκαλοειδές του οπίου το 1916. Το 1996 το OxyContin, ένα παράγωγο του, χαιρετίστηκε ως καινοτόμο μακράς διάρκειας αναλγητικό αλλά σύντομα έγινε το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο για ψυχαγωγικούς σκοπούς οπιοειδές στην Αμερική και έχει συντελέσει πολύ στην εξάπλωση της τρέχουσας κρίσης κατάχρησης οπιοειδών στις ΗΠΑ.

Ο Eminem αναφέρει συχνά στα τραγούδια του την προτίμηση του στο Vicodin και το OxyContin.

Πολιτιστικές αναφορές: Ο Eminem έχει παραδεχθεί ότι έχει κάνει χρήση OxyContin και στους στίχους του αναφέρει ότι έχει πάρει "τόσο OxyContin που θα έστελνε κι ένα γαμημένο βόδι στην αποτοξίνωση." Τον περασμένο Ιανουάριο η φωτογράφος Nan Goldin μίλησε για την εξάρτηση της από το χάπι που της χορηγήθηκε αρχικά για πόνους στον καρπό πριν από τρία χρόνια. Από τρία δισκία την ημέρα πέρασε στα 18, από εκεί στην ηρωίνη και το fentanyl, μέχρι να πάει για αποτοξίνωση. Έκτοτε έχει ιδρύσει μια οργάνωση προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην οικογένεια Sackler, που είναι σπουδαίοι συλλέκτεςέργων τέχνης αλλά και κληρονόμοι της εταιρείας Purdue Pharma που δημιούργησε το OxyContin.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Ο ράπερ Schoolboy Q από την Καλιφόρνια έχει ηχογραφήσει το "Oxy Music" με στίχους που περιγράφουν την χρήση του OxyContin.

Percocet

Μπορεί να προκαλέσει: Ευφορία, μούδιασμα.



Γνωστό και ως: Percs, μπλε δυναμίτης.



Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Percocet είναι η εμπορική ονομασία του συνδυασμού Οξυκωδόνης και ακεταμινοφαίνης.

Πολιτιστικές αναφορές: Το Percocet είναι ακόμα ένα συνθετικό οπιοειδές αναλγητικό που προτιμούν οι ράπερ λόγω της ευκολίας στην χρήση: καταπίνεις ένα Perc, πίνεις αλκοόλ, την ακούς και μετά σβήνεις.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Στο τραγούδι "The Percocet & Stripper Joint," ο Future μιλάει για τα Percocet που κατεβάζει μαζί με στριπτιτζούδες και μετά πίνει και lean ενώ στην επιτυχία του "Mask Off" απαγγέλει ρυθμικά "Percocets, Molly, Percocets."

Το τραγούδι "Mask Off" του Future έκανε πιο γνωστό το Percocet πέρυσι.

Quaaludes

Μπορεί να προκαλέσει: Βαθιά χαλάρωση.

Γνωστό και ως: Ludes, lemons, 714.

Καθεστώς: Συνταγογραφούμενα, απαγορευμένα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες: Quaalude ήταν η εμπορική ονομασία της μεθακουαλόνης, ενός ηρεμιστικού που αυξάνει την δραστηριότητα στους gaba υποδοχείς του εγκεφάλου, γεγονός που έχει ως συνέπεια την πτώση της πίεσης και του καριδακού ρυθμού. Αρχικά συνταγογραφούνταν στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της αϋπνίας αλλά απαγορεύθηκε το 1984 εξαιτίας της χρήσης του για ψυχαγωγικούς λόγους.

Πολιτιστικές αναφορές: Οι Social Distortion το 1981 στο κομμάτι τους "Lude Boy" τραγουδάνε την χαρά τους που παίρνουν Quaaludes: "I'm on the 714, cause I got a brand-new jar / Lemons put some light in my life, keep me happy through the night." Τα Quaaludes επίσης αποτελούν κομβικό στοιχείο μίας από τις πιο επικές σκηνές στην ταινία του Σκορσέζε The Wolf of Wall Street.

Ο Leonardo DiCaprio κοκαλιασμένος από Quaaludes σε μια σκηνή της ταινίας «The Wolf of Wall Street» (2013).



Δαφνοστεφείς χρήστες: Στα απομνημονεύματα του ο Keith Richards αναφέρεται σε ένα ταχύπλοο που αγόρασε το 1971 όσο ζούσε στην Γαλλική Ριβιέρα και ηχογραφούσε το Exile on Main St. Είχε ονομάσει το σκάφος Mandrax, που ήταν η εμπορική ονομασία των Quaaludes στην Αγγλία. Ο Frank Zappa κι ο David Bowie επίσης δεν έκρυβαν την προτίμηση τους στα χάπια αυτά.

Vicodin

Μπορεί να προκαλέσει: Ήπια ευφορία.



Γνωστό και ως: Vikes, fluff, scratch.



Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Πρόκειται για ένα ακόμα συνταγογραφούμενο οπιούχο αναλγητικό που είναι μείγμα υδροκωδόνης και ακεταμινοφαίνης και λιγότερο ισχυρό από το Percocet.

Πολιτιστικές αναφορές: Παρά την ηπιότερη ισχύ του φαρμάκου και την απουσία γκανγκστερικού κλέους, και αυτό το οποιοειδές είναι αγαπημένο συστατικό των στίχων ραπ τραγουδιών.

Ο Eminem σε μια συνέντευξη το 2011 παραδέχθηκε: «Τα ναρκωτικά έκαψαν τον εγκέφαλο μου. Στ' αλήθεια δεν θυμάμαι πολλά». (Έχει πει επίσης πως δεν θυμάται καθόλου να ηχογραφεί το «Lose Yourself» ή τον δίσκο Marshall Mathers.)

Το Vicodin είναι επίσης μια σταθερά της τηλεοπτικής εκπομπής House, όπου ο πρωταγωνιστής και δύστροπη ιδιοφυΐα Dr. Gregory House είναι εξαρτημένος από το συγκεκριμένο χάπι.

Ο Hugh Laurie ως Dr. House είναι ο πλέον γνωστός (και φανταστικός) εξαρτημένος χρήστης του Vicodin.

Δαφνοστεφείς χρήστες: Για άλλη μια φορά την κατηγορία αυτή τιμούν ο Eminem και ο Future, και έρχονται να τους κάνουν παρέα και η neo-shoe-gaze μπάντα The Pains of Being Pure at Heart με στίχους όπως «You're taking toffee with your Vicodin / Something sweet to forget about him».

Xanax

Μπορεί να προκαλέσει: Μείωση του άγχους και γνωσιακές διαταραχές.

Γνωστό και ως: «Αλκοόλ σε χάπι», Xan, βενζοδιαζεπίνη.



Καθεστώς: Συνταγογραφούμενο.

Πληροφορίες: Η εμπορική ονομασία της αλπραζολάμης είναι Xanax. Πρόκειται για ένα αγχολυτικό που συνταγογραφείται συνήθως ως ηρεμιστικό σε ανθρώπους που πάσχουν από κρίσεις πανικούς και αγχώδεις διαταραχές.

Πολιτιστικές αναφορές: Όπως η ηρωίνη έχει συνδεθεί με το grunge, έτσι και το Xanax αναδύθηκε μαζί με το υποείδος μουσικής που αποκαλείται SoundCloud rap, εξαιτίας της πλατφόρμας που προτιμούσαν οι πιο γνωστοί καλλιτέχνες.

Επειδή μειώνει την ένταση, το άγχος και την αεικινησία, η έκφραση «κουμπώνω ένα Ζάναξ» έγινε αγαπημένη των απογοητευμένων μουσικών που επιθυμούν να μετατρέψουν την σκληρή πραγματικότητα σε μια πιο ανεκτή κατάσταση.

Ο ράπερ Lil Pump γιορτάζει το 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram με μια τούρτα σε σχήμα Xanax.



Δαφνοστεφείς χρήστες: Αν το όνομα που χρησιμοποιείτε για να σας αναγνωρίζουν οι θαυμαστές περιέχει το συνθετικό «Lil», τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να είστε λάτρης του Xanax, όπως αποδεικνύει ο Lil Pump, που γιόρτασε το 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram με μια τούρτα σε σχήμα Xanax, ο Lil Xan και ο Lil Uzi Vert που είναι φιλική συμμετοχή στο τραγούδι «Xanax and Percocet».

Ένας άλλος ράπερ, ο Lil Peep, πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο από υπερβολική δόση fentanyl σε συνδυασμό με Xanax. Την ημέρα του θανάτου του είχε βιντεογραφήσει τον εαυτό του να λέει: «Πήρα έξι Xanax κι έχω καεί. Όλα καλά. Δεν νιώθω άσχημα. Θα σας δω όλους απόψε».

Στις αρχές του 2018 διάφοροι ράπερ ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν να το παίρνουν. «Το Xanax θα μείνει στο 2017» τουίταρε ο Smokepurp και ο Lil Xan έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αλλάξει το όνομα του.

Με στοιχεία από το Vulture