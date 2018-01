«Είμαι τόσο κουρασμένος», λέει ο Daniel Saynt, μερικές μέρες μετά το τελευταίο πάρτι του 2017.

Πριν από λίγο καιρό, ο 34χρονος Saynt αποχώρησε από την Socialyte, μια εταιρεία ψηφιακού μάρκετινγκ που ίδρυσε με την πρώην σύζυγό του Beca Alexander και αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο «NSFW», το οποίο επίσης ίδρυσε πριν από τρία χρόνια.

Γεννήθηκε στο Μπρονξ από Πορτορικανούς γονείς που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλώνει bisexual και ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος νυχτερινής ζωής και blogger μόδας, ιδρύοντας το Fashion Indie, το οποίο υπήρξε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο αμφιλεγόμενα sites της βιομηχανίας. Έχει περάσει από τον οίκο μόδας Rebecca Minkoff ως επικεφαλής μάρκετινγκ και αργότερα εργάστηκε στο περιοδικό μόδας NYLON. Λάτρευε από μικρός τη μόδα, αλλά το σεξ έμελλε να γίνει αυτό που θα καθόριζε την σταδιοδρομία του.

Η dj του ΝSFW και οι τελευταία τεχνολογίας sex dolls π[ου υπάρχουν μέσα στο χώρο

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως "Chief Conspirator" του NSFW, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο « Πώς ο Τραμπ με ενέπνευσε να σταματήσω τη μόδα και να δημιουργήσω το πιο ελίτ, ιδιωτικό sex club της Νέας Υόρκης.

«O Tραμπ επιτέθηκε σε όλες τις αξίες που έκαναν την Αμερική σπουδαία», έγραψε ο Saynt. «Βλέπω να έρχεται ένα νέο καθεστώς έτοιμο να κάνει διακρίσει με βάση τις δικές του απαρχαιωμένες ιδέες για το σεξ και τις σχέσεις, έτοιμο να καταστρέψει τη σεξουαλική ευεξία», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο Saynt μεγάλωσε σε ένα βαθιά προβληματικό και ακραία συντηρητικό περιβάλλον, βίωσε από μικρός τη βία και τον κόσμο των ναρκωτικών και αντιμετώπισε από την εφηβεία του τις διακρίσεις για τη σεξουαλικότητά του.

Σήμερα τον αποκαλούν «Ο Guru millennial του σεξ.

Το αρκτικόλεξο NSFW συνήθως αναφέρεται στο"Not Safe for Work" αλλά εδώ σημαίνει "the New Society For Wellness". Το NSFW είναι γνωστό και ως το sex club των millennials.

Ο μέσος όρος ηλικίας στο κλαμπ είναι τα 28 έτη και τα μέλη αυτή τη στιγμή είναι περίπου 700. Εκατοντάδες ακόμη άνθρωποι περιμένουν ανυπόμονα τη σειρά τους για ένα πάσο στον μυστικό αυτό παράδεισο της ηδονής.

«Στόχος μας είναι να διαδώσουμε θετικά μηνύματα για το σεξ και την κάνναβη και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διαφωτιστούν για τη σεξουαλικότητά τους και για την κάνναβη ως φάρμακο», δήλωσε ο Saynt.

Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, τα μέλη του είχαν συγκεντρωθεί για να πιουν, να καπνίσουν κάνναβη και να κάνουν μαθήματα σεξουαλικής ευεξίας, αναφέρει το Νarrative. Το κλαπμ ήταν γεμάτο γυμνούς ανθρώπους που απολάμβαναν bondage και σαδομαζοχιστικές εμπειρίες αναφέροντας πως το NSFW είναι ο απόλυτος χώρος ελευθερίας.

Τα μέλη του προσωπικού γνωστοί ως «κηδεμόνες» φορούν κόκκινα βραχιολάκια και είναι πάντα έτοιμα να βοηθήσουν εάν ένας παρευρισκόμενος δημιουργήσει πρόβλημα, απειληθεί ή απλά δυσαρεστηθεί.

Γραμμένοι σε τοίχο με κιμωλία είναι οι κανόνες: Ρωτήστε πριν ακουμπήσετε/ Μείνετε ενυδατωμένοι/μην ρουφάτε τη μύτη σας/ μην συμπεριφέρεστε περίεργα.



«Μετά από κάθε εκδήλωση στέλνουμε μια "Αναφορά Creeper" σε μέλη που ενεργούσαν με απαράδεκτους τρόπους, όπως το να ενοχλούν άλλα μέλη και άλλες περίεργες συμπεριφορές» - εξηγεί ο Saynt. Οι παραβάτες του κώδικα δεοντολογίας του NSFW ενδέχεται να υποχρεωθούν να λάβουν πρόσθετα μαθήματα συμπεριφοράς ή και να αποβληθούν εντελώς.



Στην κεντρική πλευρά του NSFW φιλοξενούνται αυτά που Saynt περιγράφει ως "clubs δείπνου κάνναβης". «Συνεργαζόμαστε με διάφορους σεφς σε όλη τη Νέα Υόρκη που μπαίνουν και δημιουργούν προσαρμοσμένα μενού για να απολαμβάνουν τα μέλη μας», λέει.

Σήμερα ο Saynt ζει στο West Village με τον φίλο του Adam, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη του NSFW, ο Saynt θέλει να κάνει περισσότερα pop-up πάρτι σε άλλες τοποθεσίες και ίσως ακόμη κ και να καταφέρει μια μέρα να διδάξει τις γνώσεις του για το σεξ σε κάποιο πανεπιστήμιο.

«Υπάρχει κάτι που μας έχουν στερήσει σχετικά με το σεξ και την κάνναβη», λέει ο Saynt. «Η αποστολή του NSFW είναι πραγματικά να πάρει πίσω κάποια από αυτά και να είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερη κυριότητα για το πώς μπορούμε να απολαύσουμε αυτόν τον κόσμο», λέει.

Με πληροφορίες από narrative.ly/NSFW