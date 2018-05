Όταν ο Χάρι άκουσε την Μπες να τραγουδάει τη Rosabelle



Rosie, sweet Rosabelle

I love her more than now I can tell

For me she casts a spell

My charming black-eyed sweet Rosabelle ,



αποφάσισε να αφεθεί στη μαγεία της και της βάλει στεφάνι το γρηγορότερο. Η χορεύτρια και τραγουδίστρια του βωντβίλ Μπεατρίς Ράνερ και ο ανερχόμενος ταχυδακτυλουργός Χάρι Χουντίνι θα γίνουν επισήμως σύζυγοι δέκα μόλις μέρες μετά τη γνωριμία τους. Μαζί θα διασχίσουν για περισσότερο από τριάντα χρόνια Αμερική και Ευρώπη. Η αιώνια παρτενέρ Μπες θα του ράβει τα κοστούμια, θα φροντίζει τα λογιστικά και το δείπνο ενώ ο Χάρι θα δραπετεύει από ζουρλομανδύες, σχοινιά, χειροπέδες, αλυσίδες κελιά, κάνοντας το κοινό να παραληρεί.

Η Μπες και ο Χάρι Χουντίνι λίγο μετά τον γάμο τους.



Ο μεγαλύτερος μάγος-δραπέτης του εικοστού αιώνα θα πεθάνει στα πενηνταδύο του, ανήμερα του Χαλογουίν, στις 31 Οκτώβρη του 1926. Αιτία θανάτου η περιτονίτιδα, μετά την άγαρμπη γροθιά ενός πυγμάχου σε μια διάλεξη περί πνευματισμού στον Καναδά.



Ο Χουντίνι όσο ζούσε κυνήγησε τα μέντιουμ και τους τσαρλατάνους πνευματιστές, φτάνοντας πολλές φορές στα όρια της εμμονικής ψύχωσης. Τα ''τραπεζάκια'' (σεάνς) που καλούσαν τα πνεύματα από τον άλλο κόσμο είχαν γίνει μάστιγα, ιδίως μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την διάχυτη ανασφάλεια των πάντων για τα πάντα.



Με την Μπες, όμως, τα είχαν μιλήσει και τα είχαν συμφωνήσει: όποιος πεθάνει πρώτος θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με το πνεύμα του άλλου, μέσω ενός μυστικού κώδικα. Η απαρηγόρητη Μπες τήρησε κατά γράμμα την συμφωνία για δέκα ολόκληρα χρόνια.



Η πρώτη σεάνς έγινε στις 31 Οκτώβρη του 1927, έναν χρόνο από τον θάνατο του Χάρι και στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία. Μια ολοστρόγγυλη νούλα, με το πνεύμα του Χουντίνι να μην κουνάει ούτε το δαχτυλάκι του. Την επόμενη χρονιά τα ίδια, ούτε ένα γράμμα, ούτε ένα τηλεφώνημα από τον άλλο κόσμο.

Η επίμονη Μπες δεν το έβαλε κάτω. Στις 6 Γενάρη του 1929 δέχτηκε τη επίσκεψη του Άρθουρ Φορντ, ενός νεαρού και υπερφιλόδοξου μέντιουμ, που της είπε αυτό που ήθελε ν'ακούσει: o Xάρι είχε εμφανιστεί το προηγούμενο βράδυ στο ''τραπεζάκι'' που είχε οργανώσει με άλλους πνευματιστές και της έστειλε το μήνυμα "Rosabelle, answer, tell, pray-answer, look, tell, answer-answer, tell" . Η Μπες κόντεψε να λιποθυμήσει. Το μήνυμα είχε σπάσει τον μυστικό κώδικα, που μόνο αυτή κι ο Χουντίνι γνώριζε. Ο Χάρι είχε πει "Rosabelle,believe" μια που το κρυφό τους αλφάβητο ήταν αυτό :



Pray = 1 = A

Answer = 2 = B

Say = 3 = C

Now = 4 = D

Tell = 5 = E

Please = 6 = F

Speak = 7 = G

Quickly = 8 = H

Look = 9 = I

Be quick = 10 or 0 = J

Αμέσως κανονίστηκε η επόμενη σεάνς για τις 8 Γενάρη με την ίδια παρούσα. Σε συνέντευξή της στους Νιου Γιορκ Τάιμς η Μπες υποστήριξε με σιγουριά ότι ο Χουντίνι επικοινώνησε μαζί της κι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου.

Το βράδυ της συγκέντρωσης,ο Φορντ έπεσε σε έκσταση και μετέφερε το νέο μήνυμα του Χουντίνι:

"Ρόζαμπελ, γλυκιά Ρόζαμπελ, πίστεψε! Σ'ευχαριστώ αγαπημένη, τώρα βγάλε τη βέρα και πες τους τι σημαίνει 'Ρόζαμπελ'..'' ("Rosabelle, sweet Rosabelle, believe!. Thank you, sweetheart, now take off your wedding ring and tell them what 'Rosabelle' means...").



H Μπες έβγαλε αμέσως τη βέρα της που είχε χαραγμένους τους στίχους της Rosabelle, του τραγουδιού που τους ένωσε "Rosabelle, sweet Rosabelle, I love you more than I can tell. Over me you cast a spell. I love you, my sweet Rosabelle". Το διάβασε ταραγμένη και μετά λιποθύμησε.



Τα νέα διέσχισαν Αμερική και Ευρώπη προκαλώντας ενθουσιασμό στους οπαδούς του Πνευματισμού και σκεπτικισμό στους πολέμιους.



Η Μπες με δήλωσή της στον τύπο, την επόμενη μέρα, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος που βασιζόταν στον μυστικό κώδικα. Δεν άργησε όμως να αποδειχτεί η απάτη, μια που η ίδια είχε μιλήσει μετά το θάνατο του Χουντίνι για την ύπαρξη του κώδικα σε δημοσιογράφους που το διέρρευσαν.



Για χρόνια η Μπες επαναλάμβανε την πνευματιστική συνεδρία-έκκληση στον Χάρι να εμφανιστεί. Τελευταία φορά προσπάθησε το 1936, στην περίφημη "Final Houdini Séance", στο Ξενοδοχείο Knickerbocker, με άλλη μια αποτυχία να συμπληρώνει την δεκαετή προσπάθεια.



Τον Γενάρη του 1943 θα κάνει την τελευταία της δήλωση στους Νιου Γιορκ Τάιμς "δέκα χρόνια είναι αρκετά για να περιμένεις έναν άνδρα.." ("ten years [was] long enough to wait for any man'') . Λίγες μέρες μετά θα πεθάνει από ανακοπή. Επιτέλους ο Χάρι είχε αποφασίσει να επικοινωνήσει μαζί της.