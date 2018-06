Δέκα ταινίες που θέλουμε να δούμε φέτος το καλοκαίρι

Η Συμμορία των 8 (Ocean's 8, 21 Ιουνίου)

Εδώ δεν μιλάμε για cast αλλά για κανονική παρέλαση αστέρων. Με ένα αδιανόητα πολυσυλλεκτικό ensemble γυναικών ηθοποιών, αυτό το spin-off στην τριλογία του Ocean επικεντρώνεται στην Ντέμπι (Σάντρα Μπούλοκ), την αδερφή του Ντάνι Όσεαν (Τζορτζ Κλούνεϊ), που οργανώνει τη δική της μεγάλη ληστεία, η οποία πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ετήσιου Met Gala.

Στο πλευρό της οι Κέιτ Μπλάνσετ, Αν Χάθαγουεϊ, Σάρα Πόλσον, Ριάνα, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Μίντι Κάλινγκ και η ράπερ Οκουαφίνα, επικείμενη λεία τους ένα κολιέ αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στις δύο ώρες που διαρκεί η ταινία δεν θα σταματήσουμε να μετράμε cameos από σελέμπριτι, από την Άνα Γουίντουρ και την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι τη Σερίνα Γουίλιαμς και τη Ζίζι Χαντίντ.

Ο Ant-Man και η Σφήκα (Ant-Man and the Wasp, 5 Ιουλίου)

Καλοκαίρι χωρίς μεγάλη κυκλοφορία της Marvel δεν γίνεται, αν και φέτος έχουμε την τρίτη(!) μεγάλη κυκλοφορία (μετά τους πρόσφατους Avengers και τον δεύτερο Deadpool) μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Η πρώτη ταινία του Ant-Man που κυκλοφόρησε ακριβώς πριν από τρία χρόνια μπορεί να μη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή εισπρακτικά φιλμ του Marvel Universe, ήταν όμως αρκούντως αστεία και geeky για να λάβει το πράσινο φως για ένα σίκουελ.

Ο Πολ Ραντ επιστρέφει στον ρόλο του Σκοτ Λανγκ που του ταιριάζει γάντι και ο Πέιτον Ριντ αναλαμβάνει εκ νέου τη σκηνοθεσία, πράγμα ελπιδοφόρο για ένα σίκουελ στα ίδια ποιοτικά επίπεδα με αυτά της αρχικής ταινίας.

On Chesil Beach (12 Ιουλίου)

Η πρώτη από τις δύο ταινίες που είναι βασισμένες σε μυθιστορήματα του Ίαν ΜακΓιούαν και θα κυκλοφορήσουν φέτος το καλοκαίρι στις αίθουσες είναι η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Στην Ακτή (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη) του 2007, το οποίο βρέθηκε στη λίστα των υποψήφιων για το λογοτεχνικό βραβείο Man Booker.

Η Σέρσα Ρόναν και ο Μπίλι Χάουλ υποδύονται το νεαρό ζευγάρι των '60s που βλέπει τη σχέση του να περνά απ' όλα τα πιθανά στάδια με την πάροδο των δεκαετιών, με σταθερό φόντο την ομώνυμη παραλία της Νότιας Αγγλίας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ του Τορόντο.

Mamma Mia: Here we go again (19 Ιουλίου)

Ας μη γελιόμαστε, αυτή η επιστροφή στο προ δεκαετίας hit μιούζικαλ με τα τραγούδια των ABBA δεν θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο στο ελληνικό κοινό, αφού το ειδυλλιακό περιβάλλον της Νταμούχαρης στο Πήλιο αντικαταστάθηκε από την Κροατία, όπου και θα γίνουν τα γυρίσματα.

Κατά τα άλλα, αν κρίνουμε από το στόρι που ακολουθεί με flashbacks τα νεανικά χρόνια της Ντόνα, μάλλον η παρουσία της Μέριλ Στριπ θα είναι σαφώς μικρότερη, όμως υπάρχει ένας σημαντικός λόγος για να περιμένουμε με περισσή αγωνία αυτό το σίκουελ: η Σερ στον ρόλο της γιαγιάς Ρούμπι υπόσχεται μερικές στιγμές γνήσιου camp.

Under the Silver Lake (19 Ιουλίου)

Μπορεί οι κριτικές στις Κάννες να μην ήταν τόσο θερμές όσο θα περίμενε κανείς για το επόμενο σκηνοθετικό βήμα του δημιουργού του ήδη κλασικού It Follows, Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, όμως αυτό το βραδυφλεγές μείγμα νεο-νουάρ, μαύρης κωμωδίας και θρίλερ μυστηρίου θεωρήθηκε ό,τι πιο κοντινό στο σινεμά του Ντέιβιντ Λιντς και ένας νέος φόρος τιμής στην αγαπημένη του Πόλη των Αγγέλων.

Με τον Άντριου Γκάρφιλντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός νεαρού άνδρα που αναζητά τη γυναίκα που γνώρισε το προηγούμενο βράδυ στην πισίνα του οικοδομικού συμπλέγματος όπου διαμένει (πόσο Λος Άντζελες από μόνη της αυτή η περιγραφή!).

Hot Summer Nights (2 Αυγούστου)

Οποιοδήποτε κι αν ήταν το επόμενο βήμα του Τιμοτέ Σαλαμέ μετά τον θρίαμβο του Call me by your name που τον έφερε μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, θα το περιμέναμε με ανυπομονησία. Κι ενώ το Beautiful Boy όπου υποδύεται έναν εθισμένο στα ναρκωτικά νεαρό (και πιθανότατα θα τον ξαναφέρει στα Όσκαρ) αργεί ακόμα, μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε αυτή την ταινία που είχε κάνει πρεμιέρα στο περσινό South by Southwest και πραγματεύεται την ενηλικίωση του 22χρονου Ντάνιελ ένα καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο αμερικανικό θέρετρο Κέιπ Κοντ. Ό,τι πρέπει για θερινό.

The man who killed Don Quixote (23 Αυγούστου)

Αυτό που επί χρόνια προοριζόταν να είναι το magnum opus του Τέρι Γκίλιαμ, η ταινία που τον παίδευε εδώ και σχεδόν μία 30ετία, με αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, ακυρώσεις, ατυχίες και επαναπρογραμματισμούς, το μεγαλύτερο στοίχημα στην υπέροχα ανισόρροπη (και άνιση) φιλμογραφία του, τελικά δίχασε τους κριτικούς στην εκτός συναγωνισμού πρεμιέρα του στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών.

Η ελεύθερη διασκευή του εμβληματικού μύθου του Θερβάντες θεωρήθηκε από κάποιους ένα «θορυβώδες χάος» που δεν ανταποκρίθηκε στις τόσο αυξημένες με τα χρόνια προσδοκίες, ενώ άλλοι τη βρήκαν διασκεδαστική και σπιρτόζα, παρότι, προφανώς, δεν είναι το αριστούργημά του.

The happytime murders (23 Αυγούστου)

Η Μελίσα Μακάρθι σε ενήλικη, αθυρόστομη αστυνομική κωμωδία που σκηνοθετεί ο Μπράιαν Χένσον, γιος του δημιουργού των Muppets, Τζιμ Χένσον. Περιλαμβάνει νέες φιγούρες μαριονετών οι οποίες θυμίζουν ξεκάθαρα τους ήρωες της «Sesame Street». Αυτή μπορεί να αποδειχτεί η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση του καλοκαιριού (ή να προκύψει μεγάλη μπαλαφάρα).

Πάντως, η μήνυση της εταιρείας που διαχειρίζεται τη «Sesame Street», η οποία υποστήριζε ότι η ταινία χρησιμοποιεί τη φήμη μιας παιδικής σειράς για ένα ολότελα διαφορετικό, ενήλικο φιλμ, απορρίφθηκε.

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση (Mission: Impossible - Fallout, 30 Αυγούστου)

Είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη ταινία και τρία μετά την πιο πρόσφατη προσθήκη (Rogue Nation), ο Τομ Κρουζ επιστρέφει για έκτη φορά στον ρόλο του πράκτορα Ίθαν Χαντ για μία ακόμη καταιγιστική περιπέτεια δράσης, πολλές απίστευτες κασκάντες που εκτελεί μόνος του (στη διάρκεια μίας εκ των οποίων έσπασε τον αστράγαλό του, συμβάν που καθυστέρησε κατά δύο μήνες την παραγωγή) και μπόλικα εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του, αφού εκτελεί και χρέη παραγωγού.

Ο συχνός συνεργάτης του Κρουζ, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, που σκηνοθέτησε και την προηγούμενη ταινία, γίνεται ο πρώτος δημιουργός που υπογράφει για δεύτερη φορά φιλμ του ακούραστου franchise.

The Children Act (30 Αυγούστου)

Η δεύτερη ταινία του καλοκαιριού που βασίζεται σε μυθιστόρημα του Ίαν ΜακΓιούαν (της οποίας ο Βρετανός συγγραφέας υπογράφει επίσης τη σεναριακή διασκευή), το Νόμος περί τέκνων (όπως κυκλοφόρησε στα ελληνικά το βιβλίο, από τις εκδόσεις Πατάκη), είναι πρώτα απ' όλα μια ενδιαφέρουσα ματιά στον κόσμο, τις συνήθειες, τους περιορισμούς και τις δυσκολίες της ζωής των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Η Έμα Τόμσον υποδύεται τη δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Φιόνα Μέι που καλείται να αποφασίσει για την τύχη ενός ανήλικου (ο Φιν Γουάιτχεντ της Δουνκέρκης) ο οποίος αρνείται, λόγω οικογενειακών θρησκευτικών πεποιθήσεων, να δεχτεί μια σωτήρια για τη ζωή του μετάγγιση αίματος.