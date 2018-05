1. Το Star Wars έχει την πιο πετυχημένη σειρά παιχνιδιών στην ιστορία. Μεταξύ 1978 και 1986 πουλήθηκαν 250 εκατομμύρια action figures.

2. O Frank Oz, o ηθοποιός που έκανε τη φωνή του Yoda, υπήρξε και η φωνή της Miss Piggy.

3. O Jar Jar πήρε το όνομα του από τον γιο του Λούκας. Ο Τζορτζ Λούκας είναι γνωστός για την έμπνευση που αντλούσε από άλλες γλώσσες για να δημιουργήσει νέα ονόματα. Εκτός από την ολλανδική λέξη 'πατέρας' που χρησιμοποίησε για τον Darth Vader, χρησιμοποίησε τη σανσκριτική λέξη 'πολεμιστής' για τον Yoda.

4. Δέκα επαγγελματίες χρησιμοποίησαν χέρια και πόδια για να λειτουργήσει και να κινηθεί ο Jabba the Hutt.

5. Πόλεμος καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του A New Hope, ο Λούκας και η ομάδα του τσακωνόταν συνεχώς με τους καθαριστές του στούντιο, που επέμεναν να καθαρίζουν τα σκηνικά. Αυτό εκνεύριζε ιδιαίτερα τον Λούκας, που ήθελε να φαίνεται το σετ βρώμικο.

Jar Jar

6. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν ονοματεπώνυμο, εκτός από τον Yoda. To πλήρες όνομά του, που δεν αποκαλύπτεται ποτέ στις ταινίες, είναι Minch Yoda. Ο Λούκας επίτηδες άφησε τον Yoda με ένα όνομα για να ενισχύσει τον αέρα μυστηρίου και δύναμης.

7. Αν νομίζετε ότι έχετε δει όλα τα επεισόδια Star Wars, ίσως να κάνετε λάθος. Υπάρχει ένα κάπως άγνωστο Star Wars Holiday Special, που έχει περιγραφεί ως "το χειρότερο δίωρο στην ιστορία της τηλεόρασης". Δείτε το παρακάτω.

8. O Skywalker αρχικά ήταν Starkiller. Τα ονόματα έχουν μείνει στην ιστορία και είναι αδύνατον να σκεφτούμε εναλλακτικές. Luke Starkiller. Ο Λούκας σύντομα κατάλαβε ότι το όνομα έχει κάτι το μοχθηρό, και επέλεξε την διάσημη παραλλαγή.

9. Ο ηθοποιός που βρισκόταν πίσω από την πανοπλία του Darth Vader στην πρώτη τριλογία έχει αποκλειστεί από όλες τις δημόσιες συναντήσεις και reunions επειδή 'έχει εκνευρίσει' τον Τζορτζ Λούκας. Η φωνή του Sith Lord είναι του James Earl Jones, και πίσω από την μάσκα ήταν ο David Prowse. Η απαγόρευση προέκυψε μετά από πολλές διαμάχες μεταξύ των Λούκας και Prowse. Ο Prowse ισχυρίζεται ότι του είχαν υποσχεθεί ότι όταν ο Darth Vader θα έβγαζε τη μάσκα του, ο ηθοποιός θα φαινόταν στην κάμερα, όμως τελικά ο Λούκας άλλαξε γνώμη. Ο Prowse επίσης ισχυρίζεται ότι ο Λούκας τον κατηγορεί ότι αποκάλυψε τον θάνατο του Vader πριν την κυκλοφορία της ταινίας και ότι ποτέ δεν πήρε την αμοιβή που του αντιστοιχούσε.

David Prowse και Harisson Ford στα γυρίσματα.

10. Ο Λούκας αρχικά ήθελε για τη φωνή του Vader τον Όρσον Ουέλς, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η φωνή του ήταν υπερβολικά αναγνωρίσιμη.

11. Ο Peter Mayhew ουσιαστικά υποδύεται τον Chewbacca σε όλη του την ενήλικη ζωή. Ξεκίνησε το 1983 και η τελευταία φορά ήταν το 205. Μεταξύ αυτών των ταινιών έχει κάνει μόνο το Dragon Ball GT: A Hero's Legacy του 1997 για την τηλεόραση. Επιστρέφει για το Star Wars: Episode VII.

12. Όταν ήρθε η ώρα του Episode III o Λούκας ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα οπτικά εφέ που η ταινία περιέχει 2.200 στιγμιότυπα με οπτικά εφέ, περισσότερα από το Episodes I και II σε συνδυασμό. Παρά την προσπάθεια όμως, είναι η μοναδική ταινία Star Wars που δεν πήρε Όσκαρ για ειδικά εφέ.

13. Ο Ben Burt στράφηκε σε διάφορες ανορθόδοξες πηγές για να δημιουργήσει τα πάμπολλα ηχητικά εφέ στις ταινίες. Τα γρυλίσματα του Chewbacca ήταν μίξη διαφόρων ζώων, κυρίως αρκούδων. Τα σφυρίγματα του R2-D2 ήταν ήχοι μωρών που έχουν υποστεί επεξεργασία, και η ιδέα για τον ήχο των φωτόσπαθων του ήρθε όταν πέρασε δίπλα από μια τηλεόραση που ήταν στο mute κρατώντας ένα μικρόφωνο.

Yoda - Einstein. Η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή.

14. Αν ο Yoda σας φάνηκε γνωστή φυσιογνωμία όταν τον είδατε, είναι επειδή μοιάζει (επίτηδες) με τον Αϊνστάιν. Η κούκλα ήταν τόσο αληθινή, που ο σκηνοθέτης Irvin Kershner συχνά ξεχνιόταν και έδινε οδηγίες στον Yoda, αντί στον άνθρωπο που την χειριζόταν (Frank Oz). O Λούκας προσπάθησε να προταθεί ο Oz για Όσκαρ, αλλά δεν τα κατάφερε.

15. Ο Λούκας ανησυχούσε τόσο πολύ να μην ανακαλυφθεί ότι ο Vader είναι ο πατέρας του Luke που στο γύρισμα ο Vader είπε "Obi-Wan killed your father" και η φράση "I am your father" γράφτηκε από πάνω, λίγο πριν κυκλοφορήσει η ταινία. Ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια: οι σεναριογράφοι, ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός Mark Hamill και η φωνή του Vader, ο Earl Jones. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, στο σενάριο που είχαν οι ηθοποιοί στα χέρια τους έγραφε "Luke, you are your own father!". Η κλασική φράση "Luke, I am your father" έχει παραμείνει, αλλά δεν έχει ειπωθεί. Ο Darth λέει "No, I am your father."