Όσα χρόνια κι αν περάσουν το καλοκαίρι θα συνδέεται πάντα με την αγωνιώδη καταμέτρηση των παγωτών που θα προλάβεις να φας βγαίνοντας πρώτος σε έναν διαγωνισμό χωρίς αντιπάλους που θυμίζει τα χρόνια του σχολείου, την τελευταία μέρα στο προαύλιο πριν από τις διακοπές και τα απαραίτητα μπουγέλα με αυτοσχέδιους μηχανισμούς.

Οι αναμνήσεις ξυπνάνε κάθε Ιούνιο και προσωπικά με καταδιώκουν με έναν νοσταλγικό τρόπο σε ανύποπτες στιγμές. Φέτος, όμως, όλες αυτές οι σκηνές που μοιάζουν πολύ μακρινές ανακινήθηκαν όταν δοκίμασα τις νέες γεύσεις των παγωτών Kayak στην μπουτίκ της Γλυφάδας και με ξάφνιασαν ευχάριστα θυμίζοντάς μου πώς είναι πραγματικά να απολαμβάνεις μια μπάλα παγωτό (για την ακρίβεια ήταν τρεις...) φτιαγμένη με αγνά υλικά που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι.



Μπορεί τα παγωτά Kayak να μας έχουν συνηθίσει σε ιδιαίτερες γεύσεις οι οποίες παρουσιάζονται μετά από αμέτρητες γευστικές δοκιμές και πειραματισμούς σε διαφορετικές συνταγές, παρόλ' αυτά δεν παύουν ποτέ να μας ενθουσιάζουν με τις νέες προτάσεις τους που πάνε το παγωτό ένα βήμα μπροστά και εμάς πολλά βήματα πίσω στην παιδική μας ηλικία.

Η διαφορά με τότε είναι ότι, ακριβώς επειδή δεν είσαι πια παιδί, θέλεις το παγωτό σου να έχει έναν gourmet χαρακτήρα που θα προκαλέσει τις αισθήσεις σου. Γι' αυτό επέλεξα να δοκιμάσω τις τρεις νέες γεύσεις Kayak που η καθεμία με τον τρόπο της αποτελεί ιδιαίτερη γευστική εμπειρία.

Το Sea Breeze of Caramel & Αlmonds σε μεταφέρει στα ελληνικά νησιά όταν η πλούσια αλατισμένη καραμέλα και τα καραμελωμένα αμύγδαλα γεμίζουν το στόμα σου καθώς η σοκολάτα γάλακτος Valrhona σε κάνει να κλείνεις τα μάτια από απόλαυση.

Μια γεύση που απογειώνει τις αισθήσεις και δημιουργεί ένα σκηνικό διακοπών στα πιο αγαπημένα μου ελληνικά νησιά. Το Sea Breeze of Caramel & Αlmonds διατίθεται στα καταστήματα Kayak, αλλά σύντομα θα κυκλοφορεί και συσκευασμένο για απόλαυση on the go.

Το Salted Caramel Whiskey είναι αυτή η gourmet εμπειρία που σου προσφέρει ένα πλούσιο παγωτό Whiskey με βανίλια Μαδαγασκάρης, αλατισμένη καραμέλα και καραμελωμένα pecan.

Μια γεύση που με ενθουσίασε γιατί δεν έμοιαζε με καμία άλλη γεύση παγωτού (και έχω δοκιμάσει πολλά...). Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πρόταση φέρει την υπογραφή αγαπημένων σεφ και γευσιγνωστών.

Όσο για το Lemongrass, ήταν για εμένα μια νότα δροσιάς με κρεμώδη υφή που μου έφερε στο μυαλό αναμνήσεις από εκδρομές στην ανοιξιάτικη ύπαιθρο της Ελλάδας και ανέμελα παιδικά παιχνίδια με φίλους.

Οι νέες γεύσεις Kayak συμπληρώνουν έναν μακρύ κατάλογο με προτάσεις της εταιρίας που από το 1993 μένει πιστή στην αρχή της αγνής διατροφής. Γι' αυτό οι φαν των αυθεντικών γεύσεων μένουμε πιστοί στα παγωτά και τα μοναδικά sorbet της όπως τα περίφημα Sorbet Μάνγκο με Τζίντζερ & Γιασεμί, Mango Sorbet και Chocolate Sorbet με πραγματική σοκολάτα Valhrona.

Φέτος οι νέες γεύσεις Kayak μας καλούν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι απόλαυσης που θα αλλάξει το καλοκαίρι μας! Μπορείτε να τις ανακαλύψετε στις ομώνυμες boutiques σε Γλυφάδα, The Mall Athens, Μύκονο, Costa Navarino, Κέα, Φισκάρδο Κεφαλλονιάς, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Άλλη μια σειρά αναπάντεχων συνδυασμών έρχεται για να μας αποδείξει αυτό που χρόνια ξέρουμε: «Δεν είναι παγωτό. Είναι Kayak»!

