ADVERTORIAL

Αν σου αρέσει το sporty-νεανικό look, αγαπάς τη μόδα, τα έντονα χρώματα και σου αρέσει να ξεχωρίζεις, τότε βρίσκεσαι στο σωστό άρθρο! Κάνε τη διαφορά στο καθημερινό σου ντύσιμο με ένα και μόνο αξεσουάρ.

Αυτό το καλοκαίρι η New Era, η πιο δημοφιλής μάρκα καπέλων, λανσάρει τη νέα συλλογή «Home of the Trucker» που είναι αφιερωμένη στο απόλυτο καπέλο, το αγαπημένο & cool trucker με το διάτρητο πίσω μέρος.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς το baseball, επιλέχθηκαν οκτώ από τις πιο θρυλικές ομάδες του MLB (Major League Baseball) ώστε τα εμβληματικά logos τους να λάμψουν στο μπροστινό μέρος των καπέλων.

Ένα από αυτά, αποτελεί και το παλαιότερο λογότυπο των Florida Marlins το οποίο παίρνει θέση μαζί με εκείνα των μεγαλύτερων baseball hitters των New York Yankees και των Los Angeles Dodgers.

Είναι διαθέσιμα σε μία μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φτάνοντας μέχρι το ανατρεπτικό camo print ώστε να καλύπτουν όλα τα γούστα και κάθε στυλ!

Ακόμη και αν είσαι από εκείνους που πιστεύουν πως δεν τους πάνε τα καπέλα, η σιλουέτα του ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα και αν είσαι από τους τολμηρούς και laid-back τύπους, το γυρνάς και ανάποδα!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα truckers θα φορεθούν πολύ αυτό το καλοκαίρι. Συνδύασέ τα με απλά t-shirts ή το μαγιό σου και ετοιμάσου για τις πιο cool Insta φωτογραφίες!

Τα καπέλα της συλλογής «Home of the Trucker» θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα.

Μάθε περισσότερα στο @New Era Greece: Facebook & Instagram