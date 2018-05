ADVERTORIAL

Μπήκαμε και επισήμως στο καλοκαίρι που σημαίνει ότι η διάθεση έχει φορέσει τα ανάλαφρά της και μας βγάζει εκτός σπιτιού για βόλτες. Στις πόλεις συμβαίνουν ένα σωρό events που μας κλείνουν το μάτι και μας καλούν να συμμετέχουμε στην γενικότερη φεστιβαλική ατμόσφαιρα. Εμείς ασφαλώς δεν μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι και ξορκίζοντας τον χειμώνα θα χαρούμε όλη αυτήν την κίνηση προς τα έξω.

Η είδηση του Negroni Week είναι μία από αυτές τις ευχάριστες που έχουν μπει στην to do list για την εβδομάδα 4 με 10 Ιουνίου. Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία που τρέχει και στη χώρα μας για τέταρτη συνεχή χρονιά φέτος.

Για όσους δεν γνωρίζετε την κίνηση αυτή, να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για την ετήσια γιορτή του cocktail Negroni. Το εν λόγω cocktail που του χρόνου θα κλείσει 100 χρόνια από τη γέννησή του, δημιουργήθηκε πρώτη φορά στη Φλωρεντία από τον Κόμη Camillo Negroni. Η έμπνευση αυτή που έμελε να αντέξει στο χρόνο, περιέχει τρία συστατικά: Campari, Gin και Vermouth με το πρώτο –βάσει και του καταλόγου του International Bartenders Association (IBA)- να αποτελεί το βασικό συστατικό του. Άλλωστε "There is no Negroni without Campari!".

Η εβδομάδα αυτής της πρωτοβουλίας ξεκίνησε παγκοσμίως το 2013 από το Campari και το αμερικάνικο περιοδικό Imbibe, ενώ σε εμάς ήρθε και αγκαλιάστηκε μόλις δύο χρόνια μετά. Τι το ξεχωριστό όμως έχει; Μας προσκαλεί όλους να δοκιμάσουμε το Negroni συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Η απήχηση μέχρι τώρα αυτής της κίνησης είναι εντυπωσιακή, με τη χώρα μας να απαριθμεί φέτος περισσότερα από 700 συμμετέχοντα bars που τη φέρνουν 2η στην Ευρώπη και 5η παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μας είναι δύσκολο να βρεθούμε σε ένα και να γίνουμε και εμείς συμμέτοχοι αυτής της κίνησης.

Τι πιο ωραίο άλλωστε από το να δοκιμάζουμε νέα πράγματα ή παλιά αγαπημένα, βοηθώντας παράλληλα μία δράση. Ενδιαφέρον έχει ότι το κάθε bar θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μέρος των εσόδων του σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του.

Αν είσαι bartender, το Negroni Week σου ζητάει επιπλέον την προσοχή σου γιατί φέτος θα έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα challenge.

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

Να ετοιμάσεις ένα Negroni με Campari. Να ανεβάσεις το δικό σου video καθώς ετοιμάζεις το cocktail και να χρησιμοποιήσεις τα hashtags #negroniweek #nwchallenge. Να ενημερώσεις με αυτόν τον τρόπο όσο περισσότερο κόσμο μπορείς και να γίνεις ενεργό κομμάτι αυτή της πρωτοβουλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τα σημεία που συμμετέχουν στο Negroni Week 2018, μπορούμε να βρούμε στο facebook.com/camparigreece και instagram.com/camparigreece.

Απολαύστε υπεύθυνα.