To κεντρικό μήνυμα του φετινού διαγωνισμού, ο οποίος πλέον μπορεί να θεωρείται ως νέος θεσμός για την τεχνολογική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, ήταν «Innovating for a better world».

Τις μεγάλες ιδέες που μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο αναζήτησε η COSMOTE διοργανώνοντας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το μαραθώνιο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας COSMOTE HACKATHON που εξελίσσεται σε θεσμό.

Στόχος του είναι να αναδείξει σπουδαίες ιδέες από ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι ειδικεύονται στον προγραμματισμό, το design, τη σύγχρονη επικοινωνία και επιχειρηματικότητα.

Οι δώδεκα ομάδες που πέρασαν στον τελικό κλήθηκαν να δουλέψουν για περισσότερες από 28 ώρες χωρίς διακοπή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της OTE Academy και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, διεκδικώντας τα τρία μεγάλα έπαθλα.

Περισσότεροι από 20 εξειδικευμένοι μέντορες από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα ήταν εκεί για να προσφέρουν στις ομάδες καθοδήγηση και συμβουλές, ενώ λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, οι ομάδες του COSMOTE HACKATHON είχαν την ευκαιρία να πάρουν έμπνευση, μέσα από την επαφή τους με σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του ΜΙΤ.

Το COSMOTE HACKATHON, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ACEin, ανέδειξε φέτος τρεις μεγάλους νικητές, τρεις σημαντικές και πραγματικά καινοτόμες ιδέες.

H ομάδα παρουσίασε μία wearable συσκευή, η οποία βοηθά την κίνηση των ανθρώπων με ανεξέλεγκτο τρέμουλο στα χέρια. Μέσω ηλεκτρικής διέγερσης σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ, επιτυγχάνει την παρακολούθηση και καταστολή της έντασης και συχνότητας του τρέμουλου, κατασκευάζοντας ένα patient-specific μοντέλο.

H ομάδα MaGOS, η οποία αποτελείται από τους Γρηγόρη Αγριόπουλο, Κωνσταντίνο Αναστασάκη, Έλενα Βελή, Βασιλαπόστολο Ουρανή και Γιώργο Προφητηλιώτη με τη ιδέα της «Unleash Your Creativity» κέρδισε το 2ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €5.000.

«Η ιδέα προέκυψε πριν περίπου ενάμιση χρόνο σε έναν διεθνή διαγωνισμό του European Space Agency, όπου η πρόκληση ήταν να μεταφέρεις μία τεχνολογία - η οποία ήδη υπάρχει στο διάστημα- στη γη, και να την εφαρμόσεις για την εξυπηρέτηση μιας επίγειας ανάγκης. Την ιδέα μας, όπως και σήμερα, αποτελούσαν δύο γάντια. Ωστόσο αφορούσε μια άλλη αγορά. Αυτή των κωφαλάλων. Πιο συγκεκριμένα, οι κινήσεις της νοηματικής γλώσσας ενός κωφάλαλου θα μπορούσαν να αποτυπωθούν σε φωνητικές προτάσεις με τη βοήθεια των δύο γαντιών.

Γίνεται εύκολα, λοιπόν, αντιληπτό ο αντίκτυπος που θα είχε μια τέτοια εφαρμογή στην διευκόλυνση της επικοινωνίας αυτών των ανθρώπων με κάθε άνθρωπο που δε γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα. Σήμερα η ιδέα μας έχει μεταφερθεί στον δημιουργικό κλάδο και πιο συγκεκριμένα απευθύνεται στους 3D σχεδιαστές επιδιώκοντας την πλήρη απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους», εξηγούν τα μυαλά της MaGOS.

Για την ομάδα MaGOS το περιβάλλον της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας αποτελεί το παρόν και το μέλλον. «Μπορεί να βοηθήσει απίστευτα στην εξοικονόμηση πόρων κάνοντας παράλληλα κλάδους, όπως η εκπαίδευση, πολύ πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς.

Σκεφτείτε ένας εκπαιδευόμενος αστροναύτης που πρέπει να προετοιμαστεί για να πάει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δεν είχε ποτέ άμεση επαφή με το εσωτερικό του σταθμού. Πλέον όμως με την χαρτογράφηση όλου του σταθμού, αυτός μπορεί να αποτυπωθεί σε VR headset και ο αστροναύτης να περιηγηθεί μέσα στον σταθμό σαν να ήταν εκεί, να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα και να νιώσει οικεία. Αν πάμε ένα βήμα παραπέρα αυτή την εμπειρία μπορούμε να την έχουμε και εμείς σήμερα από το σπίτι μας», τονίζει η ομάδα MaGOS.

H COSMOKE, νικήτρια ομάδα του 3ου βραβείου και του χρηματικού επάθλου ύψους €2.500 , παρουσίασε την ιδέα «Smart Forest Survives», μια λύση που ανιχνεύει εγκαίρως μια φωτιά σε δάσος με τη χρήση αισθητήρα σωματιδίων καπνού, επίγειες κάμερες για ανίχνευση εικόνας φωτιάς και κάμερες ενσωματωμένες σε drone για επιβεβαίωση σε δεύτερο χρόνο.

«Οι φωτιές στα δάση μας "έκαιγαν" πάντα. Πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό αυτό γιατί είδαμε ότι υπάρχει λύση. Τα μέλη της ομάδας συνδύαζαν γνώσεις στα πολλαπλά τεχνολογικά πεδία που απαιτούσε μια τέτοια συνδυαστική λύση. Μια διερεύνηση για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άρχισε περίπου 10 μέρες πριν τον διαγωνισμό για τις ανάγκες της παρουσίασης του πρώτου γύρου.

Σε λιγότερο από 30 ώρες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού έγινε όλη η υλοποίηση των κομματιών της πλατφόρμας και η διασύνδεση αυτών», εξηγεί η ομάδα COSMOKE. «Ήδη μετά το τέλος του διαγωνισμού έχουμε βελτιώσει την απόκριση του συστήματος και ήδη δοκιμάζουμε κάποιους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να προσφέρουν καλυτέρα αποτελέσματα. Επίσης πειραματιζόμαστε με νέα κανάλια ανίχνευσης όπως αναγνώριση υπόπτων ήχων και εικόνες από δορυφόρους».

Στο άμεσο μέλλον η ομάδα COSMOKE, η οποία αποτελείται από τους Νίκο Κόβα, Φωτεινή Κοντοπριά, Ευθύμιο Κουφογιάννη, Αβέρκιο Σιγάλα και Γιάννη Μαΐστρο, σκέφτεται ότι η πλατφόρμα της, όχι μόνο θα υποστηρίζει αλλά θα «αυτοδιορθώνεται» με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης καθώς και νέα κανάλια ανίχνευσης.

«Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα προσφέρουν στην πλατφόρμα μας την δυνατότητα εκμάθησης και αυτοδιόρθωσης. Θα μπορεί ακόμα και από την παρακολούθηση του δάσους σε κατάσταση ηρεμίας να αποκτήσει γνώση που θα αποτρέψει λανθασμένες ένδειξης πυρκαγιάς. Ακόμα θα μπορούσε να ανιχνεύσει ύποπτα μοτίβα εικόνας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μελλοντικά σε πυρκαγιά, για παράδειγμα ξερά χόρτα».

Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης ενός δάσους κρύβει στην καρδιά του αυτό που η ομάδα αποκαλεί «panopTreecon». «Μόλις ανιχνευτεί πιθανή φωτιά από τις επίγειες κάμερες ή τους αισθητήρες δίνεται σήμα στο drone να πάει στην ύποπτη θέση και να στείλει άμεσα εικόνα στην οθόνη παρατήρησης, ενώ παράλληλα ενημερώνεται και το προσωπικό ασφάλειας να ελέγξει την εικόνα από το drone.

Σε περίπτωση που όντως ανιχνευτεί φωτιά δίνεται η δυνατότητα να σταλεί μήνυμα σε αρμόδιες υπηρεσίες με πλήρεις συντεταγμένες και πληροφορίες όπως κατεύθυνση ανέμου. Με αυτό τον τρόπο η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώνεται πριν η φωτιά αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις όπως σε περιπτώσεις που η ανίχνευση αφέθηκε αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα», εξηγεί η ομάδα COSMOKE.

Και οι δύο ομάδες, με τις οποίες συνομιλήσαμε, τονίζουν ότι το COSMOTE HACKATHON αποτέλεσε για εκείνες μια σπουδαία και σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους.

Πέραν της διάκρισης και του επάθλου, τόσο η ΜaGOS όσο και η COSMOKE, θεωρούν ανεκτίμητη τη βοήθεια που πήραν από τους μέντορες και τους ειδικούς του διαγωνισμού, οι οποίοι τις βοήθησαν ώστε να κατανοήσουν τα απαραίτητα βήματα που έπρεπε να κάνουν για να ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους. «Και μόνο που ακούστηκε μια τέτοια πρόταση για την προστασία των δασών», λένε οι προγραμματιστές της COSMOKE, «είναι κέρδος για όλους μας, διότι, δυστυχώς, ο χειρότερος ανταγωνιστής μας είναι η αναβολή μιας τέτοιας λύσης».