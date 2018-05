ADVERTORIAL



Picture it. Βρίσκεσαι σε μια αιώρα, κάπου στο νησί, σε ένα ψαγμένο μπιτσόμπαρο και χαζεύεις το ηλιοβασίλεμα σαν να μην υπάρχει αύριο, με ένα δροσιστικότατο κοκτέιλ που πλημμυρίζει από φυσαλίδες.

Θυμάσαι που το χειμώνα σε είχα πάει βόλτα στην Bubble Week; Λοιπόν, mind the bubbles και το καλοκαίρι γιατί αν δεν σκάει η φυσαλίδα ιδανικά στο στόμα με τον (ημι)καύσωνα, τότε πότε;

Για όσους το έχασαν το info τότε δεν πειράζει γιατί τα Three Cents είναι εδώ και μάλιστα πιο αγριεμένα από ποτέ. Μιλάμε για τα πρώτα ελληνικά Premium αναψυκτικά που μπορείς να απολαύσεις τόσο ως mixers για τα τέλεια cocktails -και ασφαλώς για τα long drinks σου- όσο και μόνα τους αν δεν θέλεις (ή η ώρα δεν σηκώνει) αλκοόλ.

Εγώ για παράδειγμα που είμαι, ειδικά το καλοκαίρι, συνήθως με ένα gin & tonic στο χέρι, έχω βρει τον τέλειο σύμμαχο για τα απογευματινοβραδινά μου ποτάκια εντός και εκτός πόλης.

Μπορεί επίσης να είσαι με τον αγαπημένο σου σε έναν κήπο ή μία αυλή το μεσημέρι ξορκίζοντας τη ζέστη με το πιο τολμηρό virgin ποτό που κυκλοφορεί. Πόσο καφέ πια, νισάφι.

Μπορείς επίσης να είσαι με φίλους σε κάποια από αυτές τις τέλειες ταράτσες του κέντρου, με ταβάνι τον αττικό ουρανό και ένα (Three Cents) long drink που θα σου σκάει τη γεύση του αγαπημένου σου ποτού κατά ριπάς στο στόμα.

Για αυτό, αν δεν τα ξέρεις καλό είναι να τα μάθεις. Τα αναψυκτικά αυτά, έχουν καταφέρει επειδή ακριβώς έχουν διακριτικά φυσικά αρωματικά βότανα, εσπεριδοειδή και μπαχαρικά, ν' αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του ποτού χωρίς να το επισκιάζουν. Οπότε ξέρεις τι πίνεις, απλά έχεις ανέβει επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα προτιμούν εδώ και 3 χρόνια οι αγαπημένοι όλων των νυχτοπερπατητών, aka bartenders, γιατί οι επαγγελματίες χρειάζονται την υψηλή ποιότητα για να αναδείξουν το έργο τους και η συγκεκριμένη φυσαλίδα τους βγάζει ασπροπρόσωπους μέχρι και την τελευταία γουλιά.

Πίσω από κάθε ιστορία βέβαια, βρίσκεται ένας ή περισσότεροι άνθρωποι. Τα παλικάρια πίσω από τα Three Cents είναι όχι three αλλά four και μάλιστα όλα από το χώρο του bar και όχι μόνο. Οι ίδιοι γνώστες του αντικειμένου -και των όποιων κενών που συνάντησαν μπροστά τους- εντόπισαν την ανάγκη για ένα hi end αναψυκτικό.

Ο Βασίλης Καλαντζής με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον κλάδο της εστίασης, ο βραβευμένος Γιώργος Μπάγκος με 12 χρόνια πίσω από το μπαρ, ο επίσης βραβευμένος Γιώργος Τσιρίκος καινοτόμος bartender και με ακαδημαϊκό background στο χώρο της πληροφορικής και last but not least ο marketeer της παρέας Δημήτρης Νταφόπουλος χρόνια και αυτός πίσω από πολύ γνωστές αθηναϊκές μπάρες.

Η παραπάνω παρέα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι έχει ό,τι χρειάζεται, ως ένα think tank, για πρωτοτυπία και πρωτοπορία στην αγορά του fine drinking. Μάλιστα «φήμες» λένε ότι ο Γιώργος με τη μοναδική του σύλληψη Pink Grapefruit Soda, ήταν το σπίρτο που άναψε τη φλόγα της δημιουργίας των Three Cents. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν δημιούργησαν τα funky αυτά αναψυκτικά με την υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό.

Τώρα γιατί επανέρχομαι σε αυτά; Μα γιατί οι γεύσεις Pink Grapefruit Soda & Gentlemen's Soda (με γεύση περγαμόντο και μανταρίνι) κυκλοφόρησαν σε μπουκάλι 275ml για να γίνουν η καλύτερη δυνατή και εναλλακτική επιλογή για το καλοκαίρι σου. Για αυτό μην διστάσεις να τα ζητήσεις. Άλλωστε τα Three Cents θα είναι διαθέσιμα στα καλύτερα καφέ όλης της χώρας.

Και αν απορείς για το όνομα, οι δημιουργοί του εμπνεύστηκαν από τα μυθικά αυτά χρόνια της ποτοαπαγόρευσης, με τα bubble bars. Say what? Θα μάθεις περισσότερα, με ένα κλικ στο www.threecents.gr.

Και μην ξεχνάς τα social. Απόλαυσε τη φυσαλίδα, βγάλε μαζί της μια φωτογραφία και με το hashtag #threecents γίνε και εσύ μέρος της παρέας.