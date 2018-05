ADVERTORIAL



Αυτό το 3μερο αποφάσισα να πάω Κούβα. Θα βάλω τα χαλαρο-καλοκαιρινά μου, θα πάρω τη χορευτική μου διάθεση στην τσάντα και με το αυτοκινητάκι μου θα βρεθώ σε μισή ωρίτσα εκεί.

Say what? Ω ναι, καλοί μου φίλοι. Γιατί ως γνωστόν όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ.

Να είναι καλά τα TGI Fridays™ και το Havana Club που αποφάσισαν να μας ταξιδέψουν στο χρόνο, σε δεκαετίες που φαντάζουν μυθικές, ειδικότερα με τα πρόσωπα που τις σημάδεψαν.

Και τι δεν θα έδινα να έπινα ένα Daiquiri Papa Doble με τον Hemingway ή ένα μοχίτο με τον Neruda ή τον Marquez. Να μιλήσω με τα μαγικά αυτά πρόσωπα για λογοτεχνία, ποίηση, επικαιρότητα, φιλοσοφία, για όλα αυτά που ζεσταίνουν την ανθρώπινη ψυχή και τρέφουν το μυαλό.

Και επειδή ένα ταξίδι στην Κούβα, είναι ένα φοιτητικό μου απωθημένο, μέχρι να καταφέρω να βρεθώ στο πραγματικό El Floridita θα ξεκινήσω από το δικό μας, το pop-up bar που θα στηθεί στη Μαρίνα Φλοίσβο, στον πρώτο όροφο των TGI Fridays™!

Αν και πολλά μπαρ στην Αβάνα διεκδικούν τον τίτλο του αγαπημένου του αμερικανού συγγραφέα-δημοσιογράφου, ένα από αυτά που αποδεδειγμένα σύχναζε ήταν το El Floridita.

Μάλιστα έλεγε «My mojito in La Bodeguita, my daiquiri in El Floridita» («Για το μοχίτο μου πάω στο Λα Μποντεγκίτα και για το ντάκιρι μου πάω στο Ελ Φλοριντίτα»), φράση που είναι γραμμένη με το χέρι στο δεύτερο, σε εκείνη λοιπόν τη γωνιά που άραζε συνήθως.

Ενδιαφέρον έχει ότι μέχρι σήμερα εξακολουθεί να σερβίρεται το daiquiri «Διπλό του Μπαμπά», καθότι έτσι αποκαλούσαν οι Κουβανοί αυτόν τον θρύλο. Η παραλλαγή αυτή, έγινε από έναν πρωτοπόρο τότε στο χώρο του, τον cantinero Constantino Ribalaigua Vert, που εμπνεύστηκε από την ιδιαίτερη αυτή περσόνα των τεχνών.

Και επειδή εγώ δεν "πίνω για να κάνω τους άλλους να φαίνονται πιο ενδιαφέροντες" όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος, θα αρκεστώ στο να απολαύσω μια πρωτόγνωρη, αυθεντική εμπειρία παρέα με όλους τους υπόλοιπους επισκέπτες αυτού του τριημέρου, στην δική μας αθηναϊκή ριβιέρα.

Το σκηνικό άλλωστε φαντάζει ιδανικό, ένα pop up μπαρ του ιστορικού El Floridita, με αυθεντικά Cocktails που έπιναν και έτεροι νομπελίστες αλλά και επιπλέον παραλλαγές τους εμπνευσμένες από το δικό μας μαγικό τοπίο, με μουσικές από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αγαπημένου μας Pepper 96,6!

Επιπλέον, κάθε βράδυ στις 10 θα γίνεται και ένα live, ενώ την τρίτη μέρα οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν και χορευτικό σόου. Πιο αναλυτικά όμως δείτε παρακάτω:

Πρόγραμμα τριημέρου

Πότε; 1-3 Ιουνίου μετά τις 19:00

Πού; TGI Fridays™ Μαρίνας Φλοίσβου (1ος όροφος)

Είσοδος: Ελεύθερη

Παρασκευή 1/6

19:00-22:00 DJ set by Dj Spector

22:00-00:00 Live Concert by Loca Latina

After 00:00 DJ set by Konstantinos Gkeneralis

Σάββατο 2/6

19:00-22:00 DJ set by Λιάνα Μαστάθη

22:00-00:00 Live Concert by La Cucaracha Athens

After 00:00 DJ set

Κυριακή 3/6

19:00-22:00 DJ set by Άννα Αναστασίου

22:00-00:00 Cuban Dance Show by SalsaSinners DanceCo

After 00:00 DJ set by Konstantinos Gkeneralis

Θέλετε από τώρα να πάρουμε μια γεύση του τι μας περιμένει;

Πέρα από την αυθεντική συνταγή του daiquiri, του bartender Constante Ribalaigua, που απολάμβανε καθημερινά ο Hemingway, θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε Local Daiquiri, με ανανά και σπιτικό σιρόπι δίκταμου.

Επιπλέον, τo κοκτέιλ El Nacional, που γεννήθηκε στο bar του ομώνυμου ξενοδοχείου της Κούβας, γίνεται η πηγή έμπνευσης για το Tropical Nacional, μια frozen παραλλαγή με Apricot Brandy, ανανά, μπανάνα και aromatic bitters.

Αλλά και το διαχρονικό Mojito, που δημιουργήθηκε και αγαπήθηκε στο μπαρ La Bodeguita del Medio, συναντά το δροσερό Mediterranean Mojito, με λικέρ Mastiha και 3cents Grapefruit Soda.

Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι θα βρείτε 2 θεματικά pop-up bars, το bar team των TGI Fridays™ μαζί με τη Brand Ambassador του Havana Club, Ναταλία Λιβιτσάνου αλλά και guest bartenders που θα σερβίρουν ειδικά για το party 3 αυθεντικά κουβανέζικα και άλλα 3 Twisted Fridays Cocktails μόλις στα 4€!

Το τριήμερο που έπεται λοιπόν θα είναι μια αποκάλυψη-απόλαυση για τους απανταχού cocktail-lovers, αλλά να ξέρετε πως τα TGI Fridays™ έχουν προνοήσει ώστε να μην μένει κανένας παραπονεμένος. Έτσι σε όλα τα TGI Fridays™ μπορείς να δοκιμάσεις όλα τα cocktails πριν βρεθείς στο φαντασμαγορικό πάρτι.

Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη από το Σαββατοκύριακο, δοκιμάζοντας τις διαφορετικές εκδοχές του daquiri και του Mojito. Εννοείται πως δεν θα χάσω την ευκαιρία να δοκιμάσω και τις 2 εκδοχές του El National τις επόμενες μέρες, μέχρι να βρεθώ στο πάρτι που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του καλοκαιριού!