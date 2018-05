ADVERTORIAL

Ήταν θυμάμαι το 2012 όταν κάνοντας μία βόλτα στο κέντρο πρωτογνώρισα το ZAF. Ξεχώριζε αμέσως από τα υπόλοιπα καφέ-μπαρ της περιοχής, χάρη στην ιδιαίτερη, χαλαρή και οικεία ατμόσφαιρα του, με φοβερές μουσικές και υπέροχη διακόσμηση.

Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι το ZAF δεν είναι μία από τα ίδια, και ο καιρός με επιβεβαίωσε. Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια από την πρώτη μου γνωριμία μαζί του και παραμένει ακόμα ένα από τα αγαπημένα μου στέκια.

Τι ήταν όμως αυτό που με έκανε να κολλήσω μαζί του; Η Ζωή, η Αγάπη, η Φιλία, είναι τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στήθηκε το ZAF.

Ακόμα και το όνομα του κρύβει μία ιστορία φιλίας. Ζαφείρης είναι το όνομα ενός εκ των κολλητών της μεγάλης παρέας του μαγαζιού, που πάντα τους μετέδιδε τη θετική του διάθεση και όλοι το φώναζαν ZAF.

Και κάπως έτσι βαφτίστηκε και το μαγαζί, παίρνοντας την κεφάτη διάθεση του Ζαφείρη εκτός από το όνομα. Και αυτό ακριβώς το κέφι και τη θετική αύρα είναι που σου μεταδίδει το ZAF με το που μπεις μέσα, και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από αυτό.

Οι αξέχαστες αναμνήσεις που μου έχει χαρίσει το ZAF μέσα στα 6 χρόνια, από τότε που το πρωτοσυνάντησα είναι άπειρες. Τι να πρωτοθυμηθώ; Τα 18 διαφορετικά μενού breakfast και brunch που δοκίμασα εκεί; Τις 20 διαφορετικές λίστες cocktails; Τα πάνω από 500 Maijore events με ραδιοφωνικούς παραγωγούς και djs όπως τον Αδριανό Παπαδέα και τον G Pal από τον Best ,την Άννα Αναστασίου και τη Claoudia Matola από τον Peper ή τα υπέροχα πάρτι του με πολλούς καλεσμένους,όμορφες μουσικές και ανέμελη διάθεση που μας έκαναν να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί.

Και δε σταματάω εδώ αλλά συνεχίζω, με τα αμέτρητα πρωινά που πέρασα εκεί με καφέδαρες, γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί χωρίς την καφεΐνη του, αλλά και τα υπέροχα απογευματινά after work cocktails που κάθε Παρασκευή με λαχτάρα περιμέναμε. Για να μη θυμηθώ και όλες τις υπερβολές στο φαγητό που έχουμε κάνει ως παρέα, καταβροχθίζοντας λαχταριστά burgers και διάφορες ποικιλίες με άφθονο κρασί και μπύρα. Κυρίως, όμως, αυτό που θα θυμάμαι για πάντα είναι όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια που πέρασα με όλη αυτή την τρελή παρέα του ZAF .

Από το χειμώνα που μας πέρασε το all we have is now έγινε το logo του πιο in bar της Αθήνας. Ένα logo που του ταιριάζει απόλυτα γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν το ZAF θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Και εκείνο όμως ανταποδίδει την αγάπη που του έχουμε χαρίζοντας μας μοναδικές στιγμές.

Μία τέτοια μοναδική στιγμή μας περιμένει και την Παρασκευή 18 Μάιου! Το ZAF γίνεται 6 και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Από τις 19:00 το απόγευμα μέχρι αργά το πρωί της επόμενης μέρας το κέφι και η διασκέδαση δίνουν ραντεβού εκεί. Στα decks θα βρεθούν οι: Christo Ζ, Νίκος Διαμαντόπουλος, Aris Kokou, Nikko Patrelakis, Dim Pap, Μαρια Παπιδάκη, Άννα Αναστασίου, Harry Varzabetian, Γιάννης Νταρδής, Κλαούντια Μάτολα, Αδριανός Παπαδέας, Κώστας Ζήκος, Ραφαέλλα Ράλλη, Στέφανος Τσιτσόπουλος, Νίκος Δημόπουλος, G-Pal, Τάσος Λαμπράκης, Μιρέλλα Κ, Pascal, Clubkid, Akis M, και πολλοί άλλοι που θα δώσουν το παρόν στο μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

Μαζί θα είναι και το Bosford, το πρώτο ροζ Gin, χωρίς γλουτένη, που εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο χρώμα του και τους τόνους φράουλας και σμέουρου. Δροσερές, φρέσκες προτάσεις cocktail και πρωτότυπα G&Ts θα μας περιμένουν και η διάθεση θα φτάσει στα ύψη.

Εσύ θα λείπεις;

Info

ZAF: All we have is now

Αγίας Ειρήνης 8, Αθήνα

21 0323 6711

www.facebook.com/zafcafe/