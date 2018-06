Καταπράσινοι κήποι και ταράτσες με θέα για καφέ, ποτό και φαγητό στην Αθήνα

By the glass

Η καλοκαιρινή πρόταση που σε ταξιδεύει.

Μες στην καρδιά του κέντρου, 100 μέτρα από το Σύνταγμα, βρίσκεται μια καταπράσινη όαση, η πλατεία Ραλλούς Μάνου. Πρόκειται για μια σπουδαία αστική πλατεία με πλούσια ιστορία. Κάποτε, επί ρωμαιοκρατίας, εκεί βρίσκονταν τα ρωμαϊκά λουτρά, ενώ το όνομά της το πήρε από τη Ραλλού Μάνου που έμενε στη μοναδική πολυκατοικία της πλατείας.

Σε αυτό το σημείο σας περιμένει το By the glass που έκανε γνωστή την πλατεία στο ευρύ κοινό, όταν πριν από δύο χρόνια τοποθέτησε τα τραπεζάκια του εκεί, δίνοντας στους επισκέπτες του την ευκαιρία να απολαύσουν το εξαιρετικό κρασί του με φόντο ένα μοναδικό μνημείο αρχιτεκτονικής, τη Ρωσική Εκκλησία, που βρίσκεται επί της πλατείας.

Πέρα από την υπέροχη πλατεία, αξίζει να επισκεφτείτε και τα τραπέζια που διαθέτει το By the glass στη στοά Ράλλη, που έχει επίσης πλούσια ιστορία. Χτισμένη μαζί με το κτίριο στα 1922, αρχικά δημιουργήθηκε για να στεγάσει τις οικογένειες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Την οινική και γαστρονομική κουλτούρα που έφεραν μαζί τους θα τη νιώσετε στον αέρα του χώρου και θα τη γευτείτε στα πιάτα του By the glass. Οι μουσικές, οι γεύσεις και το κρασί που θα δοκιμάσετε εκεί φέρουν όλο τον αέρα της ιστορίας και της αισθητικής του χώρου.

Τόσο η πλατεία όσο και η στοά διαθέτουν έναν αέρα ευρωπαϊκό που γίνεται εντονότερος χάρη στις βραδιές τζαζ που διοργανώνονται συχνά και κάνουν το By the glass την ιδανική καλοκαιρινή πρόταση τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους τουρίστες που θέλουν να περπατήσουν τον υπέροχο οινικό δρόμο του.

Εκεί θα βρείτε πάνω από 400 ετικέτες εξαιρετικού κρασιού, μοναδικές φιάλες magnum, παλιές σοδειές από ελληνικούς αμπελώνες αλλά και μια εξαιρετική λίστα με fine wines, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σε ποτήρια είτε των 75 είτε των 150 ml. Παράλληλα, χάρη στο dispenser 24 θέσεων και τη συσκευή Coravin, έχετε τη δυνατότητα να γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία κρασιών σε ποτήρι από μια γκάμα επιλογών που ξεπερνά τις 150 ετικέτες.

By the glass, Γ. Σουρή 3, Σύνταγμα, 210 3232560, facebook, www.bytheglass.gr/home-en