Έξαλλη η κυρία Τεπενδρή κατακεραυνώνει τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου για τα Μάρμαρα

Με χιούμορ και διακριτική ειρωνεία ο Κωνσταντίνος Κακανιάς διερευνά στο έργο του σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, θέματα ηθικής, όπως επίσης και τον ρόλο της τέχνης. Η εκκεντρική πρωταγωνίστριά του, η κα. Τεπενδρή, αποτελεί προσωποποίηση του συλλογικού ασυνειδήτου.

Οι κωμικές περιπέτειές της που συχνά φλερτάρουν με το παράλογο -άλλοτε εικονίζεται ως μούσα σύγχρονων καλλιτεχνών όπως του Warhol, ως κυκλαδικό ειδώλιο ή ως Ολυμπιονίκης- αποτελούν ευφάνταστη και ταυτόχρονα δεικτική κοινωνικοπολιτική σάτιρα.

Στην ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Κακανιά στην Kalfayan Galleries παρουσιάζονται σχέδια σε χαρτί, καθώς επίσης και για πρώτη φορά έργα από τη νέα σειρά του καλλιτέχνη με κεραμικά πλακάκια.

Η κα. Τεπενδρή επιστρέφει δριμύτερη, κατακεραυνώνει το αποικιοκρατικό μοντέλο μουσείου, γράφει επιστολές εν εξάλλω καταστάσει, ηγείται σε δημόσιες δράσεις και περφόρμανς και απαιτεί την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Η σειρά αυτή αντλεί έμπνευση από το εικονογραφικό θέμα της Κενταυρομαχίας, όπως αυτό εικονίζεται στις μετόπες της Νότιας πλευράς του Παρθενώνα και συγκεκριμένα στις δεκαπέντε μετόπες που βρίσκονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Ειδικότερα, στη σειρά με τα κεραμικά πλακάκια, η κα. Τεπενδρή φαντάζεται πάλι τον εαυτό της ως γλυπτό (αυτή τη φορά όχι ως «κυκλαδικό» αλλά ως γλυπτό της κλασικής περιόδου) και εικονίζεται σε σκηνές μάχης, άλλοτε ως Κένταυρος και άλλοτε ως Λαπίθης.

Από το σπίτι της στην έρημο στέλνει μια εξαιρετικά αυστηρή επιστολή στον Hartwig Fischer, διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Γράφει επίσης στον Dr James Cuno, CEO του J. Paul Getty Trust, ζητώντας την επιστροφή του «Θρόνου του Έλγιν» που προέρχεται από την Αθήνα και βρισκόταν, το πιθανότερο, στο Θέατρο του Διονύσου.

Η ηρωίδα του Κακανιά φαντάζεται τον εαυτό της και τους φίλους της σε διάφορες «περιπέτειες», tableau vivant και ακραίας μορφής διαμαρτυρίες. Είναι έξαλλη και χρειάζεται να επιστραφούν τα Μάρμαρα... χθες!

Η κα. Τεπενδρή είναι εδώ για να θέσει ακανθώδη ερωτήματα: Είναι η σάτιρα ο καλύτερος τρόπος αποκωδικοποίησης του εικαστικού DNA; Είναι η ασφαλέστερη μέθοδος να μεταφέρει κάποιος ένα μήνυμα και να επικοινωνήσει; Χιούμορ και διασκέδαση, αντί για δάκρυα και λύπη;

Μπορεί το χιούμορ να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια των αδυνάτων; Μπορεί η σάτιρα να επιφέρει την κάθαρση, ενάντια στα κακώς κείμενα και τη διαφθορά;

Κωνσταντίνος Κακανιάς - Χωρίς τίτλο, 2018. Graphite and gouache σε χαρτί, 100 x 150 εκ. © Kalfayan Galleries

Κωνσταντίνος Κακανιάς - Χωρίς τίτλο, 2018. Μολύβι και gouache σε χαρτί, 100 x 150 εκ. © Kalfayan Galleries

Κωνσταντίνος Κακανιάς - Χωρίς τίτλο, 2018. Κεραμικά πλακάκια, ζωγραφισμένα στο χέρι, 92 x 92 εκ. © Kalfayan Galleries

Κωνσταντίνος Κακανιάς - Χωρίς τίτλο, 2018. Graphite and gouache σε χαρτί, 100 x 150 εκ. © Kalfayan Galleries

Το γράμμα της κας Τεπενδρή στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. © Kalfayan Galleries

Info

Κωνσταντίνος Κακανιάς - THAT'S MINE BITCH! DO NOT TOUCH. BACK OFF. (uptown - downtown)

Kalfayan Galleries (Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα)

Εγκαίνια: 7/6, 19:00-22:00

Διάρκεια: 7/6-15/9

Ωράριο:

Μάιος-Ιούνιος, Σεπτέμβριος: Δευ. 11.00-15.00, Τρ.-Παρ. 11:00-19.00, Σάβ. 11:00-15:00

Ιούλιος: Δευ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19.00

Αύγουστος: κλειστά

Ο καλλιτέχνης θα παρευρεθεί στα εγκαίνια της έκθεσης.