O Τζορτζ Κόντο στη LIFO: Μου λείπει πολύ ο Μπασκιά. Θα ήθελα να αράξω κάπου μαζί του και να ξανακάνουμε πλάκες

George Condo, Self Portrait in Paris 3, 2017, (Αcrylic and silver metallic paint on linen,100 x 73 cm), ιδιωτική συλλογή. © George Condo, 2018. Courtesy of the artist, Skarstedt Gallery and Sprüth Magers. Το έργο (από μία σειρά αυτοπροσωπογραφιών που δημιούργησε ο Condo το 2017) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην έκθεση της Αθήνας.