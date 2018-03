Ο ευφάνταστος, ψυχεδελικός κόσμος της Del Kathryn Barton

Η Del Kathryn Barton ήταν η τιμώμενη καλλιτέχνις στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτόρια στη Μελβούρνη με την έκθεσή της Del Kathryn Barton: The Highway is a Disco.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκθεση της δουλειάς της και αποκαλύπτει τον βαθύ και ευφάνταστο κόσμο της με τις έντονες, υπερκινητικές εικόνες, γεμάτες με πλούσιες λεπτομέρειες και περίπλοκα μοτίβα που περισσότερο θυμίζουν όνειρα -συχνά χρησιμοποιεί τα όνειρα της στα έργα της- ή βαθιές συναισθηματικές αφηγήσεις.

Η γεννημένη στο Σίδνεϊ Del Kathryn Barton είναι ίσως η δημοφιλέστερη καλλιτέχνις της γενιάς της στην Αυστραλία και έχει τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Archibald που είναι η σημαντικότερη καλλιτεχνική διάκριση στη χώρα της.

Στην έκθεση παρουσιάζει παλαιότερη και σύγχρονη δουλειά της, έργα ζωγραφικής και σχεδίων για τα οποία είναι αναμφισβήτητα πιο γνωστή καθώς επίσης κολάζ, γλυπτική, υφάσματα και μια πολύ ιδιαίτερη της ταινία, τη Red, με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, όλα συνενωμένα κάτω από την πληθωρική και ψυχεδελική αισθητική της καλλιτέχνιδος.

Del Kathryn Barton, I’m going through changes, 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, the highway is a disco, 2015. Ιδιωτική συλλογή, Αυστρία. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, openly song, 2014. Ιδιωτική συλλογή, Μελβούρνη. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, or fall again, 2014. Συλλογή Leonard Warson, Μελβούρνη. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, of pink planets, 2014. Συλλογή Boris Tosic, Σίδνεϊ. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, girl as sorcerery figure, 2005. Συλλογή Jane Badler, Μελβούρνη. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, is the energy, 2014. Ιδιωτική συλλογή, Μελβούρνη. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, girl #8, 2004. Art Gallery of New South Wales. © Del Kathryn Barton Φωτο: © Dr Marcus Bunyan και National Gallery of Victoria

Del Kathryn Barton, inside another land, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, inside another land, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, inside another land, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, inside another land, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, inside another land, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, inside another land (λεπτομέρεια), 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, you’re not a bit ashamed, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, to speak of anger, I will take care, 2017. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, briefly turned into dreams (λεπτομέρεια), 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, I want to love you (λεπτομέρεια), 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, I am flesh again (detail), 2008. Queensland Art Gallery, Brisbane. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, See ya mumma, 2016. Συλλογή Brooke Horne, Σίδνεϊ. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, mud monster (λεπτομέρεια), 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, mud monster (λεπτομέρεια), 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Del Kathryn Barton, volcanic woman, 2016. Από τη σειρά volcanic women, 2016. Collection of the artist. © Del Kathryn Barton

Η μικρού μήκους ταινία «Red» της Barton με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ.