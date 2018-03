Μια πρωτότυπη έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Μη σας μπερδεύει ο τίτλος. Η έκθεση «Γεωμετρίες» δεν έχει να κάνει με την ευκλείδεια γεωμετρία και τα μαθηματικά αλλά με το πώς αναμετριόμαστε με τη γη.

Στην ουσία πρόκειται για έναν πρωτότυπο περίπατο σύγχρονης τέχνης μέσα από τον οποίο θα επανασυστηθεί στους Αθηναίους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ένα από τα πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια, ως ένα επίκαιρο και συναρπαστικό τοπόσημο.

Οι περισσότεροι από εμάς απλώς γνωρίζουμε την ύπαρξη του Γεωπονικού. Ξέρουμε ότι είναι κάπου στην Ιερά Οδό και αυτό είναι όλο. Όμως δεν γνωρίζουμε πολλά για την ιστορία του, την τεράστια έκταση που καλύπτει, το μουσείο που διαθέτει, την επιστημονική κατάρτιση που παρέχει στους φοιτητές του, τα πεδία έρευνας που απασχολούν τους ερευνητές του και πάνω απ' όλα τη δυνατότητα που δίνει στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τη φύση στην καρδιά της πόλης.

Συχνά λέμε ότι πρέπει να βγούμε από την Αθήνα για να έρθουμε σε επαφή με τη γη, ενώ τελικά βρισκόταν πάντα εδώ, δίπλα μας.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται στον Ελαιώνα, αρχαία ονομασία που οφείλεται στα ατελείωτα ελαιόδεντρα που ποτίζονταν από τον Κηφισό. Το πανεπιστήμιο σήμερα είναι το μόνο πράσινο στοιχείο σε μια ευρύτερη ζώνη, μεγάλο μέρος της οποίας είναι υποανάπτυκτο και μολυσμένο.

Μέσα στους τρεις μήνες που θα διαρκέσει η έκθεση το πρόγραμμα που θα διαμορφωθεί θα ενεργοποιήσει πολλά και διαφορετικά σημεία του πανεπιστημίου και θα απλωθεί σε επτά ενότητες (αλάτι, φωτιά, κήποι, σπόροι, νερό, γη και αέρας), στο πλαίσιο των οποίων θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις.

«Ένας περίπατος στους κήπους του προσφέρει ένα νέο και ζωτικό όραμα για το πώς ήταν η Αθήνα και πώς θα μπορούσε να γίνει. Πολυεπίπεδες ιστορίες συνθέτουν μια ξεχωριστή στρωματογραφία ενός τοπίου πάνω στην Ιερά Οδό, καθ' οδόν για την Ελευσίνα, με την ελιά του Πλάτωνα τοποθετημένη στο κεντρικό κτίριο, με τα οθωμανικά υπολείμματα και την κρήνη του βοεβόδα Χασεκή, με τις γενιές των φοιτητών να θέτουν ερωτήματα και έναν πανύψηλο φοίνικα να υπερέχει όλων. Άραγε πόσα ακόμα να έχει δει αυτό το μέρος;» αναρωτιούνται οι Όλγα Χατζιδάκη και Μαρία-Θάλεια Καρρά της ομάδας locus athens.

Η εν λόγω ομάδα ανέλαβε την επιμέλεια, και με την διοργάνωση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στήθηκε μια μεγάλη εικαστική έκθεση με νέες παραγωγές, πρόσφατα, παλιότερα και ιστορικά έργα αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον δημόσιο πρόγραμμα επτά θεματικών Κυριακών που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έναν μεγάλο περίπατο αφιερωμένο στο νερό, αγώνα κωπηλασίας μέσα στον Κηφισό και υπαίθριο φεστιβάλ ταινιών με θέμα το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μέσα στους ελαιώνες του πανεπιστημίου.

Carolina Caycedo, Water Portrait Series, Maligna, 2016. Εκτυπώσεις σε καμβά με την τεχνική εξάχνωση χρώματος. Μεταβλητές διαστάσεις. Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του Instituto de Visión (Bogotá)

Με αφορμή την έκθεση θα ανοίξει για πρώτη φορά και ο πρώτος όροφος του Γεωργικού Μουσείου που υπάρχει μέσα στο πανεπιστήμιο.

Αν και ο ισόγειος χώρος του μουσείου λειτουργεί κανονικά, έχοντας να επιδείξει εκθέματα όπως παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα αλλά και πλούσιο αρχειακό υλικό, ο πρώτος όροφος παρέμενε κλειστός επί χρόνια. «Πρόκειται για 700 τ.μ. μέσα στα οποία θα στηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων των "Γεωμετριών"» ενημερώνει η κ. Χατζιδάκη.

«Οι Γεωμετρίες, πέρα από μια έκθεση, είναι ένα πλαίσιο σήμανσης ερωτημάτων για το πού οδεύουμε. Σας καλούμε να περπατήσετε, να ακούσετε, να αντικρίσετε και να γίνετε μέτοχοι, αντλώντας απόλαυση αλλά και διαμορφώνοντας οικολογική συνείδηση.

»Πιστεύουμε ότι η έκθεση και το πρόγραμμα αυτό θα κατορθώσουν να θέσουν νέες συντεταγμένες στην προσέγγιση της σχέσης μας με τη γη μας. Οι "Γεωμετρίες" είναι ένας διαλογισμός σχετικά με το ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε ως ανθρώπινο σύνολο και ως χώμα, ελλείψει ενός καλύτερου κόσμου, ελλείψει μιας ισχυρότερης γλώσσας» αναφέρουν η κ. Χατζιδάκη και η κ. Καρρά.

Πέτρος Μώρης, Alone (Tranquil Landscape), 2018. Μάρμαρο, σκυρόδεμα, ατσάλι, ακρυλικό χρώμα σπρέι. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

«Μέσα από τις δημόσιες δράσεις το κοινό θα γνωρίσει και θα απολαύσει διαφορετικές και άγνωστες όψεις του πανεπιστημίου ‒τον αμπελώνα, το δενδροκομείο, το ανθοκομείο‒ και θα μετάσχει βιωματικά στην ιστορία του τόπου από τα οθωμανικά χρόνια ως σήμερα.

»Θα αναμετρηθεί με νέες τεχνικές καλλιέργειας, με τη φιλοσοφία της φυσικής δόμησης, με την ιστορία των πετρωμάτων, με τρόπους παρασκευής της τροφής, με την εξελικτική ιστορία της ανθρωπότητας και το πέρασμα στη γεωργία, με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και πλήθος άλλων καίριων ζητημάτων γύρω από το περιβάλλον» λένε η κ. Χατζιδάκη και η κ. Καρρά.

Ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία της έκθεσης θα είναι και η δυνατότητα ενός audio walk. To αρχιτεκτονικό γραφείο MoY Studio που σχεδίασε τον περίπατο προσπάθησε να συνδέσει την ιστορία του πανεπιστημίου και το ορατό με το μη ορατό.

Όποιος επιλέξει, λοιπόν, να ακούσει και να βιώσει το audio walk θα ακολουθήσει τις οδηγίες του εκφωνητή και κατ' αυτό τον τρόπο θα συνδεθεί καλύτερα με το μέρος.

Μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα διαμορφώσουν νέα τοπία μέσα σε αυτό το συναρπαστικό περιβάλλον είναι οι AREA (Architecture Research Athens), Πάκυ Βλασσοπούλου, Μάριος Δεσύλλας και Γεωργία Ντούσικου / Σχολείο του Εδάφους, Céline Condorelli, Cevdet Erek, Φαίη Ζήκα, Αθηνά Ιωάννου, Kassandras, Troō Food Liberation, Γιάννης Μανέτας, Νατάσα Μπιζά, Marjetica Potrč και Βαλεντίνα Κάργα, Το Πελίτι, Didem Pekün, Javier Rodriguez/Standart Thinking, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

Uriel Orlow - Untitled (Muthi Portrait), 2016-17. PVC prints from the series Muthi Portraits. Courtesy the artist, LaVeronica and Mor Charpentier

Carolina Caycedo, Water Portrait Series, Medula, 2016. Εκτυπώσεις σε καμβά με την τεχνική εξάχνωση χρώματος. Μεταβλητές διαστάσεις. Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του Instituto de Visión (Bogotá)

Yto Barrada,La Serviette Rose (The Pink Towel), 2009.

Βούλα Παπαϊωάννου. Βοσκοί στα Ιωάννινα, 1950-1953 Φωτογραφία σε κορνίζα © Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Θερμοκήπια, 1999. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της γκαλερί Elika

Didem Pekün, Araf, 2018. Ψηφιακό ασπρόμαυρο βίντεο με ήχο. Mε την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας

Carolina Caycedo, Water Portrait Series, Multiple Clitoris, 2016 Water Portrait Series, 2015-16 Εκτυπώσεις σε καμβά με την τεχνική εξάχνωση χρώματος Μεταβλητές διαστάσεις Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του Instituto de Visión (Bogotá)

Θανάσης Τότσικας, Πράσινη Ενέργεια και Πράσσειν Άλογα. Ένα Μέτρο, 3 Μαίου 2014 - 31 Αυγούστου 2014. Με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

Carolina Caycedo, Water Portrait Series, Yacumama, 2016 Water Portrait Series, 2015-16 Εκτυπώσεις σε καμβά με την τεχνική εξάχνωση χρώματος Μεταβλητές διαστάσεις Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του Instituto de Visión (Bogotá)

Carolina Caycedo, Water Portrait Series, Simulacrum, 2015. Εκτυπώσεις σε καμβά με την τεχνική εξάχνωση χρώματος. Μεταβλητές διαστάσεις. Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και του Instituto de Visión (Bogotá)

Info:

Η έκθεση παρουσιάζεται στο Γεωργικό Μουσείο, στο κεντρικό κτίριο και στους κήπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 27/3 έως τις 15/6.