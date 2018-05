Ποίημα για την αλβανίδα γυναίκα

"And the young woman, the young generation of Albania, will always be sung in our songs and immortalized in our works of art. This portrays unity of purpose and a wide horizon, a lot of revolutionary optimism and romanticism."

'Ενα επικολυρικό προπαγανδιστικό λεύκωμα από τη σταλινική Αλβανία του '70. Η επίπλαστη χαρά στα πρόσωπα μηχανεύτηκε από μια σκληρή, εξόριστη πια, ουτοπία, αλλά στην καμένη βάτο να μην ανθίζουν λαθραία κι οι ροδώνες;

Poem for the Albanian Woman,

by Llazar Siliqi and Petrit Kumi [1972]

"Το φωτογραφικό λεύκωμα που παρουσιάζεται εδώ σκαναρισμένο κυκλοφόρησε στη σοσιαλιστική Αλβανία κατά την περίοδο της πλήρους επικράτησης της Πολιτιστικής και Ιδεολογικής Επανάστασης. Πρόκειται για το Ποίημα για την Αλβανική Γυναίκα, από τους Llazar Siliqi και Petrit Kumi [1972]. Το βιβλίο, που εκδόθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της Ένωσης Γυναικών Αλβανίας, συμπεριλαμβάνει ένα κείμενο του ποιητή Llazar Siliqi και φωτογραφίες - τόσο έγχρωμες όσο και ασπρόμαυρες - από τον γνωστό φωτογράφο Petrit Kumi. (Δυστυχώς, μπόρεσα να βρω μόνο ένα αγγλικό αντίγραφο του βιβλίου, το οποίο είναι ίσως και το πιο κατάλληλο δεδομένου ότι αυτές οι εκδόσεις δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο για να διατεθούν στο εξωτερικό, όπως και η γενικότερη προπαγάνδα για τις προόδους της χώρας).

Το βιβλίο αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα της οπτικής με την οποία αντιμετωπιζόταν η χειραφέτηση των γυναικών στο αλβανικό σοσιαλιστικό καθεστώς, και παρουσιάζει πληθώρα εικόνων που δείχνουν τις αλβανίδες γυναίκες να ζωγραφίζουν, να εργάζονται σε εργοστάσια, να φροντίζουν παιδιά, να εκπαιδεύονται στο στρατό και να διαβάζουν. Ορισμένες εικόνες υπογραμμίζουν τις θυσίες των κομμουνιστριών γυναικών που πέθαναν απελευθερώνοντας το έθνος από τη φασιστική κατοχή, ενώ άλλες απεικονίζουν τους δεσμούς της Αλβανίας με τον παγκόσμιο αγώνα για τη χειραφέτηση των γυναικών στον σοσιαλιστικό κόσμο. (Μια φωτογραφία του αλβανού δικτάτορα Εμβέρ Χότζα με μια ομάδα κινέζων γυναικών είναι από τις αγαπημένες μου.)"

University of Maryland, College Park





[Από τις 166 σελίδες του βιβλίου, επιλέχτηκαν εδώ οι 102 -Σ.Σ.]